نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 29-8-2021

مواعيد القطارات العاملة اليوم من الصعيد إلى القاهرة والعكس ومن القاهرة إلى الإسكندرية
مدحت إسماعيل 12:10 ص, الأحد, 29 أغسطس 21 12:10 ص, الأحد, 29 أغسطس 21

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أعلنت هيئة السكة الحديد زيادة عدد القطارات الروسية الجديدة، خلال الفترة الحالية لاستيعاب أكبر عدد من الركاب إلى جانب مواعيد القطارات العاملة حاليًا.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ لتقديم خدمة جيدة للركاب لاسيما مع زيادة أعداد المسافرين، مع التزام مواعيد القطارات ومحاولة منع تأخر الرحلات عن التوقيتات المعلنة رسميًا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار القطار رقم 986 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 13:00 ويصل الأقصر الساعة 24:00.

قطار رقم 186 مميز – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 13:30 ويصل سوهاج الساعة 21:30.

قطار رقم 970 مكيف يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 14:00 ويصل سوهاج الساعة 12:50.

قطار رقم 162 مميز – يقوم القطار من القاهرة الساعة 14:20 ويصل أسيوط الساعة 21:35

قطار 2008 vip – يقوم من الإسكندرية الساعة 20:00 ويصل القاهرة الساعة 22:35، ثم يستكمل رحلته أسوان حتى يصل الساعة 11:45 صباحًا.

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قطار رقم 934 vip – يقوم من الإسكندرية الساعة 22:00 ويصل القاهرة الساعة 12:45، ثم يستكمل رحلته حتى يصل الأقصر الساعة 11:00 صباحًا.

قطار رقم 158 مميز – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 10:20، ثم يستكمل رحلته حتى يصل الأقصر الساعة 22:25.

قطار رقم 164 مميز – يقوم من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 15:15، ثم يستكمل رحلته إلى أسوان، ويصل الساعة 7:5.

قطار رقم 88 مكيف – يتحرك من الإسكندرية الساعة 17:00 ويصل القاهرة 19:35، ثم يستكمل رحلته لأسوان ويصل الساعة 11:00.

أسعار تذاكر القطارات

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني من القاهرة إلى أسيوط بقيمة بقيمة 80 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف من القاهرة إلى سوهاج بقيمة 85 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني درجة ثانية من القاهرة إلي بني سويف بقيمة 45 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف من القاهرة إلي أسوان بقيمة 125 جنيها للراكب.

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سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى بني سويف بقيمة 30 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى المنيا بقيمة 40 جنيهاً.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى أسيوط بقيمة بـ 50 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى سوهاج بقيمة 55 جنيهاً.

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني من القاهرة إلى المنيا بقيمة 65 جنيهًا.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 922 – فئة القطار الدرجه المكيفة ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 15.30 ويصل القاهرة في تمام الساعة 18.50.

قطار رقم 196- القطار عربات مكيفة ومميزة على خط القاهرة الإسكندرية والعكس، ويتحرك من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 15.45 ويصل القاهرة في تمام الساعة 19.00.

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قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته الساعة في الإسكندرية 14:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار 553 – يقوم القطار الساعة 16:00 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 19:45.

قطار رقم 555 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 17:05، ويصل محطة طنطا الساعة 20:45.

قطار رقم 121 – يقوم من القاهرة الساعة 14:20 ويصل محطة طنطا الساعة 18:00.

قطار رقم 551 – يتحرك القطار من القاهرة الساعة 16:00 ويصل محطة طنطا الساعة 18:50.

قطار رقم 563 – يتحرك القطار الساعة 17:45 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 21:15.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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