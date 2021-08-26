مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 27-8-2021

مواعيد رحلات السكة الحديد المكيفة والمميزة من القاهرة إلى محافظات الجمهورية

أعلنت هيئة السكة الحديد في بيان لها، عن تأخر في مواعيد القطارات المتجهة لكل المحافظات اليوم الجمعة، تصل إلى 45 دقيقة على أقصى تقدير.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن تأخر مواعيد القطارات بسبب تكثيف أعمال تحديث أنظمة الإشارات والمزلقانات الهادفة إلى رفع معدلات السلامة والأمان لمسير العربات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً ليصل محطة أسوان 8:50 صباحًا.

قطار رقم 1935 مكيف محافظات ينطلق من محطة أسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.

قطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة أسوان 12:00 ظهرًا.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.

قطا رقم 81 مميز- ينطلق القطار في الساعة 9:30 من اسيوط، ويصل القاهرة 1:50.

قطار رقم 163 مميز- تبدأ رحلة القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2007 VIP- ينطلق من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 14- تنطلق رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ7.25، وينهي القطار رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ12.00.

قطار رقم 802- تبدأ رحلة القطار في التحرك فى تمام الساعة الـ7.35 من محطة سكة حديد الإسكندرية، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ8.45 بمحطة دمنهور.

قطار رقم 904- ينطلق القاهرة من محطة الإسكندرية، في تمام الساعة الـ8، متجها لمحافظة القاهرة، لينهي رحلته فى تمام الساعة الـ10.30 في رمسيس.

قطار رقم 900- يبدأ القطار في التحرك، من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ8.15، وينهي رحلته فى القاهرة بتمام الساعة الـ11.20.

قطار رقم 12- تسير رحلة القطار من محطة سكة حديد الإسكندرية، متوجها لمحافظة القاهرة، فى تمام الساعة الـ9.15.

ويتوقف فى المحطة النهائية برمسيس في تمام الساعة الـ13.15.

قطار رقم 132- ينطلق القطار من الإسكندرية، فى تمام الساعة الـ1.20، ويصل القاهرة في محطة رمسيس فى تمام الساعة 14.05.

قطار رقم 912- ينطلق قطار محافظات الوجه البحري من الإسكندرية في تمام الساعة الـ11.30، حتى يصل محطة رمسيس بالقاهرة فى تمام الساعة الـ 14.45.

قطار 1940 مكيف الإسكندرية – أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35 .

قطار 1941 مكيف أسوان – الإسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 .

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 808 – يقوم من المنصورة الساعة 3:40 ويصل القاهرة 6:45.

قطار رقم 584 القطار يقوم من محطة طلخا الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:25 ثم يتحرك للإسكندرية.

قطار رقم 810 يقوم من محطة سكة حديد محلة روح ،ويصل القاهرة في الساعة 8:15.

قطار رقم 948 يقوم من محطة طلخا الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:25.

قطار رقم 1914 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.

قطار رقم 964- يبدأ القطار التحرك في الساعة 6:00 من دمياط ويصل القاهرة الساعة 10:10.

قطار رقم 566 – يقوم القطار من محطة دمياط الساعة 7:15 ويصل طلخا الساعة 10:17.

قطا رقم 966 – يتحرك القطار من دمياط الساعة 13:15 ويصل للقاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 516 يقوم القطار من المنصورة الساعة 17:15 ويصل طنطا الساعة 18:25، ثم يتحرك للإسكندرية.

قطار رقم 994 – ينطلق القطار من محطة دمياط الساعة 16:15 ويصل القاهرة الساعة 20:25.

قطا رقم 968 – يقوم القطار من دمياط الساعة 19:15 ويصل محطة القاهرة في رمسيس الساعة 23:50.