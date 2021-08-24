مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 25-8-2021

أعلنت هيئة السكة الحديد صدور عدة قرارات لتنظيم عملية مواعيد القطارات اليومية، منها الدفع بعدد من العربات الجديدة المكيفة لتوفير المقاعد الكافية للركاب.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه تم تشديد أساليب الرقابة على منافذ بيع تذاكر مواعيد القطارات لتمكين الركاب من الحصول عليها من كافة المحطات.

وأعلنت الهيئة، عن أماكن مكاتب الحجز المقدم للقطارات المكيفة في الصعيد، بجانب كافة المحطات المتاح بها كافة أنواع التذاكر.

وتضم نادي قضاة بني سويف في بني سويف، نادي قضاه المنيا في مدينة المنيا.

يمكن الحجز من 3 أماكن أيضا وهي جامعة أسيوط، وجامعة الأزهر بأسيوط، ونادي قضاة محافظة أسيوط إذا كنت من نفس المحافظة.

وفي سوهاج، يمكن الحجز في جامعة سوهاج، ونادي قضاة محافظة سوهاج، وفي مدينة قنا الحجز بجامعة قنا.

وفي أسوان، يمكن الحجز من مكتب نصر النوبة بمقر الوحدة المحلية، لخدمة أهالي النوبة، ومدينة أسوان، جامعة أسوان ونادي قضاة أسوان.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:5.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك من الأقصر 7:30 ويصل القاهرة 19:05.

قطار رقم 981 VIP – ينطلق من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة 19:35.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 588 مكيف ومميز – يقوم من الاسكندرية 4:30 ويصل طنطا 6:35.

قطار رقم 1904 مكيف – يتحرك من طنطا الساعة 7:10 ويصل القاهرة 8:35.

قطار رقم 8 مميز – ينطلق القطار الساعة 5:20 من الإسكندرية ويصل القاهرة 9:15.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 2 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 2:15 ويصل القاهرة 6:25.

قطار رقم 1202 مميز- يتحرك من طنطا الساعة 5:25 ويصل القاهرة 6:55.

قطار رقم 1108 مميز – يقوم من الإسكندرية الساعة 3:20 ويصل القاهرة 7:10.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.