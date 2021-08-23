مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 24-8-2021

تفاصيل مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم للإسكندرية ومحافظات الصعيد من القاهرة

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، في مواعيد القطارات نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان.

وقالت هيئة السكة الحديد، إن فترة تأخر مواعيد القطارات على خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية»، مدة 45 دقيقة، وخط «القاهرة – السد العالي» في المسافة من القاهرة إلى أسيوط مدة 45 دقيقة.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 930 مكيف – يبدأ قيامه من محطة الإسكندرية الساعة 20:10 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 23:30.

قطار رقم 28 مميز – يقوم القطار في الساعة 20:20، ويصل القاهرة في الساعة 12:30.

قطار رقم 920 مكيف – ينطلق القطار في الساعة 20:45 وينهي رحلته في طنطا الساعة 22:40.

قطار رقم 518 مكيف ومميز – يبدأ في التحرك من الإسكندرية الساعة 21:15 ويصل محطته النهائية طنطا الساعة 23:00.

قطار رقم 1204 مميز – يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 21:25 وينهي رحلته في طنطا الساعة 23:30.

قطار رقم 934 VIP – يتحرك من الإسكندرية الساعة 22:00 ويصل القاهرة الساعة 12:45.

أسعار تذاكر القطارات

سعر تذكرة القطار المكيف درجة ثانية في اي بي من القاهرة إلى سوهاج 135 جنيهاً.

سعر تذكرة القطار المكيف – درجة ثانية في أي بي – من القاهرة إلى قنا بقيمة 155 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف – درجة ثانية في أي بي – من القاهرة إلى أسوان بقيمة 190 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف – في أي بي درجة ثانية – من القاهرة إلى المنيا بقيمة 100 جنيه.

سعر تذكرة القطار المكيف – في أي بي درجة ثانية – من القاهرة إلى أسيوط بقيمة 125 جنيهًا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 142 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:45 ص، ويصل الواسطي الساعة 10:50 ص.

قطار رقم 141 مميز – يقوم من الواسطي الساعة 5:30 ص، ويصل القاهرة الساعة 7:30 ص.

قطار رقم 146 مميز – يقوم من الواسطي الساعة 4:10 م، ويصل الفيوم الساعة 5:15 م.

قطار رقم 88 مكيف – يقوم القطار الساعة 8:00 م، ويصل أسوان الساعة 11:00 ص اليوم التالي.

قطار رقم 982 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12:00 م، ويصل أسوان الساعة 2:25 ص.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 777 مكيف – ينطلق القطار من سوهاج الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 2:20.

قطار رقم 163 مكيف – يقوم القطار من أسوان الساعة 12:30 ويصل القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2015 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 16:00 ويصل القاهرة الساعة 4:40.

مواعيد القطارات المميز

قطار رقم 466 – ينطلق القطار فى الساعة 15.15 من محطة دمنهور، ويصل طنطا فى تمام الساعة 18.30.

قطار رقم 452 – يتحرك القطار فى تمام الساعة 18.30 من محطة قلين، وينهي رحلته فى الساعة 19.50.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.

قطار رقم 468 – تنطلق رحلة القطار من دمنهور فى تمام الساعة 17.20، وينهي القطار رحلته فى تمام 18.35.

قطار رقم 470 -يبدأ القطار في التحرك فى تمام الساعة 19.15 من محطة دمنهور، يصل محطته النهائية فى تمام الساعة 22.10.

قطار رقم 474- تسير هيئة السكة القطار فى تمام الساعة 20.45 من محطة دمنهور، وتنتهي رحلته فى محطة قلين فى تمام الساعة 22.05.