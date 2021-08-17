مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 18-8-2021

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ننشر اليوم تفاصيل مواعيد القطارات على خطوط هيئة السكة الحديد

وجه الفريق كامل الوزير وزير النقل قيادات هيئة السكة الحديد بانتظام جدول مواعيد القطارات بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات، والالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب أيضا هيئة السكة باحترام كافة الركاب، ونشر مواعيد القطارات بالتزامن مع تطوير محطات ومزلقانات المرفق، ورفع تقارير دورية عن نسب تنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – تنطلق رحلة القطار من محطة سوهاج، الساعة 5.20 وتنتهي الرحلة الساعة 13:05 في القاهرة.

قطار رقم 2007- فئة القطار vip ويتحرك الساعة 15:00 من محطة أسوان ويصل القاهرة الساعة 3:55.

قطار 978- تنطلق رحلة القطار الساعة 6.30 من القاهرة وتنتهي الساعة 12.50 بأسيوط.

قطار 80- يسير من محطة القاهرة فى الساعة 8.30 ويصل أسيوط الساعة 15.30.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 6.30، ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – تتحرك رحلة القطار الساعة 4.50 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 16:50.

قطار رقم 159 مميز – تنطلق رحلة القطار الساعة 6.00 من محطة الأقصر، وتنتهي فى الساعة 18:20 بالقاهرة.

قطار رقم 891 مكيف – يصل القطار محطته النهائية في الساعة 17:35 بعد قيامه الساعة 11.00 من محطة سوهاج.

قطار رقم 157 مميز – تنتهي رحلة القطار في الساعة 19:05 بالقاهرة بعد تحرك الساعة 7:30 من الأقصر.

قطار رقم 981 VIP – ينطلق القطار من محطة أسوان في الساعة 5:30 ويصل محطته النهائية القاهرة الساعة 19:35.

قطار رقم 167 مميز – تنطلق رحلة القطار في الساعة 13.30 بمحطة المراغة، وتنتهي الرحلة في الساعة 15.15 في أسيوط.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته الساعة في الإسكندرية 14:00.

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 1106 مميز- يقوم القطار من دمياط الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا 9:20.

قطار رقم 382 مطور- يقوم القطار من المنصورة الساعة 10:00 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 15:20.

قطار رقم 374 مطور- يقوم القطار من بلبيس الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:30.

قطار رقم 227- ينطلق القطار من محطة طنطا فى تمام الساعة 5.40 متجهاً لمحطة الزقازيق لينهي رحلته فى تمام الساعة 7.25.

قطار رقم 589- يتحرك القطار من محطة طنطا فى الساعة 7.45 وينهي رحلته فى الساعة 8.18 في محطة الزقازيق.

قطار رقم 229- تتحرك رحلة القطار من محطة طنطا في الساعة 7.40 ويصل الزقازيق فى تمام الساعة 9.25.

قطار رقم 231 – تسير رحلة القطار فى الساعة 8.50، يصل محطته النهائية فى تمام الساعة 10.45 فى محطة الزقازيق.

قطار رقم 235- ينهي القطار رحلته فى تمام الساعة 14.10 في محطة الزقازيق بعد انطلاقه من محطة طنطا فى الساعة 12.25.