نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 17-8-2021

تفاصيل رحلات السكة الحديد من القاهرة إلى جميع محافظات الجمهورية والعكس
مدحت إسماعيل 12:00 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 12:00 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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طالبت هيئة السكة الحديد المواطنين، الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، وعدم العبور على شريط السكة، تجنباً لوقوع حوادث وتأثر حركة مواعيد القطارات اليومية.

وشددت هيئة السكة الحديد على استخدام المزلقانات كمواقع سير سليمة وآمنة، أثناء سير مواعيد القطارات على الخطوط، مطالبة الركاب بالحفاظ على المرفق.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 777 مكيف – ينطلق القطار من سوهاج الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 2:20.

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قطار رقم 163 مكيف – يقوم القطار من أسوان الساعة 12:30 ويصل القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2015 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 16:00 ويصل القاهرة الساعة 4:40.

قطار رقم 977 مكيف – يتحرك الساعة 19:25 من الأقصر ويصل القاهرة الساعة 5:00.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.

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قطار رقم 14 مميز- يتحرك من الإسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 12:00.

قطار رقم 802 مطور – يتحرك الساعة 7:35 ويصل دمنهور الساعة 9:00.

قطار رقم 904 VIP – ينطلق من الاسكندرية الساعة 8:00 ويصل القاهرة 10:30.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.

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قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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