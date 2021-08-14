مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 15-8-2021

قائمة مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية ومن القاهرة إلى الصعيد

توسعت هيئة السكة الحديد في برنامج استغلال الأصول، وذلك لتطوير المرفق بما يضمن تسيير مواعيد القطارات أكثر مما عليه الآن، وإمكانية إضافة وحدات متحركة جديدة.

وتستهدف السكة الحديد من خلال أصولها، سداد الديون المتراكمة، وإجراء تطويرات شاملة في برنامج تشغيل مواعيد القطارات في الفترة المقبلة، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة من الركاب على المرفق.

وقامت الهيئة في الفترة الماضية، بتشغيل عدد من العربات الروسية الجديدة التى استلمتها من التحالف الروسي المجري الفائز بمناقصة توريد 1300 عربة جديدة.

ومن المتوقع أن تبدأ الهيئة استلام اول دفعة من العربات الجديدة المكيفة خلال أيام، ليتم فيما بعد تشغليها على الخطوط الرئيسية بمحافظات الوجهين البحري والقبلي.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 صباحاً، ويصل القاهرة الساعة 13:40.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – يتحرك من الأقصر الساعة 4:30 ويصل القاهرة الساعة 15:40.

قطار رقم 159 مميز- يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف – يقوم من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:40.

قطار رقم 157 مميز- يبدأ القيام من الأقصر الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 19:05.

قطار رقم 981 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة الساعة 19:40.

قطار رقم 167 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ويصل المنيا الساعة 17:55.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 1205 – مختلط

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 903 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 – مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 102 يقوم من السويس الساعة 5:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 7:20.

قطار رقم 104 يتحرك مم السويس الساعة 8:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 10:20.

قطار رقم 106 ينطلق من السويس الساعة 11:45 ويصل الإسماعيلية الساعة 14:05.

قطار رقم 108 يبدأ التحرك من السويس الساعة 14:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:00.

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.