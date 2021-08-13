مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 14-8-2021

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم القاهرة إلى الإسكندرية ومن القاهرة للصعيد

واصلت هيئة السكة الحديد أعمال تعقيم وتطهير العربات، بالتوازي مع انتظام مواعيد القطارات اليومية، للحد من انتشار فيروس كورونا، لاسيما مع ظهور موجة جديدة من الفيروس.

وطالبت هيئة السكة الحديد جميع الركاب، الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرة إلى أنه تمت زيادة عدد مواعيد القطارات والرحلات، لتقليل التزاحم في الفترة الحالية قدر الإمكان.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 891 مكيف – يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

قطار رقم 976 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.

قطار رقم 832 مميز – موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.

قطار رقم 777 مميز – موعد تحركه من سوهاج الساعة 4:00 م يصل القاهرة الساعة 12:30 ص.

قطار رقم 934 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 1:10 ص، ويصل الأقصر الساعة 11:00 ص.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك القطار من محطة الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 970 مكيف – يقوم القاهرة الساعة 2:00 م، ويصل سوهاج الساعة 9:45 سوهاج.

قطار رقم 872 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 5:45، ويصل أسيوط الساعة 9:50 م.

قطار رقم 163 مميز- يقوم الساعة 12:30 م من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35 ص.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 930 مكيف – يبدأ قيامه من محطة الإسكندرية الساعة 20:10 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 23:30.

قطار رقم 28 مميز – يقوم القطار في الساعة 20:20، ويصل القاهرة في الساعة 12:30.

قطار رقم 920 مكيف – ينطلق القطار في الساعة 20:45 وينهي رحلته في طنطا الساعة 22:40.

قطار رقم 518 مكيف ومميز – يبدأ في التحرك من الإسكندرية الساعة 21:15 ويصل محطته النهائية طنطا الساعة 23:00.

قطار رقم 1204 مميز – يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 21:25 وينهي رحلته في طنطا الساعة 23:30.

قطار رقم 934 VIP – يتحرك من الإسكندرية الساعة 22:00 ويصل القاهرة الساعة 12:45.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.

قطار رقم 385 – يقوم القطار الساعة 19:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 21:50.