مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 10-8-2021

قطارات هيئة السكة الحديد اليوم من القاهرة إلى الصعيد ومن الإسكندرية إلى القاهرة

اتفقت هيئة السكة الحديد مع شركة ترانسماش هولدنج المجرية على توسيع نطاق التعاون المشترك والتصنيع المحلي، الأمر الذي سيسهم في تحسين الخدمة المقدمة وانتظام مواعيد القطارات.

وتستهدف هيئة السكة الحديد اكتساب الخبرة العالية لدى الشركات الروسية والمجرية، للنهوض بالمرفق، خاصة في عملية تصنيع العربات وإدارة جداول تشغيل مواعيد القطارات على الخطوط.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 78 نوم – يقوم القطار من أسوان في الساعة 17:15 صباحًا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 6:10 مساء اليوم.

قطار رقم 188 مميز- موعد القيام من القاهرة الساعة 18:00 ويصل أسيوط الساعة 1 صباحاً.

قطار رقم 88 مكيف – موعد القيام من القاهرة الساعة 20:00 ويصل أسوان الساعة 11:00 مساء.

قطار رقم 976 درجة “في أي بي” – موعد القيام من القاهرة الساعة 21:30، ويصل الأقصر الساعة 7:50 صباحًا.

قطار رقم 90 مميز – موعد القيام من القاهرة الساعة 22:15، ويصل السد العالي الساعة 15:10.

قطار رقم 86 نوم – يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 7:45 مساء، ويصل أسوان في تمام الساعة 9:25 الصبح.

قطار رقم 980 vip – يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 8:00 صباحاً، ويصل أسوان الساعة 10:40 مساء اليوم.

قطار رقم 776 مميز – موعد القيام من محطة القاهرة في تمام الساعة 4:30 صباحا، ويصل محطة سوهاج الساعة 1:15 مساء اليوم.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار قم 1208 مميز – موعد القيام الساعة 13:08 من دمنهور، ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 914 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 906 “في أي بي” – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.

قطار رقم 14 مميز- يتحرك من الإسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 12:00.

قطار رقم 802 مطور – يتحرك الساعة 7:35 ويصل دمنهور الساعة 9:00.

قطار رقم 904 VIP – ينطلق من الإسكندرية الساعة 8:00 ويصل القاهرة 10:30.

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 8:15 ويصل القاهرة 11:20.

قطار رقم 132 مميز- ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 14:50.

قطار رقم 912 مكيف – يتحرك من الإسكندرية الساعة 11:30 ويصل القاهرة 15:00.

قطار رقم 164 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة 6:00.

قطا رقم 18 مميز – موعد القيام الساعة 13:10 من الإسكندرية، وصل القاهرة الساعة 17:15.

قطار رقم 916 VIP- موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.

قطار رقم 586 مكيف ومميز – موعد التحرك الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 24 مميز – موعد القيام من الإسكندرية الساعة 14:25، ويصل القاهرة الساعة 18:40.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من محطو القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40