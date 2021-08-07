مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 8-8-2021

تفاصيل رحلات هيئة السكة الحديد من القاهرة إلى كل محافظات الجمهورية

وفرت هيئة السكة الحديد عددا كافيا من العربات فئة VIP، ومكيفة أولى وثانية، وفئة مميزة، لنقل الركاب وفق مواعيد القطارات المعلنة رسميًا، مع تشديد الرقابة على المتهربين من دفع التذاكر.

ويحق للركاب الذين لم يتمكنوا من الحجز المسبق، التوجه لمحطات السكة الحديد والحصول على تذكرة باسم «واقف»، تجنبًا لغرامة، مع الحصول على معلومات جميع مواعيد القطارات اليومية.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً ليصل محطة أسوان 8:50 صباحًا.

قطار رقم 1935 مكيف محافظات ينطلق من محطة أسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.

قطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة أسوان 12:00 ظهرًا.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.

قطا رقم 81 مميز- ينطلق القطار في الساعة 9:30 من اسيوط، ويصل القاهرة 1:50.

قطار رقم 163 مميز- تبدأ رحلة القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2007 VIP- ينطلق من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 1205 – مختلط يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 903 – مكيف يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 – مميز يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 – مكيف يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 – مكيف يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 948 يقوم من محطة طلخا الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:25.

قطار رقم 1914 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.

قطار رقم 964- يبدأ القطار التحرك في الساعة 6:00 من دمياط ويصل القاهرة الساعة 10:10.

قطار رقم 307 – يتحرك من عين شمس الساعة 10:00 ويصل السويس الساعة 13:20.

قطار رقم 309 يبدأ التحرك من عين شمس الساعة 14:30 ويصل السويس الساعة 17:50.

قطار رقم 331 ينطلق الساعة 18:00 من عين شمس ويصل السويس الساعة 21:20.

قطار رقم 1202- تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55.