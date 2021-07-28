مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 29-7-2021

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم القاهرة إلى الإسكندرية ومن القاهرة للصعيد

اعتذرت هيئة السكة الحديد عن فترة التأخيرات التي تحدث في مواعيد القطارات أثناء الرحلات، خاصة على الخطوط الرئيسية، بمحافظات الوجهين البحري والقبلي اليوم الخميس.

أشارت إلى أن تأخر مواعيد القطارات العاملة اليوم، هو نتيجة تكثيف أعمال تجديد أنظمة إشارات خطوط السكة الحديد، وذلك لزيادة معدلات الأمن والسلامة.

ويصل عدد القطارات التي تعمل في الهيئة إلى 820 قطار سكة حديد، تنقل الركاب لمحافظات الجمهورية على مدار الـ24 الساعة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ص، ويصل الإسكندرية في الساعة 10:00 ص.

قطار رقم 7 مميز – موعد القيام من القاهرة في الساعة 6:55 ص يصل الإسكندرية الساعة 10:40 ص.

قطار رقم 8- موعد القيام من الإسكندرية الساعة 5.20 ص ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15ص.

قطار رقم 7 مميز- يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ص، يصل الإسكندرية الساعة 10:40 ص.

قطار رقم 1131 روسي: يقوم من القاهرة الساعة 8:10 ص، يصل الإسكندرية الساعة 11:05 ص.

قطار رقم 906 VIP– يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار رقم 916 VIP- موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.

قطار رقم 1204 مميز –يقوم الساعة 22:25، من الإسكندرية ويصل طنطا الساعة 23:30.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 490: يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 7:40 ويصل محطته النهائية الحناوي الساعة 10:05.

قطار رقم 492: يقوم القطار من محطة شربين الساعة 8:45 ويصل محطته النهائية قلين الساعة 11:20.

قطار رقم 504: يبدأ القطار في التحرك الساعة 10:10 من محطة شربين، يصل محطته النهائية قلين الساعة 12:40

قطار رقم 285 – يقوم الساعة 5:35 من الإسماعيلية، ويصل بورسعيد الساعة 7:20.

قطار رقم 287 – يقوم الساعة 7:30 ص من الإسماعيلية، ويصل بورسعيد الساعة 9:15.

قطار رقم 593 – يقوم الساعة 5:00 ص من القاهرة، ويصل الاسماعيلية 8:10.

قطار رقم 941 مكيف ومميز – يقوم الساعة 5:15 ص من القاهرة، ويصل الزقازيق الساعة 7:15 ص.

قطار رقم 1113 – يقوم من القاهرة الساعة 7:00 ص، ويصل الإسماعيلية 10:30 ص.

قطار رقم 185 – يقوم الساعة 7:40 ص من القاهرة ، ويصل 12:40 م بورسعيد.