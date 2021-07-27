مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 28-7-2021

تفاصيل مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم من القاهرة إلى الصعيد والإسكندرية

أعلنت وزارة النقل عن قرب استلام هيئة السكة الحديد لأول دفعة من العربات الروسية المكيفة، التى تساعد الهيئة في زيادة مواعيد القطارات، على كافة الخطوط.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنه سيتم الإعلان عن انطلاق مواعيد القطارات بمجرد استلامها من الشركة الروسية، مؤكدة أن زيادة هذه النوعية من العربات من شأنها النهوض بالخدمة المقدمة للركاب.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار رقم 1143 – مميز يتحرك القطار المميز من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 1146 مميز – يقوم القطار من محطة سكة حديد مصر بالقاهرة، وتنتهي رحلته في محطة مغاغة بالمنيا.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.

قطار رقم 163 مميز- تبدأ رحلة القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 2007 VIP- ينطلق من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.

قطار رقم 982 مكيف – يتحرك القطار من القاهرة الساعة 12 ويصل أسوان الساعة 2:25.

قطار رقم 160 مميز – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 12:15 ويصل الأقصر الساعة 12:40.

قطار القطار رقم 986 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 13:00 ويصل الأقصر الساعة 24:00.

قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار قم 185 سياحي – من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.

قطار رقم 186 مميز – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 13:30 ويصل سوهاج الساعة 21:30.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته في الإسكندرية 14:00.

مواعيد القطارات المميزة

رحلات هيئة السكة الحديد اليوم على خط سكة «دمنهور ـ دسوق ـ قلين ـ طنطا»، لنقل الركاب بين تلك المدن.

قطار رقم 466 – ينطلق القطار فى الساعة 15.15 من محطة دمنهور، ويصل طنطا فى تمام الساعة 18.30.

قطار رقم 452 – يتحرك القطار فى تمام الساعة 18.30 من محطة قلين، وينهي رحلته فى الساعة 19.50.

قطار رقم 468 – تنطلق رحلة القطار من دمنهور فى تمام الساعة 17.20، وينهي القطار رحلته فى تمام 18.35.

قطار رقم 470 -يبدأ القطار في التحرك فى تمام الساعة 19.15 من محطة دمنهور، يصل محطته النهائية فى تمام الساعة 22.10.

قطار رقم 474- تسير هيئة السكة القطار فى تمام الساعة 20.45 من محطة دمنهور، وتنتهي رحلته فى محطة قلين فى تمام الساعة 22.05.