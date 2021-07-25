مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 26-7-2021

أكدت هيئة السكة الحديد أن الإطار التنظيمي لجدول برنامج العمل، وتشغيل مواعيد القطارات يراعي جميع فترات الازدحام، مع القدرة على استيعاب عدد أكبر من الركاب.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن برامج الرحلات، يعمل بانتظام وفق مواعيد القطارات المعلنة على كل شبابيك المحطات، لتقدم خدمة جيدة للجمهور.

وأِشات إلى أن بعض التأخيرات التي ستقع على الخطوط، بسبب والتطوير الشامل لسكك حديد مصر، وعلى الجميع التعاون والحفاظ على هذه الممتلكات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 983 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة 21:20.

قطار رقم 935 VIP- يتحرك من الساعة 12:40 من الأقصر ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.

قطا رقم 81 مميز- ينطلق القطار في الساعة 9:30 من اسيوط، ويصل القاهرة 1:50.

قطار رقم 163 مميز- تبدأ رحلة القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2007 VIP- ينطلق من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.

قطار رقم 2015 VIP- يتحرك الساعة 16:00 من أسوان ويصل القاهرة 4:20.

قطار رقم 977 VIP- يقوم من سوهاج الأقصر 19:25 ويصل القاهرة في الساعة 5:20.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته في الإسكندرية 14:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 964- يبدأ القطار التحرك في الساعة 6:00 من دمياط ويصل القاهرة الساعة 10:10.

قطار رقم 307 – يتحرك من عين شمس الساعة 10:00 ويصل السويس الساعة 13:20.

قطار رقم 309 يبدأ التحرك من عين شمس الساعة 14:30 ويصل السويس الساعة 17:50.

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 948 يقوم من محطة طلخا الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:25.

قطار رقم 1914 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.

قطار رقم 331 ينطلق الساعة 18:00 من عين شمس ويصل السويس الساعة 21:20.

قطار رقم 1202- تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55.