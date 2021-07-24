مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 25-7-2021

تفاصيل مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم للإسكندرية ومحافظات الصعيد من القاهرة

توفر هيئة السكة الحديد رحلات منتظمة وفقًا لجدول تشغيل مواعيد القطارات المتجهة لكل المحافظات، في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وأضافت الهيئة عددًا من العربات الروسية لتلبية الاحتياجات اليومية للركاب.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات من المتوقع أن يحدث لها بعض التأخيرات بالمحطات، وذلك بسبب التطويرات التي يتم تنفيذها على طول الشبكة سواء في مناطق محافظات الوجه القبلي أو البحري.

أسعار تذاكر القطارات

سعر تذكرة القطار المكيف درجة ثانية في اي بي من القاهرة إلى سوهاج 135 جنيهاً.

سعر تذكرة القطار المكيف – درجة ثانية في أي بي – من القاهرة إلى قنا بقيمة 155 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف – درجة ثانية في أي بي – من القاهرة إلى أسوان بقيمة 190 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف – في أي بي درجة ثانية – من القاهرة إلى المنيا بقيمة 100 جنيه.

سعر تذكرة القطار المكيف – في أي بي درجة ثانية – من القاهرة إلى أسيوط بقيمة 125 جنيهًا.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 930 مكيف – يبدأ قيامه من محطة الإسكندرية الساعة 20:10 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 23:30.

قطار رقم 28 مميز – يقوم القطار في الساعة 20:20، ويصل القاهرة في الساعة 12:30.

قطار رقم 920 مكيف – ينطلق القطار في الساعة 20:45 وينهي رحلته في طنطا الساعة 22:40.

قطار رقم 518 مكيف ومميز – يبدأ في التحرك من الإسكندرية الساعة 21:15 ويصل محطته النهائية طنطا الساعة 23:00.

قطار رقم 1204 مميز – يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 21:25 وينهي رحلته في طنطا الساعة 23:30.

قطار رقم 934 VIP – يتحرك من الإسكندرية الساعة 22:00 ويصل القاهرة الساعة 12:45.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 142 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:45 ص، ويصل الواسطي الساعة 10:50 ص.

قطار رقم 141 مميز – يقوم من الواسطي الساعة 5:30 ص، ويصل القاهرة الساعة 7:30 ص.

قطار رقم 146 مميز – يقوم من الواسطي الساعة 4:10 م، ويصل الفيوم الساعة 5:15 م.

قطار رقم 88 مكيف – يقوم القطار الساعة 8:00 م، ويصل أسوان الساعة 11:00 ص اليوم التالي.

قطار رقم 982 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12:00 م، ويصل أسوان الساعة 2:25 ص.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 777 مكيف – ينطلق القطار من سوهاج الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 2:20.

قطار رقم 163 مكيف – يقوم القطار من أسوان الساعة 12:30 ويصل القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2015 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 16:00 ويصل القاهرة الساعة 4:40.

قطار رقم 977 مكيف – يتحرك الساعة 19:25 من الأقصر ويصل القاهرة الساعة 5:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 121 – يقوم من القاهرة الساعة 14:20 ويصل محطة طنطا الساعة 18:00.

قطار رقم 551 – يتحرك القطار من القاهرة الساعة 16:00 ويصل محطة طنطا الساعة 18:50.

قطار 553 – يقوم القطار الساعة 16:00 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 19:45.

قطار رقم 555 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 17:05، ويصل محطة طنطا الساعة 20:45.

قطار رقم 563 – يتحرك القطار الساعة 17:45 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 21:15.