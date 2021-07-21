مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 22-7-2021

تفاصيل رحلات هيئة السكة الحديد اليوم من القاهرة لمحافظات الوجهين القبلي والبحري

طبقت هيئة السكة الحديد، لائحة الجزاءات على العاملين في الهيئة، للحد من ظاهرة تأخر مواعيد القطارات وبعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها السائقين في حق الركاب.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن اللائحة هدفها توفير خدمة جديدة للركاب، سواء فيما يتعلق بانتظام مواعيد القطارات والتزام العاملين، إلى جانب الحفاظ على نظافة العربات بشكل دائم.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 86 نوم – يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 7:45 مساء، ويصل أسوان في تمام الساعة 9:25 الصبح.

قطار رقم 980 vip – يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 8:00 صباحا، ويصل أسوان الساعة 10:40 مساء اليوم.

قطار رقم 776 مميز – موعد القيام من محطة القاهرة في تمام الساعة 4:30 صباحا، ويصل محطة سوهاج الساعة 1:15 مساء اليوم.

قطار رقم 974 مميز – موعد القيام من محطة القاهرة في الساعة 5.15 صباحا، ويصل أسيوط الساعة 12.30 مساء اليوم.

قطار رقم 980 VIP- موعد القيام من محطة القاهرة الساعة 8.00 صباحا، وينهي رحلته في أسوان الساعة 10:50 مساء اليوم.

قطار 1936 مكيف القاهرة – أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 .

قطار 1937 مكيف أسوان – القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 .

قطار 2202 روسي القاهرة – أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 .

قطار 2203 روسي أسوان – القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 .

قطار 1940 مكيف القاهرة – أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 .

قطار 1941 مكيف أسوان – القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 818: ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.

قطار رقم 2 تنطلق رحلة القطار من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.25 دقيقة.

قطار رقم 1202: تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55 دقيقة.

قطار 1108: وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10 دقيقة.

قطار رقم 4: تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50 دقيقة.

قطار رقم 588: تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.

قطار رقم 18: تنطلق رحلته من الإسكندرية فى الساعة 2 ظهرا وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 5.15 مساءً.

قطار رقم 24: تنطلق رحلته من القاهرة الساعة 14.25 وتنتهي رحلته فى القاهرة الساعة 18.40 دقيقة.

قطار رقم 118: تنطلق رحلته الساعة 5 مساءا من محطة سيدي جابر وتنتهى فى القاهرة بمحطة طنطا الساعة 7.40 مساء.

قطار رقم 32: نطلق رحلته الساعة 6.30 مساء من الإسكندرية، وتنهي فى القاهرة الساعة 10.25 مساءً.

قطار رقم 128: تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 7.10 وتنتهى فى طنطا الساعة 11.30 مساء.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.

قطار رقم 385 – يقوم القطار الساعة 19:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 21:50.