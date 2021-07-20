مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 21-7-2021

قائمة القطارات العاملة اليوم من القاهرة إلى الصعيد ومن القاهرة إلى محافظة الإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، في مواعيد القطارات نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان.

وقالت هيئة السكة الحديد إن فترة تأخر مواعيد القطارات على خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية»، مدة 45 دقيقة، وخط «القاهرة – السد العالي» في المسافة من القاهرة إلى أسيوط مدة 45 دقيقة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 891 مكيف – يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

قطار رقم 976 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.

قطار رقم 832 مميز – موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.

قطار رقم 777 مميز – موعد تحركه من سوهاج الساعة 4:00 م يصل القاهرة الساعة 12:30 ص.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 18- وتنطلق رحلته من الإسكندرية فى الساعة 13:10 وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 17:20.

قطار 1108- وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7:50.

قطار رقم 4 – تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50.

قطار رقم 588 – وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.

قطار رقم 8 – تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح، ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15 .

قطار رقم 24 – تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 14.25 وتنتهي رحلته فى القاهرة الساعة 18:50.

قطار رقم 118 – وتنطلق رحلته الساعة 17:20 من محطة الإسكندرية، وتنتهى فى القاهرة بمحطة طنطا 19:30.

قطار رقم 2008- vip، يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 20:00 ويصل القاهرة الساعة 22:35.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 466 – ينطلق القطار فى تمام الساعة 15.15 من محطة دمنهور، ويصل طنطا فى تمام الساعة 18.30.

قطار رقم 452 – يتحرك القطار فى تمام الساعة 18.30 من محطة قلين، وينهي رحلته فى تمام الساعة 19.50.

قطار رقم 468 – تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة من دمنهور فى تمام الساعة 17.20، وينهي القطار رحلته فى تمام 18.35.

قطار رقم 470 -يبدأ القطار في التحرك فى تمام الساعة 19.15 من محطة دمنهور، يصل محطته النهائية فى تمام الساعة 22.10.

قطار رقم 474- تسير هيئة السكة القطار فى تمام الساعة 20.45 من محطة دمنهور، وتنتهي رحلته فى محطة قلين فى تمام الساعة 22.05.