مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 20-7-2021

تفاصيل مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم من القاهرة للصعيد ومن القاهرة إلى الإسكندرية

كثفت هيئة السكة الحديد حملات إزالة التعديات القائمة على خطوط المرفق لضمان سير مواعيد القطارات في توقيتها المحدد، ومنع وقوع أي حوادث.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنه سيتم البدء بإزالة التعديات بمحافظات الوجه البحري كمرحلة أولى؛ لأنها معوقة لسير مواعيد القطارات في كثير من الخطوط.

وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع الجهات المعنية، لدعم الهيئة في إزالة التعديات والتي كانت أحد أسباب الحوادث التى وقعت مؤخراً.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1081 ـ مميز يتحرك القطار الساعة 6:30، من أسيوط ينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:15.

قطار رقم 157- مميز يقوم القطار في تمام الساعة 10:00 من محطة سكة حديد الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:00.

قطار رقم 987 – مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 7:40 من الأقصر، ينهي رحلته في محطة رمسيس بالقاهرة، في تمام الساعة 18:30.

قطار رقم 935 – مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 160 ـ مميز يقوم القطار في تمام الساعة 12:15 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية بأسيوط في الساعة 18:30.

قطار رقم 986 ـ مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 12:00 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 18:00.

قطار رقم 166 ـ مميز يقوم القطار من المنيا في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسيوط في الساعة 11.00.

قطار رقم 990 ـ مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 15:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15

قطار رقم 953 VIP – يتحرك القطار في الساعة 12:40 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 12:30 للقاهرة.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 16:00، ويصل القاهرة في تمام الساعة 1:50.

قطار رقم 81 مميز- يقوم من أسوان الساعة 9:30 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 1:50.

قطار رقم 163 مميز – يتحرك من أسوان في تمام الساعة 12:30 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.

قطار رقم 85 نوم – يقوم من أسوان الساعة 20:20 ويصل القاهرة الساعة 9:50.

قطار رقم 997 مكيف – يقوم أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار قم 1208 مميز – موعد القيام الساعة 13:08 من دمنهور، ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 914 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.

قطا رقم 18 مميز – موعد القيام الساعة 13:10 من الإسكندرية، وصل القاهرة الساعة 17:15.

قطار رقم 916 VIP- موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.

قطار رقم 586 مكيف ومميز – موعد التحرك الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 24 مميز – موعد القيام من الإسكندرية الساعة 14:25، ويصل القاهرة الساعة 18:40.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 185 مميز – يتحرك من محطة سكة حديد القاهرة في تمام الساعة 8:40 ويصل محطته النهائية بورسعيد 12:40.

قطار رقم 941- يبدأ القطار في التحرك من القاهرة ويصل دمياط في الساعة 10.15.

قطار رقم 297- تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 7:45 من محطة بركة السبع ويصل المنصورة في الساعة 9:00.

قطار رقم 965- يضم القطار عربات مميزة ومكيفة ويتحرك من القاهرة في الساعة 7:30 ويصل دمياط الساعة 13:35.

قطار رقم 951 مميز- يتحرك القطار في تمام الساعة 12:00 من محطة سكة حديد القاهرة يصل محطته النهائية في بورسعيد الساعة 16:40.

أسعار تذاكر القطارات

سعر تذكرة القطار الإسباني درجة أولى مكيفة من القاهرة إلى أسيوط 100 جنيه.

سعر تذكرة القطار المكيف اسباني درجه اولى من القاهرة إلى سوهاج بقيمة 115 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني من القاهرة إلي أسوان بقيمة 175 جنيها.

سعر تذكرة القطار الأسباني درجة أولى مكيفة من القاهرة إلي بني سويف بقيمة 50 جنيها.

قيمة تذكرة القطار المكيف الإسباني من القاهرة إلى المنيا بسعر 85 جنيًها.