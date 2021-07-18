مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 19-7-2021

واصلت هيئة السكة الحديد إجراءات التعقيم للعربات، وفق جداول تشغيل مواعيد القطارات اليومية على الخطوط، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالبت هيئة السكة الحديد كل الركاب الالتزام بالإجراءات المعلنة، وارتداء الكمامات لتجنب دفع الغرامة، مؤكدة انتظام مواعيد القطارات المعلنة رسميًا العاملة اليوم الإثنين.

وأوضحت أن هناك بعض التأخيرات البسيطة التى ستحدث في الرحلات اليوم، على الخطوط الرئيسية بسبب تنفيذ بعض أعمال التطوير.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 903 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 6:00 ص، يصل الإسكندرية الساعة 9:30 ص.

قطار رقم 905 VIP- يقوم من القاهرة الساعة 8:00 ص، يصل الإسكندرية الساعة 10:30.

قطار رقم 89 مكيف – يقوم الساعة من القاهرة 11:15 ص، يصل الإسكندرية الساعة 2:00 م.

قطار رقم 889 مطور – يقوم من دمنهور الساعة 7:05 ص، يصل الإسكندرية الساعة 8:20 ص.

قطار رقم 917 VIP- يقوم من القاهرة الساعة 2:00 م ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 م.

قطار رقم 919 – يقوم من القاهرة الساعة 2:30 م، و يصل الإسكندرية الساعة 6:10 م.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 287- يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسماعيلية في تمام الساعة 7:30 ويصل بورسعيد في الساعة 9:05.

قطار رقم 593 – ينطلق القطار في التحرك من محطة رمسيس في القاهرة في تمام الساعة 5:00 ويصل الإسماعيلية في الساعة 8:10.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 1106 مميز- يقوم القطار من دمياط الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا 9:20.

قطار رقم 382 مطور- يقوم القطار من المنصورة الساعة 10:00 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 15:20.

قطار رقم 374 مطور- يقوم القطار من بلبيس الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:30.

قطار رقم 28 مميز – يبدأ القطار في التحرك بتمام الساعة 20:20 من محطة الإسكندرية ويصل القاهرة في تمام الساعة 12:30.

قطار رقم 1204- القطار درجة فئة مميزة ويقوم من الإسكندرية في الساعة 21:25 ويصل محطته النهائية في طنطا الساعة 23:15.

قطار رقم 36- يقوم القطار في الساعة 22:40 ويصل محطة سكة حديد طنطا الساعة 12:55.

قطار رقم 966 مميز -تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 13:15 من دمياط، ويصل القاهرة الساعة 18:15.

قطار رقم 968 مميز – يقوم القطار في تمام الساعة 19:10 من دمياط ويصل القاهرة في الساعة 23:40.