مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 17-7-2021

تفاصيل رحلات هيئة السكة الحديد من القاهرة إلى كل محافظات الجمهورية

وجه الفريق كامل الوزير ، وزير النقل ، قيادات هيئة السكة الحديد بانتظام جدول مواعيد القطارات بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات، والالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب أيضا هيئة السكة باحترام كافة الركاب، ونشر مواعيد القطارات بالتزامن مع تطوير محطات ومزلقانات المرفق، ورفع تقارير دورية عن نسب تنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – تنطلق رحلة القطار من محطة سوهاج، الساعة 5.20 وتنتهي الرحلة الساعة 13:05 في القاهرة.

قطار رقم 2007- فئة القطار vip ويتحرك الساعة 15:00 من محطة أسوان ويصل القاهرة الساعة 3:55.

قطار 978- تنطلق رحلة القطار الساعة 6.30 من القاهرة وتنتهي الساعة 12.50 بأسيوط.

قطار 80- يسير من محطة القاهرة فى الساعة 8.30 ويصل أسيوط الساعة 15.30.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 6.30، ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – تتحرك رحلة القطار الساعة 4.50 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 16:50.

قطار رقم 159 مميز – تنطلق رحلة القطار الساعة 6.00 من محطة الأقصر، وتنتهي فى الساعة 18:20 بالقاهرة.

قطار رقم 891 مكيف – يصل القطار محطته النهائية في الساعة 17:35 بعد قيامه الساعة 11.00 من محطة سوهاج.

قطار رقم 157 مميز – تنتهي رحلة القطار في الساعة 19:05 بالقاهرة بعد تحرك الساعة 7:30 من الأقصر.

قطار رقم 981 VIP – ينطلق القطار من محطة أسوان في الساعة 5:30 ويصل محطته النهائية القاهرة الساعة 19:35.

قطار رقم 167 مميز – تنطلق رحلة القطار في الساعة 13.30 بمحطة المراغة، وتنتهي الرحلة في الساعة 15.15 في أسيوط.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.

قطار رقم 14 مميز- يتحرك من الإسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 12:00.

قطار رقم 802 مطور – يتحرك الساعة 7:35 ويصل دمنهور الساعة 9:00.

قطار رقم 904 VIP – ينطلق من الاسكندرية الساعة 8:00 ويصل القاهرة 10:30.

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 8:15 ويصل القاهرة 11:20.

قطار رقم 132 مميز- ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 14:50.

قطار رقم 912 مكيف – يتحرك من الإسكندرية الساعة 11:30 ويصل القاهرة 15:00.

قطار رقم 164 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة 6:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 948 يقوم من محطة طلخا الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:25.

قطار رقم 1914 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.

قطار رقم 964- يبدأ القطار التحرك في الساعة 6:00 من دمياط ويصل القاهرة الساعة 10:10.

قطار رقم 307 – يتحرك من عين شمس الساعة 10:00 ويصل السويس الساعة 13:20.

قطار رقم 309 يبدأ التحرك من عين شمس الساعة 14:30 ويصل السويس الساعة 17:50.

قطار رقم 331 ينطلق الساعة 18:00 من عين شمس ويصل السويس الساعة 21:20.

قطار رقم 1202- تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55.