مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 16-7-2021

مواعيد القطارات على خطوط محافظات الوجهين البحري والقبلي وفقا للتعديلات الجديدة

قررت السكة الحديد اعتباراً من اليوم، وحتى 31 يوليو 2021 الدفع بعدد 170 قطارا إضافيا، بإجمالى 131736 مقعدا، بالإضافة إلى مواعيد القطارات المجدولة والتي تعمل بصفة يومية.

وِأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن اضافة مواعيد القطارات الجديدة، تم لاستقبال الزيادة المتوقعة لحجم الركاب خلال عطلة عيد الأضحى.

وحجز تذاكر عيد الأضحى متاح من خلال شبابيك التذاكر، وأبلكيشن الحجز عبر الهاتف المحمول، فضلاً عن موقع الهيئة المخصص لحجز التذاكر بنسبة 20% من المقاعد المكيفة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار مخصوص مكيف رقم 1934 بين القاهرة – أسوان، و يقوم من القاهرة الساعة 20.10 يصل أسوان الساعة 08.45 اليوم التالى.

تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1935 من أسوان – القاهرة، يقوم من أسوان الساعة 21.30 يصل القاهرة الساعة 10.30 اليوم التالى.

ويتكون كل قطار من 3 عربات أولى مكيفة إسبانى، وعربة بوفيه و 6 عربات ثانية مكيفة إسبانى.

قطار مخصوص مكيف رقم 1936 بين القاهرة – أسوان ،و يقوم من القاهرة الساعة 23.15 يصل أسوان الساعة 12.00 اليوم التالى.

قطار مخصوص مكيف رقم 1937 بين أسوان – القاهرة يقوم من أسوان الساعة 19.35 يصل القاهرة الساعة 07.55 اليوم التالى.

قطار 2013 مكيف أسوان – القاهرة، وانطلاق أولى رحلاته خلال الفترة من 23-25/7/2021 ضمن تشغيل عيد الأضحى.

قطار مخصوص روسى رقم 2202 بين القاهرة – أسوان، ويقوم من القاهرة الساعة 09.10 يصل أسوان الساعة 23.05 فى اليوم ذاته.

قطار مخصوص روسى رقم 2203 من أسوان – القاهرة، يقوم من أسوان الساعة 08.50 يصل القاهرة الساعة 21.50 ذات اليوم.

قطار مخصوص روسى رقم 2204 بين القاهرة – يقوم من القاهرة الساعة 00.45 يصل أسوان الساعة 13.35 ذات اليوم .

قطار مخصوص روسى رقم 2205 من أسوان – القاهرة، يقوم من أسوان الساعة 00.50 يصل القاهرة الساعة 15.00 ذات اليوم.

مواعيد قطارات إسكندرية

قامت هيئة السكة الحديد بإجراء تعديلات في بعض مواعيد القطارات من القاهرة لمحافظات الوجه البحري، نتيجة بعض أعمال الصيانة في المرفق.

وننشر في هذا التقرير المواعيد الجديدة للقطارات، خلال الفترة المقبلة، لحين الانتهاء من أعمال التطوير، لأنظمة الإشارات والمزلقانات.

قطار 921 تقوم الساعة 16.10 بدلا من الساعة 18,00.

قطار 21 يقوم الساعة 15.10 بدلا من الساعة 15.30.

قطار 934 يقوم الساعة 21.10 بدلا من الساعة 22.00

قطار 962 يقوم الساعة 18.35 بدلا من الساعة 19.30.

قطار 923 يقوم الساعة 18.00 بدلا من الساعة 16.00.

قطار 915 يقوم الساعة 15,35 بدلا من الساعة 15,20.

قطار 957 يقوم الساعة 15.45 بدلا من الساعة 15.40.

قطار 1915 يقوم الساعة 17.00 بدلا من الساعة 15.10

قطار 27 يقوم الساعة 16.30 بدلا من الساعة 16.10.

قطار 518 يقوم الساعة 21.30 بدلا من الساعة 21.15

قطار 920 يقوم الساعة 22,00 بدلا من الساعة 20.45.

قطار 128 يقوم الساعة 22.35 بدلا من الساعة 19,10.

قطار 264 يقوم الساعة 20.15 بدلا من الساعة 19,50.

قطار 262 يقوم الساعة 22.10 بدلا من الساعة 22.00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.