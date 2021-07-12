مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 13-7-2021

أعلنت هيئة السكة الحديد صدور عدد من القرارات لتنظيم عملية مواعيد القطارات اليومية، منها الدفع بعدد من العربات الجديدة المكيفة لتوفير المقاعدة الكافية للركاب.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه تم تشديد أساليب الرقابة على منافذ بيع تذاكر مواعيد القطارات للقضاء على السوق السوداء، لتمكين الركاب من الحصول عليها من كافة المحطات.

وأعلنت الهيئة، عن أماكن مكاتب الحجز المقدم للقطارات المكيفة في الصعيد، بجانب كافة المحطات المتاح بها كافة أنواع التذاكر.

وتضم نادي قضاة بني سويف في بني سويف ، نادي قضاه المنيا في مدينة المنيا.

يمكن الحجز من 3 أماكن أيضا وهي جامعة أسيوط، وجامعة الأزهر بأسيوط، ونادي قضاة محافظة أسيوط إذا كنت من نفس المحافظة.

وفي سوهاج، يمكن الحجز في جامعة سوهاج، ونادي قضاة محافظة سوهاج، وفي مدينة قنا الحجز بجامعة قنا.

وفي أسوان، يمكن الحط من مكتب نصر النوبة بمقر الوحدة المحلية، لخدمة أهالي النوبة، ومدينة أسوان، جامعة أسوان ونادي قضاة أسوان.

مواعيد قطارات القاهرة الصعيد

قطار رقم 80 مميز – يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:30، وينهي رحلته في سوهاج بتمام الساعة 17:20.

قطار رقم 1002 ـ مميز – ينطلق القطار من العاصمة القاهرة 6:30 صباحا ويصل إلى أسوان الساعة 18:30.

أما القطار رقم 3002 ـ مكيف تتحرك عجلاته من القاهرة 6:45 وتتوقف في أسوان الساعة 18:00.

قطار رقم 978 مكيف – يبدأ رحلته من القاهرة الساعة 7:10 ويصل الأقصر 17:30.

قطار رقم 974 ـ مميز يغادر محطة رمسيس بالقاهرة صباحا 7:30 ، ويصل محطته النهائية في نجع حمادي الساعة 18:05.

قطار رقم 934 VIP يقوم الساعة 1:10 من القاهرة، ويصل اسيوط الساعة 6:15 وينهي رحلته في الأقصر الساعة 11:00.

قطار رقم 1974 ـ مميز يتحرك من القاهرة 6:15، الأقصر في الأقصر بتمام الساعة 8:45.

قطار رقم 980 ـ مكيف يقوم من القاهرة في الساعة 8:15 ويصل المحطة النهائية في الأقصر الساعة 18:30.

قطار رقم 1980 ـ مكيف ينطلق القطار من القاهرة في الساعة 6:30 وينهي رحلته في النهائية 7:55 من اليوم التالي، في محطة الأقصر.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 18- يغادر الإسكندرية 2 ظهرا وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 5.15 مساءً.

قطار رقم 24 – يقوم من الاسكندرية الساعة 14.25 وتنتهي رحلته فى القاهرة الساعة 18.40 دقيقة.

قطار رقم 118 – يخرج من محطة سيدي جابر الساعة 5 مساءا وتنتهى فى القاهرة بمحطة طنطا الساعة 7.40 مساء.

قطار رقم 32 – تنطلق رحلته الساعة 6.30 مساء من الإسكندرية، وتنهي فى القاهرة الساعة 10.25 مساءً.

قطار رقم 128 – وتنطلق رحلاته من الإسكندرية الساعة 7.10 وتنتهى فى طنطا الساعة 11.30 مساء.

قطا رقم 1109 مكيف ومميز يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89 مكيف -يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته الساعة في الإسكندرية 14:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 304 مطور – يقوم من السويس الساعة 6:15 ويصل عين شمس الساعة 9:35.

قطار رقم 306 مطور- يتحرك من السويس الساعة 10:30 ويصل عين شمس الساعة 13:55.

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 308 يقوم من السويس الساعة 14:00 ويصل عين شمس الساعة 17:30.

قطار رقم 310 ينطلق من السويس الساعة 18:30 ويصل عين شمس الساعة 22:00.