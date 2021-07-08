مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 9-7-2021

قائمة مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم من القاهرة لكافة محافظات الجمهورية

أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم، أن فترة التأخير في مواعيد القطارات على خطوط محافظات الوجه القبلي في حدود 45 دقيقة، وذلك نتيجة إجراء أعمال تطوير في مسار السكة ببعض المواقع.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن فترة تأخير مواعيد القطارات بمحافظات الوجه البحري، لن يزيد عن 30 دقيقة، وسيتم تقليل فترة التأخير في الفترة المقبلة قدر الإمكان.

أسعار تذاكر القطارات

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني درجة ثانية من القاهرة إلي بني سويف بقيمة 45 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف الإسباني من القاهرة إلى المنيا بقيمة 65 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني من القاهرة إلى أسيوط بقيمة بقيمة 80 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف من القاهرة إلى سوهاج بقيمة 85 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف من القاهرة إلي أسوان بقيمة 125 جنيها للراكب

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 777 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.

قطار رقم 163 مميز- تبدأ رحلة القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار رقم 1143 – مميز يتحرك القطار المميز من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 1146 مميز – يقوم القطار من محطة سكة حديد مصر بالقاهرة، وتنتهي رحلته في محطة مغاغة بالمنيا.

قطار رقم 2007 VIP- ينطلق من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.

قطار رقم 982 مكيف – يتحرك القطار من القاهرة الساعة 12 ويصل أسوان الساعة 2:25.

قطار رقم 160 مميز – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 12:15 ويصل الأقصر الساعة 12:40.

قطار القطار رقم 986 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 13:00 ويصل الأقصر الساعة 24:00.

قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار قم 185 سياحي – من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.

قطار رقم 186 مميز – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 13:30 ويصل سوهاج الساعة 21:30.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 1205 – مختلط

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 903 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 – مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 1106 مميز- يقوم القطار من دمياط الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا 9:20.

قطار رقم 382 مطور- يقوم القطار من المنصورة الساعة 10:00 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 15:20.

قطار رقم 374 مطور- يقوم القطار من بلبيس الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:30.

قطار رقم 227- ينطلق القطار من محطة طنطا فى تمام الساعة 5.40 متجهاً لمحطة الزقازيق لينهي رحلته فى تمام الساعة 7.25.

قطار رقم 589- يتحرك القطار من محطة طنطا فى الساعة 7.45 وينهي رحلته فى الساعة 8.18 في محطة الزقازيق.

قطار رقم 229- تتحرك رحلة القطار من محطة طنطا في الساعة 7.40 ويصل الزقازيق فى تمام الساعة 9.25.

قطار رقم 231 – تسير رحلة القطار فى الساعة 8.50، يصل محطته النهائية فى تمام الساعة 10.45 فى محطة الزقازيق.

قطار رقم 235- ينهي القطار رحلته فى تمام الساعة 14.10 في محطة الزقازيق بعد انطلاقه من محطة طنطا فى الساعة 12.25.