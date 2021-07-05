مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 6-7-2021

قائمة مواعيد قطارات السكة الحديد من القاهرة إلى الصعيد ومن القاهرة لمحافظات الوجه البحري

واصلت هيئة السكة الحديد اعمال التعقيم والتطهير، لكافة العربات وفق جدول تشغيل مواعيد القطارات على الخطوط، للحد من انتشار فيروس كورونا، في الفترة الحالية بالتزامن مع بدء حجز السفر لإجازة عيد الأضحى.

وناشدت هيئة السكة الحديد كافة الركاب، الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، لاسيما بعد إضافة مواعيد القطارات الجديدة للحد من الزحام على شبابيك التذاكر.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار مخصوص مكيف رقم 1934 يقوم القطار من القاهرة الساعة 20.10 يصل أسوان الساعة 08.45 اليوم التالي

قطار مكيف رقم 1935 يتحرك القطار من أسوان الساعة 21.30 يصل القاهرة الساعة 10.30 اليوم التالي.

قطار مكيف رقم 1936 يقوم القطار من القاهرة الساعة 23.15 يصل أسوان الساعة 12.00 اليوم التالي.

قطار مكيف رقم 1937 يبدأ التحرك من أسوان الساعة 19.35 يصل القاهرة الساعة 07.55 اليوم التالي.

قطار روسي رقم 2202 يتحرك القطار الساعة 09.10 من القاهرة ويصل أسوان الساعة 23.05 من نفس اليوم.

قطار روسي رقم 2203 يقوم من أسوان الساعة 08.50 يصل القاهرة الساعة 21.50 من نفس اليوم.

قطار روسي رقم 2205 ، يتحرك القطار من أسوان الساعة 00.50 يصل القاهرة الساعة 15.00 ذات اليوم.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار قم 1208 مميز – موعد القيام الساعة 13:08 من دمنهور، ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 914 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.

قطا رقم 18 مميز – موعد القيام الساعة 13:10 من الإسكندرية، وصل القاهرة الساعة 17:15.

قطار رقم 916 VIP- موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.

قطار رقم 586 مكيف ومميز – موعد التحرك الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 24 مميز – موعد القيام من الإسكندرية الساعة 14:25، ويصل القاهرة الساعة 18:40.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 466 – ينطلق القطار فى تمام الساعة 15.15 من محطة دمنهور، ويصل طنطا فى تمام الساعة 18.30.

قطار رقم 452 – يتحرك القطار فى تمام الساعة 18.30 من محطة قلين، وينهي رحلته فى تمام الساعة 19.50.

قطار رقم 468 – تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة من دمنهور فى تمام الساعة 17.20، وينهي القطار رحلته فى تمام 18.35.

قطار رقم 470 -يبدأ القطار في التحرك فى تمام الساعة 19.15 من محطة دمنهور، يصل محطته النهائية فى تمام الساعة 22.10.

قطار رقم 474- تسير هيئة السكة القطار فى تمام الساعة 20.45 من محطة دمنهور، وتنتهي رحلته فى محطة قلين فى تمام الساعة 22.05.