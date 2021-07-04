مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 5-7-2021

فتحت هيئة السكة الحديد باب حجز مواعيد القطارات لإجازة عيد الأضحى، مع زيادة مواعيد الرحلات خلال تلك الفترة لتلبية الاحتياجات والقدرة على استيعاب الزيادة المتوقعة من الركاب.

ووفرت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات بكافة أنواعها، مكيفة بنوعيها درجة أولى وثانية، ومميزة ومتطورة، بالإضافة إلى زيادة عدد القطارات الروسية على الخطوط.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1143 – مميز يتحرك القطار المميز من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 1146 مميز – يقوم القطار من محطة سكة حديد مصر بالقاهرة، وتنتهي رحلته في محطة مغاغة بالمنيا.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.

قطار رقم 163 مميز- تبدأ رحلة القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار رقم 2007 VIP- ينطلق من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.

قطار رقم 982 مكيف – يتحرك القطار من القاهرة الساعة 12 ويصل أسوان الساعة 2:25.

قطار رقم 160 مميز – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 12:15 ويصل الأقصر الساعة 12:40.

قطار القطار رقم 986 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 13:00 ويصل الأقصر الساعة 24:00.

قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار قم 185 سياحي – من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.

قطار رقم 186 مميز – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 13:30 ويصل سوهاج الساعة 21:30.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 925 مكيف- يقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، يصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.

قطار رقم 27 مميز – يتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، ينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.

قطار رقم 949 مكيف ومميز – يقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.

قطار رقم 585 مكيف ومميز- يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.

قطار رقم 7 مميز – يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 304 مطور – يقوم من السويس الساعة 6:15 ويصل عين شمس الساعة 9:35.

قطار رقم 306 مطور- يتحرك من السويس الساعة 10:30 ويصل عين شمس الساعة 13:55.

قطار رقم 308 يقوم من السويس الساعة 14:00 ويصل عين شمس الساعة 17:30.

قطار رقم 310 ينطلق من السويس الساعة 18:30 ويصل عين شمس الساعة 22:00.

قطار رقم 305 يقوم من عين شمس الساعة 6:30 ويصل السويس الساعة 9:50.

قطار رقم 307 – يتحرك من عين شمس الساعة 10:00 ويصل السويس الساعة 13:20.

قطار رقم 309 يبدأ التحرك من عين شمس الساعة 14:30 ويصل السويس الساعة 17:50.

قطار رقم 331 ينطلق الساعة 18:00 من عين شمس ويصل السويس الساعة 21:20.