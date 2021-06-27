مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 28-6-2021

قائمة مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية ومن القاهرة إلى الوجه القبلي

اعتذرت هيئة السكة الحديد عن تأخير مواعيد القطارات اليوم مؤكدة أن التأخير نتج عن تكثيف أعمال تجديد البنية الأساسية في بعض القطاعات، الأمر الذي يستوجب وقف القطارات لبعض الوقت.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنه سيتم قريبا إعلان انتظام مواعيد القطارات بشكل دقيق، لتصل للمحطات النهائية وفقا للتوقيتات المعلنة رسميا على شبابيك التذاكر.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً ليصل محطة أسوان 8:50 صباحًا.

قطار رقم 1935 مكيف محافظات ينطلق من محطة أسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.

قطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة أسوان 12:00 ظهرًا.

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 صباحاً، ويصل القاهرة الساعة 13:40.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – يتحرك من الأقصر الساعة 4:30 ويصل القاهرة الساعة 15:40.

قطار رقم 159 مميز- يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف – يقوم من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:40.

قطار رقم 157 مميز- يبدأ القيام من الأقصر الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 19:05.

قطار رقم 981 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة الساعة 19:40.

قطار رقم 167 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ويصل المنيا الساعة 17:55.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 7 مميز – يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.

قطار رقم 925 مكيف- يقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، يصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.

قطار رقم 27 مميز – يتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، ينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.

قطار رقم 949 مكيف ومميز – يقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.

قطار رقم 585 مكيف ومميز- يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.