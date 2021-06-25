مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 26-6-2021

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم من القاهرة الي الصعيد ومن القاهرة لمحافظات الوجه البحري

أضافت هيئة السكة الحديد مجموعة من مواعيد القطارات من الإسكندرية إلي القاهرة وأسوان والعكس، فى إطار خطة وزارة النقل لتوفير خدمة جيدة للمواطنين.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات الجديدة، هدفها توفير كافة سبل الراحة لركاب المرفق، والتيسير عليهم ودعم وتنشيط السياحة الداخلية عبر زيارة المعالم السياحية بمدينتي الأقصر وأسوان.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 891 مكيف – يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

قطار رقم 88: يقوم القطار من القاهرة الساعة 20:00 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 10:55.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

قطار رقم 196 – يقوم القطار من محطة القاهرة في الساعة 19:10 ويصل المحطة النهائية 20:45 في الواسطي.

قطار رقم 84: يتحرك القطار في الساعة 19:50 من الحوامدية يصل محطته النهائية أسوان الساعة 8:15.

قطار رقم 86: يقوم القطار الساعة 19:45 من القاهرة، ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 9:25.

قطار رقم 976 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.

قطار رقم 832 مميز – موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.

قطار رقم 777 مميز – موعد تحركه من سوهاج الساعة 4:00 م يصل القاهرة الساعة 12:30 ص.

قطار رقم 934 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 1:10 ص، ويصل الأقصر الساعة 11:00 ص.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك القطار من محطة الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 970 مكيف – يقوم القاهرة الساعة 2:00 م، ويصل سوهاج الساعة 9:45 سوهاج.

قطار رقم 872 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 5:45، ويصل أسيوط الساعة 9:50 م.

قطار رقم 163 مميز- يقوم الساعة 12:30 م من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35 ص.

أسعار تذاكر القطارات

سعر تذكرة القطار المكيف الإسباني درجة ثانية من القاهرة إلي بني سويف بقيمة 45 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف الإسباني من القاهرة إلى أسيوط بقيمة 80 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف من القاهرة إلى سوهاج بقيمة 85 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف الإسباني من القاهرة إلى المنيا بقيمة 65 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف من القاهرة إلي أسوان بقيمة 125 جنيها للراكب.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى بني سويف بقيمة 30 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى المنيا بقيمة 40 جنيهاً.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى أسيوط بقيمة بـ 50 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى سوهاج بقيمة 55 جنيهاً.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 102 يقوم من السويس الساعة 5:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 7:20.

قطار رقم 104 يتحرك مم السويس الساعة 8:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 10:20.

قطار رقم 106 ينطلق من السويس الساعة 11:45 ويصل الإسماعيلية الساعة 14:05.

قطار رقم 108 يبدأ التحرك من السويس الساعة 14:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:00.

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 889 – يبدأ رحلته من محطة دمنهور عند الساعة 7 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.

يبدأ القطار التوقف فى محطة أبو حمص عند الساعة 7.24 دقيقة، وكفر الدوار في الساعة 7.42 مساء.

ويتوقف فى محطة سيدي جابر الساعة 8.03 دقائق، ويستمر حتى تنتهي رحلته فى الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.

قطار 939 – إكبسريس درجة أولي وثانية فاخرة مكيفة، ويبدأ رحلته من محطة بنها الساعة 6.24.

قطار رقم 818 – ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساء، وينتهى فى القاهرة الساعة 5.55.

قطار رقم 2 – تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.25.