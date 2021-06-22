مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 23-6-2021

ننشر اليوم الأربعاء مواعيد قطارات السكة الحديد من القاهرة لمحافظات الصعيد والإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد في بيان لها، عن تأخر في مواعيد القطارات المتجهة لكل المحافظات اليوم الأربعاء، وتصل إلى 45 دقيقة على أقصى تقدير.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن تأخر مواعيد القطارات بسبب تكثيف أعمال تحديث أنظمة الإشارات والمزلقانات الهادفة إلى رفع معدلات السلامة والأمان لمسير العربات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 953 VIP – يتحرك القطار في الساعة 12:40 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 12:30 للقاهرة.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 16:00، ويصل القاهرة في تمام الساعة 1:50.

قطار رقم 81 مميز- يقوم من أسوان الساعة 9:30 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 1:50.

قطار رقم 163 مميز – يتحرك من أسوان في تمام الساعة 12:30 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.

قطار رقم 85 نوم – يقوم من أسوان الساعة 20:20 ويصل القاهرة الساعة 9:50.

قطار رقم 997 مكيف – يقوم أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.

قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 928 القطار درجة مكيف أولي وثانية – يتحرك من الإسكندرية في الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 20:50.

قطار رقم 568 مكيف ومميز- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 18:15 ويصل طنطا آخر محطة للرحلة الساعة 20:10.

قطار 32 – يقوم من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:30.

قطار رقم 926 VIP- ينطلق من محطة الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة بتمام الساعة 21:30.

قطار رقم 128 مميز- يتحرك الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية، ليصل طنطا الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip – ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من الإسكندرية.

قطار رقم 930 مكيف -ينطلق من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 20:10 ويصل القاهرة الساعة 23:30.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 306 مطور- يتحرك من السويس الساعة 10:30 ويصل عين شمس الساعة 13:55.

قطار رقم 308 يقوم من السويس الساعة 14:00 ويصل عين شمس الساعة 17:30.

قطار رقم 304 مطور – يقوم من السويس الساعة 6:15 ويصل عين شمس الساعة 9:35.

قطار رقم 331 ينطلق الساعة 18:00 من عين شمس ويصل السويس الساعة 21:20.

قطار رقم 307 – يتحرك من عين شمس الساعة 10:00 ويصل السويس الساعة 13:20.

قطار رقم 309 يبدأ التحرك من عين شمس الساعة 14:30 ويصل السويس الساعة 17:50.

قطار رقم 310 ينطلق من السويس الساعة 18:30 ويصل عين شمس الساعة 22:00.

قطار رقم 305 يقوم من عين شمس الساعة 6:30 ويصل السويس الساعة 9:50.