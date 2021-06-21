مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 22-6-2021

أعلنت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات لنقل الركاب لجميع محافظات الجمهورية من القاهرة، من خلال درجة مكيفة بنوعيها أولي وثانية، ودرجة قطارات الـ “vip” وقطارات الركاب العاملة على الخطوط القصيرة.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن هناك تأخرًا في مواعيد القطارات على الخطوط، وسيتم إنهاؤه فور الانتهاء من أعمال تطوير أنظمة الإشارات على الخطوط.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 2008 vip – يقوم من الإسكندرية الساعة 20:00 ويصل القاهرة الساعة 22:35، ثم يستكمل رحلته أسوان حتى يصل الساعة 11:45 صباحًا.

قطار رقم 934 vip – يقوم من الإسكندرية الساعة 22:00 ويصل القاهرة الساعة 12:45، ثم يستكمل رحلته حتى يصل الأقصر الساعة 11:00 صباحًا.

قطار رقم 158 مميز – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 10:20، ثم يستكمل رحلته حتى يصل الأقصر الساعة 22:25.

قطار رقم 164 مميز – يقوم من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 15:15، ثم يستكمل رحلته إلى أسوان، ويصل الساعة 7:5.

قطار رقم 88 مكيف – يتحرك من الإسكندرية الساعة 17:00 ويصل القاهرة 19:35، ثم يستكمل رحلته لأسوان ويصل الساعة 11:00.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار رقم 1143 – مميز يتحرك القطار المميز من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 903 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 6:00 ص، يصل الإسكندرية الساعة 9:30 ص.

قطار رقم 905 VIP- يقوم من القاهرة الساعة 8:00 ص، يصل الإسكندرية الساعة 10:30.

قطار رقم 89 مكيف – يقوم الساعة من القاهرة 11:15 ص، يصل الإسكندرية الساعة 2:00 م.

قطار رقم 889 مطور – يقوم من دمنهور الساعة 7:05 ص، يصل الإسكندرية الساعة 8:20 ص.

قطار رقم 917 VIP- يقوم من القاهرة الساعة 2:00 م ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 م.

قطار رقم 919 – يقوم من القاهرة الساعة 2:30 م، و يصل الإسكندرية الساعة 6:10 م.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 287- يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسماعيلية في تمام الساعة 7:30 ويصل بورسعيد في الساعة 9:05.

قطار رقم 593 – ينطلق القطار في التحرك من محطة رمسيس في القاهرة في تمام الساعة 5:00 ويصل الإسماعيلية في الساعة 8:10.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 1106 مميز- يقوم القطار من دمياط الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا 9:20.

قطار رقم 382 مطور- يقوم القطار من المنصورة الساعة 10:00 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 15:20.

قطار رقم 374 مطور- يقوم القطار من بلبيس الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:30

قطار رقم 28 مميز – يبدأ القطار في التحرك بتمام الساعة 20:20 من محطة الإسكندرية ويصل القاهرة في تمام الساعة 12:30.

قطار رقم 1204- القطار درجة فئة مميزة ويقوم من الإسكندرية في الساعة 21:25 ويصل محطته النهائية في طنطا الساعة 23:15.

قطار رقم 36- يقوم القطار في الساعة 22:40 ويصل محطة سكة حديد طنطا الساعة 12:55.

قطار رقم 966 مميز -تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 13:15 من دمياط، ويصل القاهرة الساعة 18:15.

قطار رقم 968 مميز – يقوم القطار في تمام الساعة 19:10 من دمياط ويصل القاهرة في الساعة 23:40.