مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 18-6-2021

قائمة القطارات المكيفة والمميزة من القاهرة إلى الإسكندرية والصعيد اليوم

تسير هيئة السكة الحديد عددا كبيرا من الرحلات اليومية، لمحافظات الوجهين القبلي والبحري، مصحوبة بجدول مواعيد القطارات من بداية تحركها من القاهرة لباقي المحافظات.

وتشمل قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات فئات درجات «إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة، ودرجة مميزة ومتطورة، إلى جانب قطارات النوم.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار رقم 1143 – مميز يتحرك القطار المميز من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 1146 مميز – يقوم القطار من محطة سكة حديد مصر بالقاهرة، وتنتهي رحلته في محطة مغاغة بالمنيا.

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 صباحاً، ويصل القاهرة الساعة 13:40.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – يتحرك من الأقصر الساعة 4:30 ويصل القاهرة الساعة 15:40.

قطار رقم 159 مميز- يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف – يقوم من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:40.

قطار رقم 157 مميز- يبدأ القيام من الأقصر الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 19:05.

قطار رقم 981 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة الساعة 19:40.

قطار رقم 167 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ويصل المنيا الساعة 17:55.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 585 مميز ومكيف – يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل الإسكندرية الساعة 8:30.

قطار رقم 7 مميز – يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.

قطار رقم 1202- تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55.

قطار 1108 – وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10.

قطار رقم 588- وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 287- يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسماعيلية في تمام الساعة 7:30 ويصل بورسعيد في الساعة 9:05.

قطار رقم 593 – ينطلق القطار في التحرك من محطة رمسيس في القاهرة في تمام الساعة 5:00 ويصل الإسماعيلية في الساعة 8:10.

قطار رقم 28 مميز – يبدأ القطار في التحرك بتمام الساعة 20:20 من محطة الإسكندرية ويصل القاهرة في تمام الساعة 12:30.

قطار رقم 1204- القطار درجة فئة مميزة ويقوم من الإسكندرية في الساعة 21:25 ويصل محطته النهائية في طنطا الساعة 23:15.

قطار رقم 36- يقوم القطار في الساعة 22:40 ويصل محطة سكة حديد طنطا الساعة 12:55.

قطار رقم 966 مميز -تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 13:15 من دمياط، ويصل القاهرة الساعة 18:15.

قطار رقم 968 مميز – يقوم القطار في تمام الساعة 19:10 من دمياط ويصل القاهرة في الساعة 23:40.

أسعار تذاكر القطارات

سعر تذكرة القطار الروسي من محطة القاهرة إلى بنها 10 جنيهات للراكب.

سعر تذكرة القطار الروسي من محطة القاهرة إلى طنطا بقيمة 25 جنيها للراكب.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى محطة دمنهور 20 جنيها.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى محطة سيدي جابر 25 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى محطة سكك حديد الاسكندرية 25 جنيها.