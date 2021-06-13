مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 14-6-2021

وجه المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، بضرورة الحفاظ على قيام مواعيد القطارات في التوقيتات المعلنة رسميا، والتأكد من وسائل السلامة والأمان بها وكذلك اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وطالب رئيس هيئة السكة الحديد من العاملين، بالمواظبة على تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة لمواجهة فيروس كورونا، وفقا لجداول تشغيل مواعيد القطارات لتوفير خدمة مناسبة تليق بجمهور الركاب.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 18- وتنطلق رحلته من الإسكندرية فى الساعة 13:10 وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 17:20.

قطار 1108- وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7:50.

قطار رقم 4 – تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50.

قطار رقم 588 – وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.

قطار رقم 8 – تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح، ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15 .

قطار رقم 24 – تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 14.25 وتنتهي رحلته فى القاهرة الساعة 18:50.

قطار رقم 118 – وتنطلق رحلته الساعة 17:20 من محطة الإسكندرية، وتنتهى فى القاهرة بمحطة طنطا 19:30.

قطار رقم 2008- vip، يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 20:00 ويصل القاهرة الساعة 22:35.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 158 مميز – موعد القيام من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 9:30 م.

قطار رقم 1110 مميز- يقوم من القاهرة الساعة 3:40 م ويصل الواسطى الساعة :5:20 م.

قطار رقم 970 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 2:00 م من القاهرة ويصل سوهاج الساعة 10:00م.

قطار رقم 988 مكيف – موعد القيام من الساعة 7:00 م، ويصل الساعة 8 ص.

قطار رقم 976 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.

قطار رقم 934 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 1:10 ص، ويصل الأقصر الساعة 11:00 ص.

قطار رقم 832 مميز – موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.

قطار رقم 185 مميز – يتحرك من محطة سكة حديد القاهرة في تمام الساعة 8:40 ويصل محطته النهائية بورسعيد 12:40.

قطار رقم 941- يبدأ القطار في التحرك من القاهرة ويصل دمياط في الساعة 10.15.

قطار رقم 297- تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 7:45 من محطة بركة السبع ويصل المنصورة في الساعة 9:00.

قطار رقم 965- يضم القطار عربات مميزة ومكيفة ويتحرك من القاهرة في الساعة 7:30 ويصل دمياط الساعة 13:35.

قطار رقم 951 مميز- يتحرك القطار في تمام الساعة 12:00 من محطة سكة حديد القاهرة يصل محطته النهائية في بورسعيد الساعة 16:40.