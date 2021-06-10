مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 11-6-2020

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تأخر لبعض رحلات اليوم، في منتصف الطريق وفق مواعيد القطارات المعلنة، نتيجة إجراء بعض التطويرات في أنظمة الإشارات.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن فترة التهديات على خطوط الوجه البحري طبقا لتشغيل مواعيد القطارات اليومية، ستكون في حدود 30 دقيقة.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تم إضافة عدد من الرحلات خلال الفترة المقبلة، لمنع تكدس الركاب في العربات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 934 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 1:10 ص، ويصل الأقصر الساعة 11:00 ص.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك القطار من محطة الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 163- القطار فئة الدرجة المميزة ويتحرك من أسوان الساعة 12:30 ويصل القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2007- فئة القطار vip ويتحرك الساعة 15:00 من محطة أسوان ويصل القاهرة الساعة 3:55.

قطار 978- تنطلق رحلة القطار الساعة 6.30 من القاهرة وتنتهي الساعة 12.50 بأسيوط.

قطار رقم 983 – ينطق القطار المكيف من محطة أسوان الساعة 7.30 يصل محطته النهائية القاهرة الساعة 22:5.

قطار رقم 953 vip- يتحرك القطار الساعة 12:40 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 12:30 للقاهرة.

قطار رقم 81 – يتحرك القطار المميز يقوم الساعة 9:30 من أسوان ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 1:50.

قطار 980- تتحرك رحلته الساعة 8 صباحا من القاهرة وتنتهى فى أسيوط الساعة الـ1.10 ظهرا.

قطار 80- يسير من محطة القاهرة فى الساعة 8.30 ويصل أسيوط الساعة 15.30.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 928: القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 20:50.

قطار رقم 568: يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:8.

قطار 22: تنطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية الساعة 22:25.

قطار رقم 926: يبدأ القطار درجة vip التحرك من محطة سكة حديد من الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة الساعة 21:00.

قطار رقم 128 مميزيبدأ القطار في التحرك الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip: ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 810 يقوم القطار من محطة كفر الشيخ الساعة 4:40 ويصل المحطة النهائية قلين الساعة 5:13 ثم يتحرك للقاهرة برقم قطار آخر.

قطار رقم 892: يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من محطة شربين، ويصل المحطة النهائية في قلين الساعة 5:50، ثم يتم تحريكه برقم أخر متجها للإسكندرية.

قطار رقم 506: يقوم القطار من محطة شربين الساعة 5:05 ويل المحطة النهائية في قلين الساعة 8:10.

قطار رقم 488: يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 6:30 ويصل محطة النهائية قلين الساعة 9:15، ثم يتحرك برقم آخر لطنطا.

قطار رقم 490: يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 7:40 ويصل محطته النهائية الحناوي الساعة 10:05.

قطار رقم 492: يقوم القطار من محطة شربين الساعة 8:45 ويصل محطته النهائية قلين الساعة 11:20.

قطار رقم 504: يبدأ القطار في التحرك الساعة 10:10 من محطة شربين، يصل محطته النهائية قلين الساعة 12:40.