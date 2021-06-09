نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 10-6-2021

ننشر اليوم مواعيد قطارات السكة الحديد المكيفة والمميزة والمطورة
مدحت إسماعيل 12:10 ص, الخميس, 10 يونيو 21 12:10 ص, الخميس, 10 يونيو 21

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أعلنت هيئة السكة الحديد فترة التأخير في مواعيد القطارات اليوم، على خطوط محافظات الوجه البحري «خط طنطا – المنصورة – دمياط»، مشيرة إلى أن التأخير سيكون في حدود نصف ساعة.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن فترة تأخر مواعيد القطارات على خط «قليوب – شبين القناطر- الزقازيق – المنصورة»، في حدود 45 دقيقة، وذلك نتيجة تنفيذ تطويرات في السكة وأنظمة الإشارات بالخط.

أسعار تذاكر القطارات

ننشر اليوم الأحد أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد المكيفة درجة VIP.

سعر تذكرة القطار المكيف – في اي بي درجة أولي – من القاهرة الي اسوان 295 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف درجة -أولى في اي بي – من القاهرة إلى الاقصر بقيمة 245 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف – في اي بي درجة أولي – من القاهرة إلى سوهاج 195 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف – في اي بي درجة أولي- من القاهرة إلى المنيا 135 جنيهاً.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

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قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 953 VIP – يتحرك القطار في الساعة 12:40 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 12:30 للقاهرة.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 16:00، ويصل القاهرة في تمام الساعة 1:50.

قطار رقم 81 مميز- يقوم من أسوان الساعة 9:30 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 1:50.

قطار رقم 163 مميز – يتحرك من أسوان في تمام الساعة 12:30 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.

قطار رقم 85 نوم – يقوم من أسوان الساعة 20:20 ويصل القاهرة الساعة 9:50.

قطار رقم 997 مكيف – يقوم أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.

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قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 7 مميز – يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.

قطار رقم 925 مكيف- يقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، يصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.

قطار رقم 27 مميز – يتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، ينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.

قطار رقم 949 مكيف ومميز – يقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.

قطار رقم 585 مكيف ومميز- يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.

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مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 185 مميز – يتحرك من محطة سكة حديد القاهرة في تمام الساعة 8:40 ويصل محطته النهائية بورسعيد 12:40.

قطار رقم 941- يبدأ القطار في التحرك من القاهرة ويصل دمياط في الساعة 10.15.

قطار رقم 297- تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 7:45 من محطة بركة السبع ويصل المنصورة في الساعة 9:00.

قطار رقم 965- يضم القطار عربات مميزة ومكيفة ويتحرك من القاهرة في الساعة 7:30 ويصل دمياط الساعة 13:35.

قطار رقم 951 مميز- يتحرك القطار في تمام الساعة 12:00 من محطة سكة حديد القاهرة يصل محطته النهائية في بورسعيد الساعة 16:40.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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