مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 3-6-2021

أضافت هيئة السكة الحديد مجموعة من مواعيد القطارات من الإسكندرية إلي القاهرة وأسوان والعكس، فى إطار خطة وزارة النقل لتوفير خدمة جيدة للمواطنين.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات الجديدة، هدفها توفير كافة سبل الراحة لركاب المرفق، والتيسير عليهم ودعم وتنشيط السياحة الداخلية عبر زيارة المعالم السياحية بمدينتي الأقصر وأسوان.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 777 مميز – موعد تحركه من سوهاج الساعة 4:00 م يصل القاهرة الساعة 12:30 ص.

قطار رقم 934 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 1:10 ص، ويصل الأقصر الساعة 11:00 ص.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك القطار من محطة الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف – يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

قطار رقم 88: يقوم القطار من القاهرة الساعة 20:00 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 10:55.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

قطار رقم 196 – يقوم القطار من محطة القاهرة في الساعة 19:10 ويصل المحطة النهائية 20:45 في الواسطي، ثم يتحرك مرة أخرى متجهًا إلى الفيوم برقم قطار آخر.

قطار رقم 84: يتحرك القطار في الساعة 19:50 من الحوامدية يصل محطته النهائية أسوان الساعة 8:15.

قطار رقم 86: يقوم القطار الساعة 19:45 من القاهرة، ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 9:25.

قطار رقم 976 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.

قطار رقم 832 مميز – موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.

قطار رقم 970 مكيف – يقوم القاهرة الساعة 2:00 م، ويصل سوهاج الساعة 9:45 سوهاج.

قطار رقم 872 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 5:45، ويصل أسيوط الساعة 9:50 م.

قطار رقم 163 مميز- يقوم الساعة 12:30 م من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35 ص.

أسعار تذاكر القطارات

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى سوهاج بقيمة 55 جنيهاً.

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني من القاهرة إلى المنيا بقيمة 65 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني من القاهرة إلى أسيوط بقيمة بقيمة 80 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف من القاهرة إلى سوهاج بقيمة 85 جنيها.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى بني سويف بقيمة 30 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى المنيا بقيمة 40 جنيهاً.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى أسيوط بقيمة بـ 50 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني درجة ثانية من القاهرة إلي بني سويف بقيمة 45 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف من القاهرة إلي أسوان بقيمة 125 جنيها للراكب.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 930 مكيف – يبدأ قيامه من محطة الإسكندرية الساعة 20:10 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 23:30.

قطار رقم 28 مميز – يقوم القطار في الساعة 20:20، ويصل القاهرة في الساعة 12:30.

قطار رقم 920 مكيف – ينطلق القطار في الساعة 20:45 وينهي رحلته في طنطا الساعة 22:40.

قطار رقم 518 مكيف ومميز – يبدأ في التحرك من الإسكندرية الساعة 21:15 ويصل محطته النهائية طنطا الساعة 23:00.

قطار رقم 1204 مميز – يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 21:25 وينهي رحلته في طنطا الساعة 23:30.

قطار رقم 934 VIP – يتحرك من الإسكندرية الساعة 22:00 ويصل القاهرة الساعة 12:45.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.

قطار رقم 385 – يقوم القطار الساعة 19:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 21:50.