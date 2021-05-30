نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 31-5-2021

قائمة مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم من القاهرة إلى محافظة الجمهورية
مدحت إسماعيل 12:06 ص, الأثنين, 31 مايو 21 12:06 ص, الأثنين, 31 مايو 21

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وفرت هيئة السكة الحديد عددا من رحلات مواعيد القطارات الإضافية على الخطوط، للتمكن من نقل أكبر عدد كافي من ركاب محافظات الوجهين القبلي والبحري.

وأكدت هيئة السكة الحديد على كافة العاملين، على ضرورة انتظام مواعيد القطارات من بداية تحركها حتى وصولها للمحطات النهائية، لتقديم خدمة جيدة للركاب.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 953 VIP – يتحرك القطار في الساعة 12:40 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 12:30 للقاهرة.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 16:00، ويصل القاهرة في تمام الساعة 1:50.

قطار رقم 81 مميز- يقوم من أسوان الساعة 9:30 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 1:50.

قطار رقم 163 مميز – يتحرك من أسوان في تمام الساعة 12:30 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.

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قطار رقم 85 نوم – يقوم من أسوان الساعة 20:20 ويصل القاهرة الساعة 9:50.

قطار رقم 997 مكيف – يقوم أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.

قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.

قطار رقم 14 مميز- يتحرك من الإسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 12:00.

قطار رقم 802 مطور – يتحرك الساعة 7:35 ويصل دمنهور الساعة 9:00.

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قطار رقم 904 VIP – ينطلق من الاسكندرية الساعة 8:00 ويصل القاهرة 10:30.

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 8:15 ويصل القاهرة 11:20.

قطار رقم 132 مميز- ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 14:50.

قطار رقم 912 مكيف – يتحرك من الإسكندرية الساعة 11:30 ويصل القاهرة 15:00.

قطار رقم 164 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة 6:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 306 مطور- يتحرك من السويس الساعة 10:30 ويصل عين شمس الساعة 13:55.

قطار رقم 308 يقوم من السويس الساعة 14:00 ويصل عين شمس الساعة 17:30.

قطار رقم 304 مطور – يقوم من السويس الساعة 6:15 ويصل عين شمس الساعة 9:35.

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قطار رقم 331 ينطلق الساعة 18:00 من عين شمس ويصل السويس الساعة 21:20.

قطار رقم 307 – يتحرك من عين شمس الساعة 10:00 ويصل السويس الساعة 13:20.

قطار رقم 309 يبدأ التحرك من عين شمس الساعة 14:30 ويصل السويس الساعة 17:50.

قطار رقم 310 ينطلق من السويس الساعة 18:30 ويصل عين شمس الساعة 22:00.

قطار رقم 305 يقوم من عين شمس الساعة 6:30 ويصل السويس الساعة 9:50.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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