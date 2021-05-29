مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 30-5-2021

ننشر اليوم تفاصيل مواعيد القطارات على خطوط هيئة السكة الحديد

طالب وزير النقل قيادات هيئة السكة الحديد بالنزول المستمر إلى المحطات والمزلقانات والأبراج والإشارات لمتابعة تنفيذ خطط السلامة، وتقليل فترة تأخير مواعيد القطارات على الخطوط.

كما طالب قيادات هيئة السكة الحديد سرعة الإنتهاء من أعمال تجديد وصيانة الخطوط، لإنتظام مواعيد القطارات والرحلات، و سرعة الانتهاء من التجارب الخاصة بماكينة فحص السكة الحديثة.

يشمل فحص السكة إجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، وتحليل كافة البيانات الناتجة عن هذا الفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات وكذا التجديدات.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 588 مكيف ومميز – يقوم من الاسكندرية 4:30 ويصل طنطا 6:35.

قطار رقم 1904 مكيف – يتحرك من طنطا الساعة 7:10 ويصل القاهرة 8:35.

قطار رقم 8 مميز – ينطلق القطار الساعة 5:20 من الإسكندرية ويصل القاهرة 9:15.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 2 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 2:15 ويصل القاهرة 6:25.

قطار رقم 1202 مميز- يتحرك من طنطا الساعة 5:25 ويصل القاهرة 6:55.

قطار رقم 1108 مميز – يقوم من الإسكندرية الساعة 3:20 ويصل القاهرة 7:10.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

أسعار تذاكر القطارات

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى بني سويف بقيمة 30 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى المنيا بقيمة 40 جنيهاً.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى أسيوط بقيمة بـ 50 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى سوهاج بقيمة 55 جنيهاً.

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني من القاهرة إلى المنيا بقيمة 65 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني من القاهرة إلى أسيوط بقيمة بقيمة 80 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف من القاهرة إلى سوهاج بقيمة 85 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني درجة ثانية من القاهرة إلي بني سويف بقيمة 45 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف من القاهرة إلي أسوان بقيمة 125 جنيها للراكب.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 808 – يقوم من المنصورة الساعة 3:40 ويصل القاهرة 6:45.

قطار رقم 584 يقوم من طلخا الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:25 ثم يتحرك للإسكندرية.

قطار رقم 810 يقوم من محطة سكة حديد محلة روح ، ويصل القاهرة في الساعة 8:15.

قطار رقم 381 – موعد القيام الساعة 8:35 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 11:05.

قطار رقم 333 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 12:00 ويصل الزقازيق الساعة 13:50.

قطار رقم 385 – يقوم من القاهرة الساعة 12:35 ويصل الزقايق الساعة 15:00.