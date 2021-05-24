نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 25-5-2021

قائمة بمواعيد القطارات اليوم على خطوط الصعيد وقطارات إسكندرية
مدحت إسماعيل 12:03 ص, الثلاثاء, 25 مايو 21 12:03 ص, الثلاثاء, 25 مايو 21

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أعلنت هيئة السكة الحديد عن إجراء تعديل لبعض مواعيد القطارات اليومية على الخطوط، مع اضافة عربات روسية جديدة مكيفة لبعض القطارات الحالية، في إطار تقديم خدمة أفضل للركاب.

وأشارت هيئة السكة الحديد الي انه سيتم تقليل فترة التأخير في مواعيد القطارات والرحلات على الخطوط الرئيسية، في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء جزء من تطويرات البنية الأساسية في بعض القطاعات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 986 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 1:00 م، ويصل الأقصر الساعة 12:00 ص.

قطار رقم 990 مكيف – يقوم القطار الساعة 4:00 م، ويصل سوهاج 12:00 ص.

قطار رقم 88 مكيف – يقوم القطار الساعة 8:00 م، ويصل أسوان الساعة 11:00 ص اليوم التالي.

قطار رقم 982 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12:00 م، ويصل أسوان الساعة 2:25 ص.

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قطار رقم 974 مميز – يقوم من من القاهرة الساعة 5:15 ص، ويصل أسيوط الساعة 12:30 م.

قطار رقم 196 مميز- يقوم من القاهرة الساعة 7:10 م، ويصل الواسطي الساعة 8:50 م.

قطار 996 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 10:00 م، ويصل أسوان اليوم التالي الساعة 11:30 ص.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 928 القطار درجة مكيف أولي وثانية – يتحرك من الإسكندرية في الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 20:50.

قطار رقم 568 مكيف ومميز- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 18:15 ويصل طنطا أخر محطة للرحلة الساعة 20:10.

قطار 32 – يقوم من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:30.

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قطار رقم 926 VIP- ينطلق من محطة الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة بتمام الساعة 21:30.

قطار رقم 128 مميز- يتحرك الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية، ليصل طنطا الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip – ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من الإسكندرية.

قطار رقم 930 مكيف -ينطلق من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 20:10 ويصل القاهرة الساعة 23:30.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 185 مميز – يتحرك من محطة سكة حديد القاهرة في تمام الساعة 8:40 ويصل محطته النهائية بورسعيد 12:40.

قطار رقم 941- يبدأ القطار في التحرك من القاهرة ويصل دمياط في الساعة 10.15.

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قطار رقم 297- تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 7:45 من محطة بركة السبع ويصل المنصورة في الساعة 9:00.

قطار رقم 965- يضم القطار عربات مميزة ومكيفة ويتحرك من القاهرة في الساعة 7:30 ويصل دمياط الساعة 13:35.

قطار رقم 951 مميز- يتحرك القطار في تمام الساعة 12:00 من محطة سكة حديد القاهرة يصل محطته النهائية في بورسعيد الساعة 16:40.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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