مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 24-5-2021

مواعيد القطارات العاملة اليوم من الصعيد إلى القاهرة والعكس ومن القاهرة إلى الإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تحديث وتطوير مكتب استعلامات محطة القاهرة للتواصل مع جمهور الركاب والرد على استفسارات مواعيد القطارات، وشكاوي ومقترحات المواطنين اليومية.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن ذلك يأتي في بعد صدور قرار وقف عدد من مواعيد القطارات على الخطوط، للتسريع من أعمال تطوير البنية الأساسية للمرفق.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 7 مميز – يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.

قطار رقم 925 مكيف- يقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، يصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.

قطار رقم 27 مميز – يتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، ينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.

قطار رقم 949 مكيف ومميز – يقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.

قطار رقم 585 مكيف ومميز- يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 777 مكيف – ينطلق القطار من سوهاج الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 2:20.

قطار رقم 163 مكيف – يقوم القطار من أسوان الساعة 12:30 ويصل القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2015 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 16:00 ويصل القاهرة الساعة 4:40.

قطار رقم 977 مكيف – يتحرك الساعة 19:25 من الأقصر ويصل القاهرة الساعة 5:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار 553 – يقوم القطار الساعة 16:00 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 19:45.

قطار رقم 555 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 17:05، ويصل محطة طنطا الساعة 20:45.

قطار رقم 121 – يقوم من القاهرة الساعة 14:20 ويصل محطة طنطا الساعة 18:00.

قطار رقم 551 – يتحرك القطار من القاهرة الساعة 16:00 ويصل محطة طنطا الساعة 18:50.

قطار رقم 563 – يتحرك القطار الساعة 17:45 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 21:15.

أسعار تذاكر القطارات

ننشر اليوم الاثنين أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد المكيفة درجة VIP.

سعر تذكرة القطار المكيف – في اي بي درجة أولي – من القاهرة الي اسوان 295 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف درجة -أولى في اي بي – من القاهرة إلى الاقصر بقيمة 245 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف – في اي بي درجة أولي – من القاهرة إلى سوهاج 195 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف – في اي بي درجة أولي- من القاهرة إلى المنيا 135 جنيهاً.