نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 23-5-2021

قائمة مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية ومن القاهرة إلى الصعيد
مدحت إسماعيل 12:11 ص, الأحد, 23 مايو 21 12:11 ص, الأحد, 23 مايو 21

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قالت هيئة السكة الحديد إن فترة تأخر مواعيد القطارات على خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية»، مدة 45 دقيقة، وخط «القاهرة – السد العالي» في المسافة من القاهرة إلى أسيوط مدة 45 دقيقة.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن فترة تأخير مواعيد القطارات في المسافة من أسيوط إلى أسوان مدة 30 دقيقة، وخط بنها – بورسعيد »ومتوسط التأخيرات مدة 45 دقيقة.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التحديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها، من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

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قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 777 مكيف – ينطلق القطار من سوهاج الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 2:20.

قطار رقم 163 مكيف – يقوم القطار من أسوان الساعة 12:30 ويصل القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2015 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 16:00 ويصل القاهرة الساعة 4:40.

قطار رقم 977 مكيف – يتحرك الساعة 19:25 من الأقصر ويصل القاهرة الساعة 5:00.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

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قطار قم 185 سياحي – من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.

قطار رقم 978 مميز – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم القطار في الساعة 9:15.

قطار رقم 911 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويبدأ التحرك من محطة القيام في الساعة 10:00.

قطار رقم 11 مميز – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم من المحطة في الساعة 10:10.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

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قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.

قطار رقم 385 – يقوم القطار الساعة 19:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 21:50.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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