مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 20-5-2021

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية ومن القاهرة إلى الوجه القبلي

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس، في مواعيد القطارات نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان.

وقالت هيئة السكة الحديد إن فترة تأخر مواعيد القطارات على خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية»، مدة 45 دقيقة، وخط «القاهرة – السد العالي» في المسافة من القاهرة إلى أسيوط مدة 45 دقيقة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 953 VIP – يتحرك القطار في الساعة 12:40 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 12:30 للقاهرة.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 16:00، ويصل القاهرة في تمام الساعة 1:50.

قطار رقم 81 مميز- يقوم من أسوان الساعة 9:30 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 1:50.

قطار رقم 163 مميز – يتحرك من أسوان في تمام الساعة 12:30 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.

قطار رقم 85 نوم – يقوم من أسوان الساعة 20:20 ويصل القاهرة الساعة 9:50.

قطار رقم 997 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.

قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار قم 1208 مميز – موعد القيام الساعة 13:08 من دمنهور، ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 914 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.

قطا رقم 18 مميز – موعد القيام الساعة 13:10 من الإسكندرية، وصل القاهرة الساعة 17:15.

قطار رقم 916 VIP- موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.

قطار رقم 586 مكيف ومميز – موعد التحرك الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 24 مميز – موعد القيام من الإسكندرية الساعة 14:25، ويصل القاهرة الساعة 18:40.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 303 – يقوم الساعة 4:45 من طنطا ويصل دمياط الساعة 7:10.

قطار رقم 47 – ينطلق الساعة 5:00 من طنطا ويصل دمياط الساعة 8:50.

قطار رقم 49 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 6:00 ويصل المنصورة المحطة النهائية الساعة 7:35.

قطار رقم 51 – يقوم من دمياط الساعة 9:20 ويصل دمياط الساعة 13:00.

قطار رقم 43 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 13:00 ويصل دمياط الساعة 15:00.

قطار رقم 55 – يتحرك القطار من طنطا الساعة 11:40 ويصل المنصورة الساعة 13:15.

قطار رقم 57 – يقوم القطار من محطة المنصورة الساعة 14:35 ويصل دمياط الساعة 16:35.

قطار رقم 59 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.

قطار رقم 61 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.

قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 16:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 18:20.