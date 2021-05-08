مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 9-5-2021

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تأخر لبعض رحلات اليوم، في منتصف الطريق وفق مواعيد القطارات المعلنة، نتيجة إجراء بعض التطويرات في أنظمة الإشارات.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن فترة التهديات على خطوط الوجه البحري طبقا لتشغيل مواعيد القطارات اليومية، ستكون في حدود 30 دقيقة.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تم إضافة عدد من الرحلات خلال الفترة المقبلة، لمنع تكدس الركاب في العربات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

أسعار تذاكر القطارات

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى بني سويف بقيمة 30 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى المنيا بقيمة 40 جنيهاً.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى أسيوط بقيمة بـ 50 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى سوهاج بقيمة 55 جنيهاً.

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني من القاهرة إلى المنيا بقيمة 65 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني من القاهرة إلى أسيوط بقيمة بقيمة 80 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف من القاهرة إلى سوهاج بقيمة 85 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني درجة ثانية من القاهرة إلي بني سويف بقيمة 45 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف من القاهرة إلي أسوان بقيمة 125 جنيها للراكب.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 14: تنطلق رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ7.25، وينهي القطار رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ12.00.

قطار رقم 802: تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.35 من محطة سكة حديد الإسكندرية، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ8.45 بمحطة دمنهور.

قطار رقم 904: ينطلق القاهرة من محطة الإسكندرية، في تمام الساعة الـ8، متجها لمحافظة القاهرة، لينهي رحلته فى تمام الساعة الـ10.30 في رمسيس.

قطار رقم 900: يبدأ القطار في التحرك، من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ8.15، وينهي رحلته فى القاهرة بتمام الساعة الـ11.20.

قطار رقم 12: تسيير رحلة القطار من محطة سكة حديد الإسكندرية، متوجها لمحافظة القاهرة، فى تمام الساعة الـ9.15، و يتوقف في المحطة النهائية برمسيس في تمام الساعة الـ 13.15.

قطار رقم 132:ينطلق القطار من الإسكندرية، فى تمام الساعة الـ1.20، ويصل القاهرة في محطة رمسيس فى تمام الساعة 14.05.

قطار رقم 912: ينطلق قطار محافظات الوجه البحري من الإسكندرية في تمام الساعة الـ11.30، حتى يصل محطة رمسيس بالقاهرة فى تمام الساعة الـ 14.45.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 810 يقوم القطار من محطة كفر الشيخ الساعة 4:40 ويصل المحطة النهائية قلين الساعة 5:13 ثم يتحرك للقاهرة برقم قطار آخر.

قطار رقم 892: يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من محطة شربين، ويصل المحطة النهائية في قلين الساعة 5:50، ثم يتم تحريكه برقم أخر متجها للإسكندرية.

قطار رقم 506: يقوم القطار من محطة شربين الساعة 5:05 ويل المحطة النهائية في قلين الساعة 8:10.

قطار رقم 488: يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 6:30 ويصل محطة النهائية قلين الساعة 9:15، ثم يتحرك برقم آخر لطنطا.

قطار رقم 490: يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 7:40 ويصل محطته النهائية الحناوي الساعة 10:05.

قطار رقم 492: يقوم القطار من محطة شربين الساعة 8:45 ويصل محطته النهائية قلين الساعة 11:20.

قطار رقم 504: يبدأ القطار في التحرك الساعة 10:10 من محطة شربين، يصل محطته النهائية قلين الساعة 12:40.