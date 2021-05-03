مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 4-5-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء على خطوط الصعيد وقطارات إسكندرية

واصلت هيئة السكة الحديد أعمال التطهير والتعقيم، لجميع القطارات والمحطات، ضمن إجراءات الحد من فيروس كورونا، مع إعلانها نشر مواعيد القطارات العاملة على الخطوط يومياً.

وطالبت هيئة السكة الحديد جميع الركاب، الالتزام بارتداء الكمامات قبل صعودهم العربات وفق مواعيد القطارات المكيفة والمميزة، الناقلة للركاب محافظات الصعيد والإسكندرية من القاهرة والعكس.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته في الإسكندرية 14:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 239: ينطلق القطار من محطة طنطا، في تمام الساعة 14.45، وينهي رحلته محطة الزقازيق بتمام الساعة 16.20.

قطار رقم 241:يتخرك القطار فى تمام الساعة 16.50 من محطة طنطا،ويصل لمحطة الزقازيق فى تمام الساعة 18.25.

قطار رقم 573: تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 18.25، من محطة طنطا، ويقف فى آخر محطة للرحلة بالزقازيق فى تمام الساعة 19.40.

قطار رقم 243: يصل القطار محطة الزقازيق، محطة النهاية في تمام الساعة 21.00، بعد تحركه من محطة البداية فى تمام الساعة 19.20.

قطار رقم 247: تحرك رحلة القطار فى تمام الساعة 21.15 من محطة طنطا، وينهي رحلته فى الزقازيق فى تمام الساعة 23.00.

قطار رقم 522 : تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 12.40 من محطة السنطة، وينهي رحلته فى طنطا فى تمام الساعة 1.00.