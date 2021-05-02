نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 3-5-2021

مواعيد قطارات الصعيد وقطارات إسكندرية من القاهرة المكيفة والمميزة والمطورة
مدحت إسماعيل 12:00 ص, الأثنين, 3 مايو 21 12:00 ص, الأثنين, 3 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كثفت هيئة السكة الحديد عدد الرحلات العاملة في الفترة الحالية، مع انتظام مواعيد القطارات لضمان نقل أكبر عدد من الركاب خلال فترة عيد الفطر.

وشدد هيئة السكة الحديد أساليب الرقابة على أكشاك بيع التذاكر، لمنع السوق السوداء، مع التنبيه على تسيير العربات وفق مواعيد القطارات المعلنة رسميًا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 777 مكيف – ينطلق القطار من سوهاج الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 2:20.

قطار رقم 163 مكيف – يقوم القطار من أسوان الساعة 12:30 ويصل القاهرة الساعة 3:35.

اقرأ أيضا  مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من رومانيا

قطار رقم 2015 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 16:00 ويصل القاهرة الساعة 4:40.

قطار رقم 977 مكيف – يتحرك الساعة 19:25 من الأقصر ويصل القاهرة الساعة 5:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 29-4-2021

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.

قطار رقم 385 – يقوم القطار الساعة 19:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 21:50.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 928:
القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.

قطار رقم 568:
يبدأ القطار في التحرك والذي يضم عربات مكيفة ومميزة من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:8.

قطار 22:
تنطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.

قطار رقم 926:
يبدأ القطار ذو الدرجة vip التحرك من محطة سكة حديد من الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة النهائية بتمام الساعة 21:00.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 1-5-2021

قطار رقم 128 مميز
يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip:
ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

تلحق بقرار سعودي.. الإمارات تخفف إجراءات دخول أبو ظبي

المال - خاص 11:45 م, الأحد, 2 مايو 21

«مصر للطيران» تطرح تخفيضات خاصة من القاهرة إلى العديد من وجهاتها الدولية

دعاء محمود 9:30 م, الأحد, 2 مايو 21

الرياض ترفع تعليق سفر السعوديين إلى خارج المملكة بدءا من 17 مايو

المال - خاص 8:56 م, الأحد, 2 مايو 21

ميناء دمياط يستقبل 8945 طن قمح ويُصدر 19100 طن فوسفات

محمود محسن 5:45 م, الأحد, 2 مايو 21

وزير النقل: شبكة القطارات الكهربائية السريعة ستمثل نقلة حضارية جديدة

محمود محسن 4:01 م, الأحد, 2 مايو 21

20 سفينة إجمالي الحركة الملاحية في موانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

أماني العزازي 2:28 م, الأحد, 2 مايو 21