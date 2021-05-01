مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 2-5-2021

تفاصيل مواعيد القطارات على خطوط هيئة السكة الحديد اليوم الأحد

تتيح هيئة السكة الحديد في اليوم الواحد ما يقرب من 820 رحلة، منتظمة على شبكة الخطوط العاملة حالياً، وننشر اليوم الأحد مواعيد القطارات المتجهة لكافة المحافظات.

ومواعيد القطارات التي توفرها هيئة السكة الحديد تضم قطارات درجات فئة مميزة، ومطورة وركاب، وميكفة درجة أولي وثانية، إضافة إلي قطارات درجة الـvip.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 982 – ينطلق القطار من محطة سكة حديد القاهرة في الساعة 12:00 وينهي رحلته في تمام الساعة 2:25 في محطة أسوان.

قطار رقم 160 – يتحرك القطار من محطة مصر فى الساعة 12:15 ويصل الساعة 12:40 الي محطة سكة حديد الأقصر.

قطار رقم 986 – يقوم القطار من القاهرة متجهًا لمحافظات الوجه القبلي الساعة 13:00 وينهي رحلته في محطة الأقصر الساعة 24:00.

قطار رقم 186 – يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 13:30من محطة مصر بالقاهرة لينهي رحلته في محطة سكة حديد سوهاج الساعة 21:30.

قطار رقم 970 – يقوم القطار الساعة 14:00 ويصل محطته النهائية المراغة لمحافظة سوهاج في الساعة 21:45.

قطار رقم 162 – تبدأ الرحلة في السير من محطة سكة حديد مصر الساعة 14:20 وينهي رحلته في محطة أسيوط الساعة 21:35.

قطار رقم 1110 – يبدا القطار المكيف ـ التحرك من القاهرة الساعة 115:45 ويصل محطته النهائية الواسطي الساعة 17:20.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 31 – ينطلق القطار درحة الفئة المميزة من محطة القاهرة وينهي رحلته في محطة الإسكندرية الساعة 22.30.

قطار رقم 909 – يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 9.00 من محطة القاهرة، وينهي رحلته في الإسكندرية في تمام الساعة 11.50.

قطار رقم 1109 – تسير رحلة القطار المكيف من القاهرة في تمام الساعة 8.20، وينهي رحلته بالإسكندرية في تمام الساعة 11.35.

قطار رقم 991 – تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 1.00 من القاهرة متجهاً لمحافظات الوجه البحري ، لينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 13.05.

قطار رقم 11 – القطار فئة الدرجة المميزة وينطلق من القاهرة في تمام الساعة 10.10 ويصل الإسكندرية في تمام الساعة 14.25.

قطار رقم 89 مكيف – تبدأ رحلة القطار في التحرك بتمام الساعة 11.15 من القاهرة متجهاً لمحافظة الإسكندرية لينهي رحلته في تمام الساعة 13.55.

قطار رقم 15 – القطار فئة الدرجة المميزة ويتحرك من القاهرة في الساعة 11.25 ويصل الإسكندرية في تمام الساعة 15.15.

قطار رقم 2 – يتحرك القطار من الإسكندرية في تمام الساعة 2.15 ويصل القاهرة في تمام الساعة 6.25.

قطار رقم 902 مكيف – يتحرك القطار فئة الدرجة المكيفة من محطة طنطا متجها للقاهرة ليصل محطة رمسيس في تمام الساعة 9.25.

قطار رقم 1108 – القطار فئة الدرجة المميزة ويتحرك من الإسكندرية في الساعة 3.30 ويصل محطة رمسيس في القاهرة في تمام الساعة 7.10.

قطار رقم 14 – القطار فئة الدرجة المميزة ويتحرك من الإسكندرية للقاهرة في تمام الساعة 7.25، ويصل محطة النهاية في رمسيس الساعة 12.00.

قطار رقم 4 – القطار فئة الدرجة المميزة ويتحرك من محطة طنطا ليصل القاهرة في تمام الساعة 8.35.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 491 – ينطلق القطار من محطة طنطا الساعة 10:00 وينهي رحلته فى الساعة 11:30 في محطة قلين.

قطار رقم 463 – يقوم القطار من محطة قلين الساعة 11:20 ويصل محطته النهائية في دمنهور الساعة 13:25.

قطار رقم 465 – ينطلق القطار من محطة طنطا الساعة 13:55 وينهي القطار رحلته بمحطة قلين الساعة 15:09.

قطار رقم 467 – وينطلق القطار من محطة البكالوش، على خط طنطا – قلين – دسوق – دمنهور، وينهي رحلته في دمنهور الساعة 16:40.

قطار رقم 451 – يتحرك القطار في الساعة 14:55 من طنطا وينهي رحلته في قلين الساعة 16:10.