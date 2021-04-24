مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 25-4-2021

قطارات هيئة السكة الحديد اليوم من القاهرة إلى الصعيد ومن الإسكندرية إلى القاهرة

بدأت هيئة السكة الحديد في تفعيل لائحة الجزاءات على العاملين في الهيئة، للحد من ظاهرة تأخر مواعيد القطارات وبعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها السائقين في حق الركاب.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن اللائحة هدفها توفير خدمة جديدة للركاب، سواء فيما يتعلق بانتظام مواعيد القطارات والتزام العاملين، إلى جانب الحفاظ على نظافة العربات بشكل دائم.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 2 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 2:15 ويصل القاهرة 6:25.

قطار رقم 1202 مميز- يتحرك من طنطا الساعة 5:25 ويصل القاهرة 6:55.

قطار رقم 1108 مميز – يقوم من الإسكندرية الساعة 3:20 ويصل القاهرة 7:10.

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته في الإسكندرية 14:00.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 983 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة 21:20.

قطار رقم 935 VIP- يتحرك من الساعة 12:40 من الأقصر ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.

قطا رقم 81 مميز- ينطلق القطار في الساعة 9:30 من اسيوط، ويصل القاهرة 1:50.

قطار رقم 163 مميز- تبدأ رحلة القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 2007 VIP- ينطلق من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.

قطار رقم 2015 VIP- يتحرك الساعة 16:00 من أسوان ويصل القاهرة 4:20.

قطار رقم 977 VIP- يقوم من سوهاج الأقصر 19:25 ويصل القاهرة في الساعة 5:20.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 12 – يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 9:15 ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 13:25.

قطار رقم 1900 – يقوم القطار من الزقازيق الساعة 7:25 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:55.

قطار رقم 1106 مميز- يقوم القطار من دمياط الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا 9:20.

قطار رقم 382 – يقوم القطار من المنصورة الساعة 10:00 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 15:20.

قطار رقم 374 – يقوم القطار من بلبيس الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:30.

قطار رقم 328 – يقوم القطار من شبين القناطر الساعة 16:10 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 17:10.

قطار رقم 388 مميز – يقوم القطار من المنصورة الساعة 16:00 ويصل المحطة النهائية في الزقازيق 18:15.

قطار رقم 278- يقوم القطار من الإسماعيلية الساعة 16:25 ويصل المحطة النهائية في الزقازيق 18:20.