مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 15-3-2021

ننشر اليوم مواعيد قطارات هيئة السكة الحديد بين كافة محافظات الجمهورية

كثفت هيئة السكة الحديد عدد الرحلات العاملة في الفترة الحالية، مع انتظام مواعيد القطارات لضمان نقل أكبر عدد من الركاب مع بداية العودة للدراسة مرة أخرى.

وشدد هيئة السكة الحديد أساليب الرقابة على أكشاك بيع التذاكر، لمنع السوق السوداء، مع التنبيه على تسيير العربات وفق مواعيد القطارات المعلنة رسميًا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 777 مكيف – ينطلق القطار من سوهاج الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 2:20.

قطار رقم 163 مكيف – يقوم القطار من أسوان الساعة 12:30 ويصل القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2015 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 16:00 ويصل القاهرة الساعة 4:40.

قطار رقم 977 مكيف – يتحرك الساعة 19:25 من الأقصر ويصل القاهرة الساعة 5:00.

جدول مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط محافظات الوجه القبلي من القاهرة والعكس

رقم القطار الدرجة محطة الانطلاق ساعة التحرك محطة الوصول توقيت نهاية الرحلة 166 مميز المنيا 6:30 سوهاج 11:00 776 مميز القاهرة 4:30 سوهاج 13:10 974 مميز القاهرة 5:14 أسيوط 13:30 987 VIP القاهرة 6:30 سوهاج 6:30 980 VIP القاهرة 8:00 أسوان 22:40 80 مميز القاهرة 8:30 اسوان 1:40 158 مميز القاهرة 10:30 الأقصر 22:30 982 مكيف القاهرة 12:00 أسوان 2:30 160 مميز القاهرة 12:15 الأقصر 12:40 986 مكيف القاهرة 13:00 الأقصر 24:00 186 مميز القاهرة 13:30 سوهاج 21:30 162 مميز القاهرة 14:20 أسيوط 21:35 1110 مميز القاهرة 15:40 الواسطي 17:15 164 مميز القاهرة 15:30 أسوان 7:00 990 مكيف القاهرة 16:00 سوهاج 24:00 972 مميز القاهرة 16:20 اسوان 6:00 2006 VIP القاهرة 17:15 أسوان 6:00 872 مكيف القاهرة 17:45 أسيوط 23:50 188 مميز القاهرة 18:00 اسيوط 12:45 988 مكيف القاهرة 19:00 أسوان 1:50 196 مميز القاهرة 19:10 الواسطى 20:45 84 نوم الجيزة 19:50 اسوان 9:25 86 نوم القاهرة 19:45 اسوان 9:30 88 مكيف القاهرة 20:00 اسوان 11:00 2014 VIP القاهرة 21:00 اسوان 9:40 82 نوم الجيزة 21:40 اسوان 11:15 976 VIP القاهرة 21:30 الأقصر 7:50 996 مكيف القاهرة 22:00 اسوان 11:25 90 مميز القاهرة 22:15 السد العالي 15:05 2008 VIP القاهرة 23:00 اسوان 11:45 890 مكيف القاهرة 23:30 سوهاج 6:30 1902 مكيف القاهرة 13:20 اسوان 13:20 832 مميز القاهرة 12:35 اسوان 17:40 934 VIP القاهرة 1:10 الأقصر 11:00 971 مكيف سوهاج 5:20 القاهرة 13:05 991 مكيف سوهاج 6:30 القاهرة 14:15 987 مكيف الأقصر 4:50 القاهرة 16:50 159 مميز الأقصر 6:00 القاهرة 18:20 891 مكيف سوهاج 11:00 القاهرة 17:35 157 مميز الأقصر 7:30 القاهرة 19:5 981 vip أسوان 5:30 القاهرة 19:35 167 مميز سوهاج 13:30 أبو قرقاص بالمنيا 17:55 983 مكيف السد العالي 7:30 القاهرة 21:40 935 VIP الأقصر 12:40 القاهرة 22:5 777 مميز سوهاج 16:00 القاهرة 12:30 81 مميز أسوان 9:30 القاهرة 1:50 163 مميز السد العالي 12:30 القاهرة 3:35 2007 vip أسوان 15:00 القاهرة 3:55 2015 VIP أسوان 16:00 القاهرة 4:20 977 VIP الأقصر 19:30 القاهرة 5:20 83 نوم أسوان 16:20 القاهرة 5:30 1903 مكيف أسوان 17:00 القاهرة 5:50 87 نوم أسوان 17:15 القاهرة 6:30 185 مميز سوهاج 12:18 القاهرة 8:20 2009 VIP أسوان 18:10 القاهرة 6:45 187 مميز السد العالي 17:30 القاهرة 10:40 85 نوم أسوان 20:20 القاهرة 9:50 997 مكيف أسوان 20:45 القاهرة 9:50 89 مكيف أسوان 21:05 القاهرة 11:00 989 مكيف أسوان 23:00 القاهرة 11:40 91 مميز السد العالي 22:40:00 القاهرة 14:50 833 مميز أسوان 12:10 القاهرة 16:50 142 مميز القاهرة 8:45 الواسطى 10:50 144 مطور ركاب الجيزة 11:35 الواسطى 13:10 146 مطور ركاب الجيزة 14:10 الوسطى 16:15 152 مطور ركاب الجيزة 17:00 الواسطى 19:10 156 مطور ركاب الجيزة 20:40 الواسطى 22:15 778 مطور ركاب المعمورة 14.1 رشيد 15.2 780 مطور ركاب المعمورة 16 رشيد 17.3 966 مكيف القاهرة 22 أسوان 11.25 90 مميز القاهرة 22.15 السد العالي 15.05 2008 vip القاهرة 23 أسوان 11.45 890 مكيف القاهرة 23.3 سوهاج 6.3 1902 مكيف القاهرة 12.2 أسوان 13.2 802 مطور الإسكندرية 7.35 دمنهور 8.42 904 vip الإسكندرية 8 القاهرة 10.3 900 مكيف الإسكندرية 8.15 القاهرة 11.15 12 مميز الإسكندرية 9.15 القاهرة 13.25 132 مميز الإسكندرية 10.2 القاهرة 14.05 912 مكيف الإسكندرية 11.3 القاهرة 14.45 164 مميز الإسكندرية 12 القاهرة 14.15 914 مكيف الإسكندرية 13 القاهرة 16.2 18 مميز الإسكندرية 13.1 القاهرة 17.15 916 vip الإسكندرية 14 القاهرة 16.3 586 مكيف ومميز الإسكندرية 14.15 طنطا 16.17 285 مطور الإسماعيلية 5.35 بورسعيد 7.15 287 مميز الإسماعيلية 7.3 بورسعيد 9.05 593 مميز القاهرة 5 الإسماعيلية 8.1 941 مكيف ومميز القاهرة 5015 الزقازيق 7.05 1113 مميز القاهرة 7 الإسماعيلية 10.3 971 مكيف سوهاج 5.2 القاهرة 13.05 991 مكيف سوهاج 6.3 القاهرة 14.15 987 مكيف الأقصر 6 القاهرة 15.35 159 مميز الأقصر 6 القاهرة 18.2 891 مكيف سوهاج 11 القاهرة 17.35 157 مميز الأقصر 7.3 القاهرة 19.05 981 vip أسوان 5.3 القاهرة 19.35 1006 روسي القاهرة 6:00 سوهاج 13:20 1007 روسي سوهاج 17:00 القاهرة 23:55 1004 روسي القاهرة 8:15 القاهرة 13:30 1005 روسي القاهرة 8:15 اسيوط 22:45 1131 روسي القاهرة 8:10 الإسكندرية 11:05 1006 مميز روسي القاهرة 6:00 سوهاج 13:20 1007 مميز روسي سوهاج 17:00 القاهرة 23:55 1004 مميز روسي القاهرة 8:15 القاهرة 13:30 1005 مميز روسي أسيوط 17:30 القاهرة 22:45 2010 مكيف اسباني القاهرة 10:00 أسوان 23:55 2011 مكيف اسباني أسوان 5:15 القاهرة 18:00 2012 مكيف اسباني القاهرة 17:30 اسوان 6:20 166 مميز المنيا 6:30 سوهاج 11:00 776 مميز القاهرة 4:30 سوهاج 13:30 974 مميز القاهرة 5:15 اسيوط 12:30 978 مكيف VIP القاهرة 6:30 أسوط 12:50 980 مكيف VIP القاهرة 8:00 أسوان 22:50

مواعيد القطارات المميزة

ننشر اليوم مواعيد القطارات المميزة على خط سكة حديد «القاهرة – شبين القناطر- بلبيس – الزقازيق – المنصورة».

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.

قطار رقم 385 – يقوم القطار الساعة 19:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 21:50.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 928:

القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.

قطار رقم 568:

يبدأ القطار في التحرك والذي يضم عربات مكيفة ومميزة من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:8.

قطار 22:

تنطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.

قطار رقم 926:

يبدأ القطار ذو الدرجة vip التحرك من محطة سكة حديد من الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة النهائية بتمام الساعة 21:00.

قطار رقم 128 مميز

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip:

ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.

جدول مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط محافظات الوجه البحري من القاهرة والعكس