مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 28-1-2021

وجه المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بضرورة الحفاظ على قيام مواعيد القطارات في التوقيتات المعلنة رسمياً، والتأكد من وسائل السلامة والأمان بها وكذلك تتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وطالب رئيس هيئة السكة الحديد من العاملين، بالمواظبة على تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة لمواجهة فيروس كورونا، وفقا لجداول تشغيل مواعيد القطارات لتوفير خدمة مناسبة تليق بجمهور الركاب.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 158 مميز – موعد القيام من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 9:30 م.

قطار رقم 1110 مميز- يقوم من القاهرة الساعة 3:40 م ويصل الواسطى الساعة :5:20 م.

قطار رقم 970 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 2:00 م من القاهرة ويصل سوهاج الساعة 10:00م.

قطار رقم 988 مكيف – موعد القيام من الساعة 7:00 م، ويصل الساعة 8 ص.

قطار رقم 976 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.

قطار رقم 934 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 1:10 ص، ويصل الأقصر الساعة 11:00 ص.

قطار رقم 832 مميز – موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 818 – ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55.

قطار رقم 2- تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.25.

قطار رقم 588- وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.

قطار رقم 8 – تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح، ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15 الصبح.

قطار رقم 158 – وتطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 7.15 صباحًا، ويصل رمسيس الساعة 10.20 الصبح.

قطار رقم 802 – ينطلق من القاهرة فى الساعة 7.25 من الإسكندرية، وتنتهي رحلته عند محطة دمنهور فى الساعة 8.45 الصبح.

قطار رقم 1202- تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 667 – يقوم الساعة 5:05 ص من القاهرة، ويصل 8:30 ص ايتاي البارود.

قطار رقم 669 إكسبريس- يقوم الساعة 7:10 من القاهرة، ويصل ايتاي البارود 9:45 ص.

قطار رقم 671 – يقوم الساعة 7:30 ص من القاهرة، ويصل ايتاي البارود 11:00 ص.

قطار رقم 673 – يقوم من القاهرة الساعة 9:00ص، ويصل ايتاي البارود 12:30 م.

قطار رقم 661 – يقوم من محطة وردان الساعة 3:45 ص، ويصل أيتاي البارود الساعة 5:45 ص.

قطار رقم 663- يقوم الساعة 3:40 ص، من القاهرة، ويصل إيتاي البارود الساعة 6:45ص.

قطار رقم 665 – يقوم الساعة 4:30 من القاهرة، ويصل الساعة 8:00 ص ايتاي البارود.