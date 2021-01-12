مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 13-1-2021

مواعيد القطارات المميزة والمكيفة من القاهرة إلى محافظات الصعيد والوجه البحري

واصلت هيئة السكة الحديد أعمال التطهير والتعقيم لجميع القطارات والمحطات، ضمن إجراءات الحد من فيروس كورونا، مع إعلانها نشر مواعيد القطارات العاملة على الخطوط يوميا.

وطالبت هيئة السكة الحديد جميع الركاب، الالتزام بارتداء الكمامات قبل صعودهم العربات وفق مواعيد القطارات المكيفة والمميزة، الناقلة لركاب محافظات الصعيد والإسكندرية من القاهرة والعكس.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته الساعة في الإسكندرية 14:00.

جدول مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط محافظات الوجه البحري من القاهرة والعكس

رقم القطار ساعة التحرك محطة القيام ساعة الوصول محطة نهاية الرحلة الدرجة 1 3:00 القاهرة 6:45 الإسكندرية مميز 2 5:00 طنطا 7:10 الإسكندرية مميز 661 6:00 إيتاي البارود 7:30 الإسكندرية مميز 163 4:20 القاهرة 7:50 الإسكندرية مميز 129 7:20 طنطا 9:20 الإسكندرية مميز 119 5:00 القاهرة 9:50 الإسكندرية مميز 903 6:000 القاهرة 9:30 الإسكندرية مكيف 7 6:20 القاهرة 10:10 الإسكندرية مميز 1205 6:50 القاهرة 9:30 دمنهور مميز 1916 8:30 المنصورة 11:00 القاهرة مكيف فرنساوي 1917 16:36 القاهرة 19:10 المنصورة مكيف فرنساوي 1115 5:00 طنطا 7:55 الإسماعلية مميز ومكيف 1114 15:45 الاسماعيلية 19:00 طنطا مكيف ومميز 1970 5:00 بورسعيد 8:55 القاهرة مكيف 1917 16:25 القاهرة 20:30 بورسعيد مكيف 1131 8:10 القاهرة 11:05 الإسكندرية مكيف 1130 16:35 الإسكندرية 19:25 القاهرة مكيف روسي 353 5:20 القاهرة 9:10 طنطا مميز 544 10:00 طنطا 13:20 القاهرة مميز روسي 121 14:15 القاهرة 17:52 طنطا مميز روسي 558 21:00 طنطا 12:35 القاهرة مميز روسي 374 4:00 الزقازيق 6:25 القاهرة مميز 809 18:15 القاهرة 21:35 كفر الشيخ سياحي 809 4:40 كفر الشيخ 8:15 القاهرة سياحي 687 16:30 القاهرة 19:00 ايتاي البارود سياحي 666 5:00 ايتاي البارود 7:40 القاهرة سياحي 341 14:10 القاهرة 17:55 المنصورة سياحي 334 7:25 القاهرة 11:15 القاهرة سياحي 379 21:40 القاهرة 12:05 الزقازيق سياحي 633 3:40 القاهرة 6:35 ايتاي البارود سياحي 672 7:35 ايتاي البارود 10:55 القاهرة سياحي 334 7:25 المنصورة 11:15 القاهرة سياحي 1 3:00 القاهرة 6:45 الإسكندرية مميز 3 3:00 طنطا 7:10 الإسكندرية مميز 163 4:20 القاهرة 7:45 الإسكندرية مميز 585 6:25 طنطا 8:30 الإسكندرية مكيف ومميز 129 7:15 طنطا 9:20 الإسكندرية مميز 119 5:00 القاهرة 9:50 الإسكندرية سياحي 903 6:00 القاهرة 9:30 الإسكندرية مكيف 7 6:20 القاهرة 10:10 الإسكندرية مميز 1205 6:50 القاهرة 9:25 دمنهور مميز 905 8:00 القاهرة 10:30 الإسكندرية VIP 1131 8:10 القاهرة 11:05 الإسكندرية روسي 901 8:20 القاهرة 11:30 الإسكندرية مكيف 1109 8:30 القاهرة 11:50 الإسكندرية مكيف ومميز 567 10:20 طنطا 12:20 الإسكندرية مكيف ومميز 911 10:00 القاهرة 13:05 الإسكندرية مكيف 571 11:40 طنطا 13:35 الإسكندرية مكيف ومميز 11 10:10 القاهرة 14:30 الإسكندرية مميز 89 11:15 القاهرة 14:00 الإسكندرية مكيف 15 11:30 القاهرة 15:10 الإسكندرية مميز 913 11:30 القاهرة 15:30 الإسكندرية مكيف 883 14:50 دمنهور 16:00 الإسكندرية مطور 133 12:50 القاهرة 16:50 الإسكندرية مميز 917 14:00 القاهرة 16:30 الإسكندرية VIP 1203 14:10 القاهرة 18:00 الإسكندرية مميز 20001 15:00 القاهرة 17:30 الإسكندرية VIP 915 15:20 القاهرة 18:30 الإسكندرية مكيف 21 15:30 القاهرة 20:00 الإسكندرية مميز 923 16:00 القاهرة 19:30 الإسكندرية مكيف 27 16:10 القاهرة 20:00 الإسكندرية مميز 835 16:45 القاهرة 17:29 بنها مكيف 925 17:10 القاهرة 20:25 الإسكندرية مكيف 23 17:20 القاهرة 22:00 الإسكندرية مميز 921 18:00 القاهرة 20:35 الاسكندرية VIP 927 19:00 القاهرة 12:30 الاسكندرية VIP 31 18:30 القاهرة 22:30 الاسكندرية مميز 157 19:40 القاهرة 23:00 الاسكندرية مميز 931 20:15 القاهرة 23:40 الإسكندرية مكيف 29 20:30 القاهرة 12:25 الإسكندرية مميز 591 22:45 طنطا 12:50 الاسكندرية مكيف ومميز 935 22:30 القاهرة 1:010 الاسكندرية VIP 35 23:10 القاهرة 1:00 طنطا مميز 773 23:00 القاهرة 19:00 طنطا - ثم إلى مطروح نوم مكيف 775 3:52 مطروح طنطا - ثم اليى الاسكندرية نوم مكيف 818 4:00 ميت غمر 5:10 قويسنا مميز 2 2:15 الإسكندرية 6:25 القاهرة مميز 1202 5:25 طنطا 7:00 القاهرة مميز 1108 3:30 الإسكندرية 7:10 القاهرة مميز 936 6:00 طنطا 7:30 القاهرة مكيف 4 6:15 طنطا 7:50 القاهرة مميز 1904 7:10 طنطا 8:35 القاهرة مكيف 588 4:30 الإسكندرية 6:35 طنطا مكيف ومميز 8 5:20 الإسكندرية 9:15 القاهرة مميز 902 6:00 الإسكندرية 9:25 القاهرة مكيف 906 7:00 الإسكندرية 9:35 القاهرة VIP 158 7:15 الإسكندرية 10:20 القاهرة مميز 14 7:25 الإسكندرية 12:00 القاهرة مميز 802 7:35 الإسكندرية 8:45 دمنهور مطور 904 8:00 الإسكندرية 10:30 القاهرة VIP 900 8:15 الإسكندرية 11:20 القاهرة مكيف 12 9:15 الإسكندرية 13:40 القاهرة مميز 132 10:30 الإسكندرية 14:20 القاهرة مميز 912 11:30 الإسكندرية 14:45 القاهرة مكيف 164 12:00 الإسكندرية 15:15 القاهرة مميز 1208 13:08 دمنهور 15:35 القاهرة مميز 914 13:00 الإسكندرية 16:20 القاهرة مكيف 18 13:10 الإسكندرية 17:15 القاهرة

مميز 916 14:00 الإسكندرية 16:30 القاهرة VIP 586 14:15 الإسكندرية 16:20 طنطا مكيف ومميز 24 14:25 الإسكندرية 18:40 القاهرة مميز 688 15:10 الإسكندرية 16:55 ايتاي البارود مميز 922 15:30 الإسكندرية 18:50 القاهرة مكيف 196 15:40 الإسكندرية 19:00 القاهرة مكيف ومميز 572 15:55 الإسكندرية 18:00 طنطا مكيف ومميز 1130 16:35 الإسكندرية 19:30 القاهرة روسي 88 17:00 الإسكندرية 19:40 القاهرة مكيف 894 17:15 الإسكندرية 18:20 دمنهور مطور 118 120 الإسكندرية 19:30 طنطا مميز 928 18:00 الإسكندرية 20:50 القاهرة مكيف 568 18:00 الإسكندرية 20:10 طنطا مكيف ومميز 32 18:30 الإسكندرية 22:30 القاهرة مميز 926 19:00 الإسكندرية 21:30 القاهرة VIP 2008 20:00 الإسكندرية 23:20 القاهرة VIP 930 20:10 الإسكندرية 23:20 القاهرة مكيف 28 20:20 الإسكندرية 12:30 القاهرة مميز 920 20:45 الإسكندرية 22:40 طنطا مكيف 518 21:15 الإسكندرية 23:00 طنطا مكيف ومميز 1204 21:25 الإسكندرية 23:30 طنطا مميز 934 22:00 الإسكندرية 12:45 القاهرة VIP 942 23:11 دمنهور 1:15 القاهرة مكيف 1918 22:20 الإسكندرية 12:05 طنطا مكيف 36 22:30 الإسكندرية 12:50 طنطا مميز 285 5:40 الإسماعيلية 7:20 بورسعيد مطور 287 7:30 الإسماعيلية بورسعيد 9:01 مطور 593 5:00 القاهرة الإسماعيلية 8:15 مميز 941 5:15 القاهرة الزقازيق 7:10 مكيف ومميز 945 6:10 القاهرة بورسعيد 10:30 مكيف 589 8:25 الزقازيق القاهرة 11:20 مكيف ومميز 1113 7:00 القاهرة الاسماعيلية 10:40 مميز 185 8:40 القاهرة بورسعيد 12:50 مميز 951 12:00 القاهرة بورسعيد 16:50 مميز 955 14:40 القاهرة بورسعيد 19:10 مكيف ومميز 957 15:40 القاهرة الزقازيق 17:30 مكيف ومميز 959 17:40 القاهرة الاسماعيلية 20:40 مكيف ومميز 573 19:50 الزقازيق بورسعيد 22:30 مكيف ومميز 961 19:50 القاهرة بورسعيد 12:10 مميز 339 12:15 القاهرة الزقازيق 23:10 مميز 963 22:00 القاهرة الاسماعيلية 1:15 مميز 944 6:00 الزقازيق القاهرة 7:45 مكيف ومميز 946 5:00 الاسماعيلية القاهرة 8:10 مكيف ومميز 1112 6:15 الاسماعيلية الزقازيق 8:10 مميز 952 5:30 بورسعيد القاهرة 10:00 مكيف ومميز 570 7:25 بورسعيد الزقازيق 10:15 مكف ومميز 186 8:30 بورسعيد القاهرة 1:00 م مميز 286 10:40 بورسعيد الاسماعيلية 12:30م مطور 954 12:40 م الاسماعيلية القاهرة 4:00م مميز 956 1:00م بورسعيد القاهرة 5:30 م مكيف ومميز 288 3:05 م بورسعيد الاسماعيلية 5:00م مطور 594 5:00م الاسماعيلية القاهرة 8:20 م مميز 960 5:30 بورسعيد القاهرة 9:50 مميز 341 9:20 الزقازيق القاهرة 11:00 مميز 590 6:15 بورسعيد الزقازيق 9:20 مكيف ومميز 962 7:30 م بورسعيد القاهرة 12:00م مميز 285 5:36 ص الإسماعيلية بورسعيد 7:20 ص مطور 287 7:30 الاسماعيلية بورسعيد 9:10 ص مميز 593 5:00 ص القاهرة الإسماعيلية 8:20 مميز 941 5:15 ص القاهرة الزقازيق 7:15 ص مكيف ومميز 945 6:10 القاهرة بورسعيد 10:30 مكيف 589 8:30 الزقازيق بورسعيد 11:20 مكيف ومميز 760 5:15 البصيلي رشيد 5:40 مطور 762 6:40 البصيلي رشيد 7:00 مطور 764 6:20 المعمورة رشيد 8:00 مطور ومميز 766 7:50 المعمورة رشيد 9:30 مطور 768 10:30 المعمورة رشيد 12:00 مطور 772 2:20 ص محرم بك مطروح 6:30 ص نوم 300 6:40 ص الإسكندرية مطروج 12:30م أكسبريس 940 9:00ص جنينة القباري مطروح 12:30 مكيف 1206 10:30ص محرم بك مطروح 3:30 مميز 654 1:45 م الإسكندرية مطروح 8:30 م مميز

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 325 – يقوم من القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 810 – يقوم من محلة روح ، ويصل القاهرة في الساعة 8:15.

قطار رقم 185 سياحي – من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.

قطار رقم 948 – يقوم من محطة طلخا الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:25.

قطار رقم 297 – يقوم الساعة 7:45 من محطة بركة السبع ويصل المنصورة الساعة 9:00.

قطار رقم 965 مكيف ومميز- يقوم من القاهرة الساعة 7:30 ويصل دمياط الساعة 13:35.

قطار رقم 573 – يقوم الساعة 18.25، من محطة طنطا، ويصل الزقازيق الساعة 19.40.

قطار رقم 1900 مميز – يقوم من الزقازيق الساعة 7:25 ويصل القاهرة الساعة 8:55.

قطار رقم 1106 مميز – يقوم من دمياط الساعة 6:30 ويصل طنطا الساعة 9:20.

قطار رقم 382 مطور- يقوم من المنصورة الساعة 10:00 ويصل القاهرة 15:20.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 159 مميز – يتحرك القطار من محطة الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف – يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

قطار رقم 976 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.

قطار رقم 934 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 1:10 ص، ويصل الأقصر الساعة 11:00 ص.

قطار رقم 832 مميز – موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.

قطار رقم 777 مميز – موعد تحركه من سوهاج الساعة 4:00 م يصل القاهرة الساعة 12:30 ص.

قطار رقم 970 مكيف – يقوم القاهرة الساعة 2:00 م، ويصل سوهاج الساعة 9:45 سوهاج.

قطار رقم 872 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 5:45، ويصل أسيوط الساعة 9:50 م.

قطار رقم 163 مميز- يقوم الساعة 12:30 م من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35 ص

جدول مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط محافظات الوجه القبلي من القاهرة والعكس