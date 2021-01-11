نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 12-1-2021

ننشر اليوم كافة مواعيد القطارات على خطوط السكة الحديد
مدحت إسماعيل 12:00 ص, الثلاثاء, 12 يناير 21 12:00 ص, الثلاثاء, 12 يناير 21

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توفر هيئة السكة الحديد يوميًا عددًا من مواعيد القطارات المتجهة إلى محافظات الوجهين القبلى والبحرى، وتعلن رسميا عن تفاصيل تلك الرحلات، وتوقيت وصولها للمحطات النهائية.

وتضم قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد، والمتجهة من القاهرة للإسكندرية، فئة قطارات السكة الحديد إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة، إلى جانب القطارات الروسية الجديدة التي تم ضمها للأسطول موخرًا.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 922 – فئة القطار الدرجه المكيفة ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 15.30 ويصل القاهرة في تمام الساعة 18.50.

قطار رقم 196- القطار عربات مكيفة ومميزة على خط القاهرة الإسكندرية والعكس، ويتحرك من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 15.45 ويصل القاهرة في تمام الساعة 19.00.

قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته الساعة في الإسكندرية 14:00.

جدول مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط محافظات الوجه القبلي من القاهرة والعكس

رقم القطارالدرجةمحطة الانطلاقساعة التحركمحطة الوصولتوقيت نهاية الرحلة
166مميزالمنيا6:30سوهاج11:00
776مميزالقاهرة4:30سوهاج13:10
974مميزالقاهرة5:14 أسيوط13:30
987VIPالقاهرة6:30سوهاج6:30
980VIPالقاهرة8:00أسوان22:40
80مميزالقاهرة8:30اسوان1:40
158مميزالقاهرة10:30الأقصر22:30
982مكيفالقاهرة12:00أسوان2:30
160مميزالقاهرة12:15الأقصر12:40
986مكيفالقاهرة13:00الأقصر24:00
186مميزالقاهرة13:30سوهاج21:30
162مميزالقاهرة14:20أسيوط21:35
1110مميزالقاهرة15:40الواسطي17:15
164مميزالقاهرة15:30أسوان7:00
990مكيفالقاهرة16:00سوهاج24:00
972مميزالقاهرة16:20اسوان6:00
2006VIPالقاهرة17:15أسوان6:00
872مكيفالقاهرة17:45أسيوط23:50
188مميزالقاهرة18:00اسيوط12:45
988مكيفالقاهرة19:00أسوان1:50
196مميزالقاهرة19:10الواسطى20:45
84نومالجيزة19:50اسوان9:25
86نومالقاهرة19:45اسوان9:30
88مكيفالقاهرة20:00اسوان11:00
2014VIPالقاهرة21:00اسوان9:40
82نومالجيزة21:40اسوان11:15
976VIPالقاهرة21:30الأقصر7:50
996مكيفالقاهرة22:00اسوان11:25
90مميزالقاهرة22:15السد العالي15:05
2008VIPالقاهرة23:00اسوان11:45
890مكيفالقاهرة23:30سوهاج6:30
1902مكيفالقاهرة13:20اسوان13:20
832مميزالقاهرة12:35اسوان17:40
934VIPالقاهرة1:10الأقصر11:00
971مكيفسوهاج5:20القاهرة13:05
991مكيفسوهاج6:30القاهرة14:15
987مكيفالأقصر4:50القاهرة16:50
159مميزالأقصر6:00القاهرة18:20
891مكيفسوهاج11:00القاهرة17:35
157مميزالأقصر7:30القاهرة19:5
981vipأسوان5:30القاهرة19:35
167مميزسوهاج13:30أبو قرقاص بالمنيا17:55
983مكيفالسد العالي7:30القاهرة21:40
935VIPالأقصر12:40القاهرة22:5
777مميزسوهاج16:00القاهرة12:30
81مميزأسوان9:30القاهرة1:50
163مميزالسد العالي12:30القاهرة3:35
2007vipأسوان15:00القاهرة3:55
2015VIPأسوان16:00القاهرة4:20
977VIPالأقصر19:30القاهرة5:20
83نومأسوان16:20القاهرة5:30
1903مكيفأسوان17:00القاهرة5:50
87نومأسوان17:15القاهرة6:30
185مميزسوهاج12:18القاهرة8:20
2009VIPأسوان18:10القاهرة6:45
187مميزالسد العالي17:30القاهرة10:40
85نومأسوان20:20القاهرة9:50
997مكيفأسوان20:45القاهرة9:50
89مكيفأسوان21:05القاهرة11:00
989مكيفأسوان23:00القاهرة11:40
91مميزالسد العالي22:40:00القاهرة14:50
833مميزأسوان12:10القاهرة16:50
142مميزالقاهرة8:45الواسطى10:50
144مطور ركابالجيزة11:35الواسطى13:10
146مطور ركابالجيزة14:10الوسطى16:15
152مطور ركابالجيزة17:00الواسطى19:10
156مطور ركابالجيزة20:40الواسطى22:15
778مطور ركابالمعمورة14.1رشيد15.2
780مطور ركابالمعمورة16رشيد17.3
966مكيفالقاهرة22أسوان11.25
90مميزالقاهرة22.15السد العالي15.05
2008vipالقاهرة23أسوان11.45
890مكيفالقاهرة23.3سوهاج6.3
1902مكيفالقاهرة12.2أسوان13.2
802مطورالإسكندرية7.35دمنهور8.42
904vipالإسكندرية8القاهرة10.3
900مكيفالإسكندرية8.15القاهرة11.15
12مميزالإسكندرية9.15القاهرة13.25
132مميزالإسكندرية10.2القاهرة14.05
912مكيفالإسكندرية11.3القاهرة14.45
164مميزالإسكندرية12القاهرة14.15
914مكيفالإسكندرية13القاهرة16.2
18مميزالإسكندرية13.1القاهرة17.15
916vipالإسكندرية14القاهرة16.3
586مكيف ومميزالإسكندرية14.15طنطا16.17
285مطورالإسماعيلية5.35بورسعيد7.15
287مميزالإسماعيلية7.3بورسعيد9.05
593مميزالقاهرة5الإسماعيلية8.1
941مكيف ومميزالقاهرة5015الزقازيق7.05
1113مميزالقاهرة7الإسماعيلية10.3
971مكيفسوهاج5.2القاهرة13.05
991مكيفسوهاج6.3القاهرة14.15
987مكيفالأقصر6القاهرة15.35
159مميزالأقصر6القاهرة18.2
891مكيفسوهاج11القاهرة17.35
157مميزالأقصر7.3القاهرة19.05
981vipأسوان5.3القاهرة19.35
1006روسيالقاهرة6:00سوهاج13:20
1007روسيسوهاج17:00القاهرة23:55
1004روسيالقاهرة8:15القاهرة13:30
1005روسيالقاهرة8:15اسيوط22:45
1131روسيالقاهرة8:10الإسكندرية11:05
1006مميز روسيالقاهرة6:00سوهاج13:20
1007مميز روسيسوهاج17:00القاهرة23:55
1004مميز روسيالقاهرة8:15القاهرة13:30
1005مميز روسيأسيوط17:30القاهرة22:45
2010مكيف اسبانيالقاهرة10:00أسوان23:55
2011مكيف اسبانيأسوان5:15القاهرة18:00
2012مكيف اسبانيالقاهرة17:30اسوان6:20
166مميزالمنيا6:30سوهاج11:00
776مميزالقاهرة4:30سوهاج13:30
974مميزالقاهرة5:15اسيوط12:30
978مكيف VIPالقاهرة6:30أسوط12:50
980مكيف VIPالقاهرة8:00أسوان22:50
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مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 146 مميز – يقوم من الواسطي الساعة 4:10 م، ويصل الفيوم الساعة 5:15 م.

قطار رقم 88 مكيف – يقوم القطار الساعة 8:00 م، ويصل أسوان الساعة 11:00 ص اليوم التالي.

قطار رقم 982 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12:00 م، ويصل أسوان الساعة 2:25 ص.

قطار رقم 974 مميز – يقوم من من القاهرة الساعة 5:15 ص، ويصل أسيوط الساعة 12:30 م.

قطار رقم 142 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:45 ص، ويصل الواسطي الساعة 10:50 ص.

قطار رقم 141 مميز – يقوم من الواسطي الساعة 5:30 ص، ويصل القاهرة الساعة 7:30 ص.

قطار رقم 1109 مميز – يقوم من الفيوم الساعة 5:50 ص، ويصل الواسطي 6:28 ص.

قطار رقم 996 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 10:00 م، ويصل أسوان 11.25 ص.

قطار رقم 890 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 11:30، ويصل سوهاج الساعة 6:30 ص.

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قطار رقم 934 VIP- يقوم من القاهرة الساعة 1:10 ص، ويصل الأقصر الساعة 11:00 ص.

جدول مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط محافظات الوجه القبلي من القاهرة والعكس

رقم القطارالدرجةمحطة الانطلاقساعة التحركمحطة الوصولتوقيت نهاية الرحلة
166مميزالمنيا6:30سوهاج11:00
776مميزالقاهرة4:30سوهاج13:10
974مميزالقاهرة5:14 أسيوط13:30
987VIPالقاهرة6:30سوهاج6:30
980VIPالقاهرة8:00أسوان22:40
80مميزالقاهرة8:30اسوان1:40
158مميزالقاهرة10:30الأقصر22:30
982مكيفالقاهرة12:00أسوان2:30
160مميزالقاهرة12:15الأقصر12:40
986مكيفالقاهرة13:00الأقصر24:00
186مميزالقاهرة13:30سوهاج21:30
162مميزالقاهرة14:20أسيوط21:35
1110مميزالقاهرة15:40الواسطي17:15
164مميزالقاهرة15:30أسوان7:00
990مكيفالقاهرة16:00سوهاج24:00
972مميزالقاهرة16:20اسوان6:00
2006VIPالقاهرة17:15أسوان6:00
872مكيفالقاهرة17:45أسيوط23:50
188مميزالقاهرة18:00اسيوط12:45
988مكيفالقاهرة19:00أسوان1:50
196مميزالقاهرة19:10الواسطى20:45
84نومالجيزة19:50اسوان9:25
86نومالقاهرة19:45اسوان9:30
88مكيفالقاهرة20:00اسوان11:00
2014VIPالقاهرة21:00اسوان9:40
82نومالجيزة21:40اسوان11:15
976VIPالقاهرة21:30الأقصر7:50
996مكيفالقاهرة22:00اسوان11:25
90مميزالقاهرة22:15السد العالي15:05
2008VIPالقاهرة23:00اسوان11:45
890مكيفالقاهرة23:30سوهاج6:30
1902مكيفالقاهرة13:20اسوان13:20
832مميزالقاهرة12:35اسوان17:40
934VIPالقاهرة1:10الأقصر11:00
971مكيفسوهاج5:20القاهرة13:05
991مكيفسوهاج6:30القاهرة14:15
987مكيفالأقصر4:50القاهرة16:50
159مميزالأقصر6:00القاهرة18:20
891مكيفسوهاج11:00القاهرة17:35
157مميزالأقصر7:30القاهرة19:5
981vipأسوان5:30القاهرة19:35
167مميزسوهاج13:30أبو قرقاص بالمنيا17:55
983مكيفالسد العالي7:30القاهرة21:40
935VIPالأقصر12:40القاهرة22:5
777مميزسوهاج16:00القاهرة12:30
81مميزأسوان9:30القاهرة1:50
163مميزالسد العالي12:30القاهرة3:35
2007vipأسوان15:00القاهرة3:55
2015VIPأسوان16:00القاهرة4:20
977VIPالأقصر19:30القاهرة5:20
83نومأسوان16:20القاهرة5:30
1903مكيفأسوان17:00القاهرة5:50
87نومأسوان17:15القاهرة6:30
185مميزسوهاج12:18القاهرة8:20
2009VIPأسوان18:10القاهرة6:45
187مميزالسد العالي17:30القاهرة10:40
85نومأسوان20:20القاهرة9:50
997مكيفأسوان20:45القاهرة9:50
89مكيفأسوان21:05القاهرة11:00
989مكيفأسوان23:00القاهرة11:40
91مميزالسد العالي22:40:00القاهرة14:50
833مميزأسوان12:10القاهرة16:50
142مميزالقاهرة8:45الواسطى10:50
144مطور ركابالجيزة11:35الواسطى13:10
146مطور ركابالجيزة14:10الوسطى16:15
152مطور ركابالجيزة17:00الواسطى19:10
156مطور ركابالجيزة20:40الواسطى22:15
778مطور ركابالمعمورة14.1رشيد15.2
780مطور ركابالمعمورة16رشيد17.3
966مكيفالقاهرة22أسوان11.25
90مميزالقاهرة22.15السد العالي15.05
2008vipالقاهرة23أسوان11.45
890مكيفالقاهرة23.3سوهاج6.3
1902مكيفالقاهرة12.2أسوان13.2
802مطورالإسكندرية7.35دمنهور8.42
904vipالإسكندرية8القاهرة10.3
900مكيفالإسكندرية8.15القاهرة11.15
12مميزالإسكندرية9.15القاهرة13.25
132مميزالإسكندرية10.2القاهرة14.05
912مكيفالإسكندرية11.3القاهرة14.45
164مميزالإسكندرية12القاهرة14.15
914مكيفالإسكندرية13القاهرة16.2
18مميزالإسكندرية13.1القاهرة17.15
916vipالإسكندرية14القاهرة16.3
586مكيف ومميزالإسكندرية14.15طنطا16.17
285مطورالإسماعيلية5.35بورسعيد7.15
287مميزالإسماعيلية7.3بورسعيد9.05
593مميزالقاهرة5الإسماعيلية8.1
941مكيف ومميزالقاهرة5015الزقازيق7.05
1113مميزالقاهرة7الإسماعيلية10.3
971مكيفسوهاج5.2القاهرة13.05
991مكيفسوهاج6.3القاهرة14.15
987مكيفالأقصر6القاهرة15.35
159مميزالأقصر6القاهرة18.2
891مكيفسوهاج11القاهرة17.35
157مميزالأقصر7.3القاهرة19.05
981vipأسوان5.3القاهرة19.35
1006روسيالقاهرة6:00سوهاج13:20
1007روسيسوهاج17:00القاهرة23:55
1004روسيالقاهرة8:15القاهرة13:30
1005روسيالقاهرة8:15اسيوط22:45
1131روسيالقاهرة8:10الإسكندرية11:05
1006مميز روسيالقاهرة6:00سوهاج13:20
1007مميز روسيسوهاج17:00القاهرة23:55
1004مميز روسيالقاهرة8:15القاهرة13:30
1005مميز روسيأسيوط17:30القاهرة22:45
2010مكيف اسبانيالقاهرة10:00أسوان23:55
2011مكيف اسبانيأسوان5:15القاهرة18:00
2012مكيف اسبانيالقاهرة17:30اسوان6:20
166مميزالمنيا6:30سوهاج11:00
776مميزالقاهرة4:30سوهاج13:30
974مميزالقاهرة5:15اسيوط12:30
978مكيف VIPالقاهرة6:30أسوط12:50
980مكيف VIPالقاهرة8:00أسوان22:50
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مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 110 يقوم الساعة 5:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 7:30م.

قطار رقم 406- يتحرك الساعة 7.30 ص من شبين القناطر، ويصل محطة 23 يوليو 8:55 ص.

قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 4:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 6:35 م.

قطار رقم 408 –يقوم الساعة 8:30 ص من شبين القناطر، وتنتهي رحلته الساعة 10:00 فى 23 يوليو.

قطار رقم 531 – يقوم القطار من محطة منوف الساعة 4:00 ويصل طنطا الساعة 5:20 ص.

قطار رقم 347 – يقوم القطار المميز من محطة منوف 5:15 ويصل طنطا 6:40 ص.

قطار رقم 594 يقوم من السويس الساعة 3:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 4:50 م.

قطار رقم 122 – يقوم من محطة السويس الساعة 7:30 م، ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:50 م.

قطار رقم 119 – يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 4:35 ص ويصل طنطا الساعة 8:00.

أسعار تذاكر القطارات

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى بني سويف بقيمة 30 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى المنيا بقيمة 40 جنيهاً.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى أسيوط بقيمة بـ 50 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى سوهاج بقيمة 55 جنيهاً.

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني من القاهرة إلى المنيا بقيمة 65 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني من القاهرة إلى أسيوط بقيمة بقيمة 80 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف من القاهرة إلى سوهاج بقيمة 85 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف الاسباني درجة ثانية من القاهرة إلي بني سويف بقيمة 45 جنيها.

سعر تذكرة القطار المكيف من القاهرة إلي أسوان بقيمة 125 جنيها للراكب.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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