مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 19-12-2020

تترقب هيئة السكة الحديد وصول 6 قطارات مكيفة من شركة تالجو الإسبانية خلال فترة قليلة، الأمر الذي يمكنها من زيادة مواعيد القطارات اليومية، وتحسين الخدمة المقدمة للركاب.
ووضعت هيئة السكة الحديد في 2016، مخطط بقيمة 56 مليار جنيه لتطوير المرفق، عبر شراء عربات جديدة وجرارات إضافة إلى تقليل تأخر مواعيد القطارات عقب الانتهاء من تطوير أنظمة الإشارات.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 891 مكيف – يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.
قطار رقم 157 مميز – يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.
قطار رقم 976 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.
قطار رقم 832 مميز – موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.
قطار رقم 777 مميز – موعد تحركه من سوهاج الساعة 4:00 م يصل القاهرة الساعة 12:30 ص.
قطار رقم 934 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 1:10 ص، ويصل الأقصر الساعة 11:00 ص.
قطار رقم 159 مميز – يتحرك القطار من محطة الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.
قطار رقم 970 مكيف – يقوم القاهرة الساعة 2:00 م، ويصل سوهاج الساعة 9:45 سوهاج.
قطار رقم 872 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 5:45، ويصل أسيوط الساعة 9:50 م.
قطار رقم 163 مميز- يقوم الساعة 12:30 م من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35 ص.
جدول مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط محافظات الوجه القبلي من القاهرة والعكس
|رقم القطار
|الدرجة
|محطة الانطلاق
|ساعة التحرك
|محطة الوصول
|توقيت نهاية الرحلة
|166
|مميز
|المنيا
|6:30
|سوهاج
|11:00
|776
|مميز
|القاهرة
|4:30
|سوهاج
|13:10
|974
|مميز
|القاهرة
|5:14
|أسيوط
|13:30
|987
|VIP
|القاهرة
|6:30
|سوهاج
|6:30
|980
|VIP
|القاهرة
|8:00
|أسوان
|22:40
|80
|مميز
|القاهرة
|8:30
|اسوان
|1:40
|158
|مميز
|القاهرة
|10:30
|الأقصر
|22:30
|982
|مكيف
|القاهرة
|12:00
|أسوان
|2:30
|160
|مميز
|القاهرة
|12:15
|الأقصر
|12:40
|986
|مكيف
|القاهرة
|13:00
|الأقصر
|24:00
|186
|مميز
|القاهرة
|13:30
|سوهاج
|21:30
|162
|مميز
|القاهرة
|14:20
|أسيوط
|21:35
|1110
|مميز
|القاهرة
|15:40
|الواسطي
|17:15
|164
|مميز
|القاهرة
|15:30
|أسوان
|7:00
|990
|مكيف
|القاهرة
|16:00
|سوهاج
|24:00
|972
|مميز
|القاهرة
|16:20
|اسوان
|6:00
|2006
|VIP
|القاهرة
|17:15
|أسوان
|6:00
|872
|مكيف
|القاهرة
|17:45
|أسيوط
|23:50
|188
|مميز
|القاهرة
|18:00
|اسيوط
|12:45
|988
|مكيف
|القاهرة
|19:00
|أسوان
|1:50
|196
|مميز
|القاهرة
|19:10
|الواسطى
|20:45
|84
|نوم
|الجيزة
|19:50
|اسوان
|9:25
|86
|نوم
|القاهرة
|19:45
|اسوان
|9:30
|88
|مكيف
|القاهرة
|20:00
|اسوان
|11:00
|2014
|VIP
|القاهرة
|21:00
|اسوان
|9:40
|82
|نوم
|الجيزة
|21:40
|اسوان
|11:15
|976
|VIP
|القاهرة
|21:30
|الأقصر
|7:50
|996
|مكيف
|القاهرة
|22:00
|اسوان
|11:25
|90
|مميز
|القاهرة
|22:15
|السد العالي
|15:05
|2008
|VIP
|القاهرة
|23:00
|اسوان
|11:45
|890
|مكيف
|القاهرة
|23:30
|سوهاج
|6:30
|1902
|مكيف
|القاهرة
|13:20
|اسوان
|13:20
|832
|مميز
|القاهرة
|12:35
|اسوان
|17:40
|934
|VIP
|القاهرة
|1:10
|الأقصر
|11:00
|971
|مكيف
|سوهاج
|5:20
|القاهرة
|13:05
|991
|مكيف
|سوهاج
|6:30
|القاهرة
|14:15
|987
|مكيف
|الأقصر
|4:50
|القاهرة
|16:50
|159
|مميز
|الأقصر
|6:00
|القاهرة
|18:20
|891
|مكيف
|سوهاج
|11:00
|القاهرة
|17:35
|157
|مميز
|الأقصر
|7:30
|القاهرة
|19:5
|981
|vip
|أسوان
|5:30
|القاهرة
|19:35
|167
|مميز
|سوهاج
|13:30
|أبو قرقاص بالمنيا
|17:55
|983
|مكيف
|السد العالي
|7:30
|القاهرة
|21:40
|935
|VIP
|الأقصر
|12:40
|القاهرة
|22:5
|777
|مميز
|سوهاج
|16:00
|القاهرة
|12:30
|81
|مميز
|أسوان
|9:30
|القاهرة
|1:50
|163
|مميز
|السد العالي
|12:30
|القاهرة
|3:35
|2007
|vip
|أسوان
|15:00
|القاهرة
|3:55
|2015
|VIP
|أسوان
|16:00
|القاهرة
|4:20
|977
|VIP
|الأقصر
|19:30
|القاهرة
|5:20
|83
|نوم
|أسوان
|16:20
|القاهرة
|5:30
|1903
|مكيف
|أسوان
|17:00
|القاهرة
|5:50
|87
|نوم
|أسوان
|17:15
|القاهرة
|6:30
|185
|مميز
|سوهاج
|12:18
|القاهرة
|8:20
|2009
|VIP
|أسوان
|18:10
|القاهرة
|6:45
|187
|مميز
|السد العالي
|17:30
|القاهرة
|10:40
|85
|نوم
|أسوان
|20:20
|القاهرة
|9:50
|997
|مكيف
|أسوان
|20:45
|القاهرة
|9:50
|89
|مكيف
|أسوان
|21:05
|القاهرة
|11:00
|989
|مكيف
|أسوان
|23:00
|القاهرة
|11:40
|91
|مميز
|السد العالي
|22:40:00
|القاهرة
|14:50
|833
|مميز
|أسوان
|12:10
|القاهرة
|16:50
|142
|مميز
|القاهرة
|8:45
|الواسطى
|10:50
|144
|مطور ركاب
|الجيزة
|11:35
|الواسطى
|13:10
|146
|مطور ركاب
|الجيزة
|14:10
|الوسطى
|16:15
|152
|مطور ركاب
|الجيزة
|17:00
|الواسطى
|19:10
|156
|مطور ركاب
|الجيزة
|20:40
|الواسطى
|22:15
|778
|مطور ركاب
|المعمورة
|14.1
|رشيد
|15.2
|780
|مطور ركاب
|المعمورة
|16
|رشيد
|17.3
|966
|مكيف
|القاهرة
|22
|أسوان
|11.25
|90
|مميز
|القاهرة
|22.15
|السد العالي
|15.05
|2008
|vip
|القاهرة
|23
|أسوان
|11.45
|890
|مكيف
|القاهرة
|23.3
|سوهاج
|6.3
|1902
|مكيف
|القاهرة
|12.2
|أسوان
|13.2
|802
|مطور
|الإسكندرية
|7.35
|دمنهور
|8.42
|904
|vip
|الإسكندرية
|8
|القاهرة
|10.3
|900
|مكيف
|الإسكندرية
|8.15
|القاهرة
|11.15
|12
|مميز
|الإسكندرية
|9.15
|القاهرة
|13.25
|132
|مميز
|الإسكندرية
|10.2
|القاهرة
|14.05
|912
|مكيف
|الإسكندرية
|11.3
|القاهرة
|14.45
|164
|مميز
|الإسكندرية
|12
|القاهرة
|14.15
|914
|مكيف
|الإسكندرية
|13
|القاهرة
|16.2
|18
|مميز
|الإسكندرية
|13.1
|القاهرة
|17.15
|916
|vip
|الإسكندرية
|14
|القاهرة
|16.3
|586
|مكيف ومميز
|الإسكندرية
|14.15
|طنطا
|16.17
|285
|مطور
|الإسماعيلية
|5.35
|بورسعيد
|7.15
|287
|مميز
|الإسماعيلية
|7.3
|بورسعيد
|9.05
|593
|مميز
|القاهرة
|5
|الإسماعيلية
|8.1
|941
|مكيف ومميز
|القاهرة
|5015
|الزقازيق
|7.05
|1113
|مميز
|القاهرة
|7
|الإسماعيلية
|10.3
|971
|مكيف
|سوهاج
|5.2
|القاهرة
|13.05
|991
|مكيف
|سوهاج
|6.3
|القاهرة
|14.15
|987
|مكيف
|الأقصر
|6
|القاهرة
|15.35
|159
|مميز
|الأقصر
|6
|القاهرة
|18.2
|891
|مكيف
|سوهاج
|11
|القاهرة
|17.35
|157
|مميز
|الأقصر
|7.3
|القاهرة
|19.05
|981
|vip
|أسوان
|5.3
|القاهرة
|19.35
|1006
|روسي
|القاهرة
|6:00
|سوهاج
|13:20
|1007
|روسي
|سوهاج
|17:00
|القاهرة
|23:55
|1004
|روسي
|القاهرة
|8:15
|القاهرة
|13:30
|1005
|روسي
|القاهرة
|8:15
|اسيوط
|22:45
|1131
|روسي
|القاهرة
|8:10
|الإسكندرية
|11:05
|1006
|مميز روسي
|القاهرة
|6:00
|سوهاج
|13:20
|1007
|مميز روسي
|سوهاج
|17:00
|القاهرة
|23:55
|1004
|مميز روسي
|القاهرة
|8:15
|القاهرة
|13:30
|1005
|مميز روسي
|أسيوط
|17:30
|القاهرة
|22:45
|2010
|مكيف اسباني
|القاهرة
|10:00
|أسوان
|23:55
|2011
|مكيف اسباني
|أسوان
|5:15
|القاهرة
|18:00
|2012
|مكيف اسباني
|القاهرة
|17:30
|اسوان
|6:20
|166
|مميز
|المنيا
|6:30
|سوهاج
|11:00
|776
|مميز
|القاهرة
|4:30
|سوهاج
|13:30
|974
|مميز
|القاهرة
|5:15
|اسيوط
|12:30
|978
|مكيف VIP
|القاهرة
|6:30
|أسوط
|12:50
|980
|مكيف VIP
|القاهرة
|8:00
|أسوان
|22:50
مواعيد قطارات إسكندرية
قطار رقم 588 مكيف ومميز – يقوم من الإسكندرية 4:30 ص ويصل طنطا 6:35 ص.
قطار رقم 586 مكيف ومميز – موعد القيام الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.
قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ص ويصل القاهرة 9:25 ص.
قطار رقم 1904 مكيف – يتحرك من طنطا الساعة 7:10 ص ويصل القاهرة 8:35 ص.
قطار رقم 925 مكيف – قيام القطار من محطة القاهرة الساعة 5:10 م ويصل إسكندرية بتوقيت الساعة 8:40م.
قطار رقم 8- موعد القيام من الإسكندرية الساعة 5.20 ص ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15ص.
قطار رقم 7 مميز- يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ص، يصل الإسكندرية الساعة 10:40 ص.
جدول مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط محافظات الوجه البحري من القاهرة والعكس
|رقم القطار
|ساعة التحرك
|محطة القيام
|ساعة الوصول
|محطة نهاية الرحلة
|الدرجة
|1
|3:00
|القاهرة
|6:45
|الإسكندرية
|مميز
|2
|5:00
|طنطا
|7:10
|الإسكندرية
|مميز
|661
|6:00
|إيتاي البارود
|7:30
|الإسكندرية
|مميز
|163
|4:20
|القاهرة
|7:50
|الإسكندرية
|مميز
|129
|7:20
|طنطا
|9:20
|الإسكندرية
|مميز
|119
|5:00
|القاهرة
|9:50
|الإسكندرية
|مميز
|903
|6:000
|القاهرة
|9:30
|الإسكندرية
|مكيف
|7
|6:20
|القاهرة
|10:10
|الإسكندرية
|مميز
|1205
|6:50
|القاهرة
|9:30
|دمنهور
|مميز
|1916
|8:30
|المنصورة
|11:00
|القاهرة
|مكيف فرنساوي
|1917
|16:36
|القاهرة
|19:10
|المنصورة
|مكيف فرنساوي
|1115
|5:00
|طنطا
|7:55
|الإسماعلية
|مميز ومكيف
|1114
|15:45
|الاسماعيلية
|19:00
|طنطا
|مكيف ومميز
|1970
|5:00
|بورسعيد
|8:55
|القاهرة
|مكيف
|1917
|16:25
|القاهرة
|20:30
|بورسعيد
|مكيف
|1131
|8:10
|القاهرة
|11:05
|الإسكندرية
|مكيف
|1130
|16:35
|الإسكندرية
|19:25
|القاهرة
|مكيف روسي
|353
|5:20
|القاهرة
|9:10
|طنطا
|مميز
|544
|10:00
|طنطا
|13:20
|القاهرة
|مميز روسي
|121
|14:15
|القاهرة
|17:52
|طنطا
|مميز روسي
|558
|21:00
|طنطا
|12:35
|القاهرة
|مميز روسي
|374
|4:00
|الزقازيق
|6:25
|القاهرة
|مميز
|809
|18:15
|القاهرة
|21:35
|كفر الشيخ
|سياحي
|809
|4:40
|كفر الشيخ
|8:15
|القاهرة
|سياحي
|687
|16:30
|القاهرة
|19:00
|ايتاي البارود
|سياحي
|666
|5:00
|ايتاي البارود
|7:40
|القاهرة
|سياحي
|341
|14:10
|القاهرة
|17:55
|المنصورة
|سياحي
|334
|7:25
|القاهرة
|11:15
|القاهرة
|سياحي
|379
|21:40
|القاهرة
|12:05
|الزقازيق
|سياحي
|633
|3:40
|القاهرة
|6:35
|ايتاي البارود
|سياحي
|672
|7:35
|ايتاي البارود
|10:55
|القاهرة
|سياحي
|334
|7:25
|المنصورة
|11:15
|القاهرة
|سياحي
|1
|3:00
|القاهرة
|6:45
|الإسكندرية
|مميز
|3
|3:00
|طنطا
|7:10
|الإسكندرية
|مميز
|163
|4:20
|القاهرة
|7:45
|الإسكندرية
|مميز
|585
|6:25
|طنطا
|8:30
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|129
|7:15
|طنطا
|9:20
|الإسكندرية
|مميز
|119
|5:00
|القاهرة
|9:50
|الإسكندرية
|سياحي
|903
|6:00
|القاهرة
|9:30
|الإسكندرية
|مكيف
|7
|6:20
|القاهرة
|10:10
|الإسكندرية
|مميز
|1205
|6:50
|القاهرة
|9:25
|دمنهور
|مميز
|905
|8:00
|القاهرة
|10:30
|الإسكندرية
|VIP
|1131
|8:10
|القاهرة
|11:05
|الإسكندرية
|روسي
|901
|8:20
|القاهرة
|11:30
|الإسكندرية
|مكيف
|1109
|8:30
|القاهرة
|11:50
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|567
|10:20
|طنطا
|12:20
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|911
|10:00
|القاهرة
|13:05
|الإسكندرية
|مكيف
|571
|11:40
|طنطا
|13:35
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|11
|10:10
|القاهرة
|14:30
|الإسكندرية
|مميز
|89
|11:15
|القاهرة
|14:00
|الإسكندرية
|مكيف
|15
|11:30
|القاهرة
|15:10
|الإسكندرية
|مميز
|913
|11:30
|القاهرة
|15:30
|الإسكندرية
|مكيف
|883
|14:50
|دمنهور
|16:00
|الإسكندرية
|مطور
|133
|12:50
|القاهرة
|16:50
|الإسكندرية
|مميز
|917
|14:00
|القاهرة
|16:30
|الإسكندرية
|VIP
|1203
|14:10
|القاهرة
|18:00
|الإسكندرية
|مميز
|20001
|15:00
|القاهرة
|17:30
|الإسكندرية
|VIP
|915
|15:20
|القاهرة
|18:30
|الإسكندرية
|مكيف
|21
|15:30
|القاهرة
|20:00
|الإسكندرية
|مميز
|923
|16:00
|القاهرة
|19:30
|الإسكندرية
|مكيف
|27
|16:10
|القاهرة
|20:00
|الإسكندرية
|مميز
|835
|16:45
|القاهرة
|17:29
|بنها
|مكيف
|925
|17:10
|القاهرة
|20:25
|الإسكندرية
|مكيف
|23
|17:20
|القاهرة
|22:00
|الإسكندرية
|مميز
|921
|18:00
|القاهرة
|20:35
|الاسكندرية
|VIP
|927
|19:00
|القاهرة
|12:30
|الاسكندرية
|VIP
|31
|18:30
|القاهرة
|22:30
|الاسكندرية
|مميز
|157
|19:40
|القاهرة
|23:00
|الاسكندرية
|مميز
|931
|20:15
|القاهرة
|23:40
|الإسكندرية
|مكيف
|29
|20:30
|القاهرة
|12:25
|الإسكندرية
|مميز
|591
|22:45
|طنطا
|12:50
|الاسكندرية
|مكيف ومميز
|935
|22:30
|القاهرة
|1:010
|الاسكندرية
|VIP
|35
|23:10
|القاهرة
|1:00
|طنطا
|مميز
|773
|23:00
|القاهرة
|19:00
|طنطا - ثم إلى مطروح
|نوم مكيف
|775
|3:52
|مطروح
|طنطا - ثم اليى الاسكندرية
|نوم مكيف
|818
|4:00
|ميت غمر
|5:10
|قويسنا
|مميز
|2
|2:15
|الإسكندرية
|6:25
|القاهرة
|مميز
|1202
|5:25
|طنطا
|7:00
|القاهرة
|مميز
|1108
|3:30
|الإسكندرية
|7:10
|القاهرة
|مميز
|936
|6:00
|طنطا
|7:30
|القاهرة
|مكيف
|4
|6:15
|طنطا
|7:50
|القاهرة
|مميز
|1904
|7:10
|طنطا
|8:35
|القاهرة
|مكيف
|588
|4:30
|الإسكندرية
|6:35
|طنطا
|مكيف ومميز
|8
|5:20
|الإسكندرية
|9:15
|القاهرة
|مميز
|902
|6:00
|الإسكندرية
|9:25
|القاهرة
|مكيف
|906
|7:00
|الإسكندرية
|9:35
|القاهرة
|VIP
|158
|7:15
|الإسكندرية
|10:20
|القاهرة
|مميز
|14
|7:25
|الإسكندرية
|12:00
|القاهرة
|مميز
|802
|7:35
|الإسكندرية
|8:45
|دمنهور
|مطور
|904
|8:00
|الإسكندرية
|10:30
|القاهرة
|VIP
|900
|8:15
|الإسكندرية
|11:20
|القاهرة
|مكيف
|12
|9:15
|الإسكندرية
|13:40
|القاهرة
|مميز
|132
|10:30
|الإسكندرية
|14:20
|القاهرة
|مميز
|912
|11:30
|الإسكندرية
|14:45
|القاهرة
|مكيف
|164
|12:00
|الإسكندرية
|15:15
|القاهرة
|مميز
|1208
|13:08
|دمنهور
|15:35
|القاهرة
|مميز
|914
|13:00
|الإسكندرية
|16:20
|القاهرة
|مكيف
|18
|13:10
|الإسكندرية
|17:15
|القاهرة
|مميز
|916
|14:00
|الإسكندرية
|16:30
|القاهرة
|VIP
|586
|14:15
|الإسكندرية
|16:20
|طنطا
|مكيف ومميز
|24
|14:25
|الإسكندرية
|18:40
|القاهرة
|مميز
|688
|15:10
|الإسكندرية
|16:55
|ايتاي البارود
|مميز
|922
|15:30
|الإسكندرية
|18:50
|القاهرة
|مكيف
|196
|15:40
|الإسكندرية
|19:00
|القاهرة
|مكيف ومميز
|572
|15:55
|الإسكندرية
|18:00
|طنطا
|مكيف ومميز
|1130
|16:35
|الإسكندرية
|19:30
|القاهرة
|روسي
|88
|17:00
|الإسكندرية
|19:40
|القاهرة
|مكيف
|894
|17:15
|الإسكندرية
|18:20
|دمنهور
|مطور
|118
|120
|الإسكندرية
|19:30
|طنطا
|مميز
|928
|18:00
|الإسكندرية
|20:50
|القاهرة
|مكيف
|568
|18:00
|الإسكندرية
|20:10
|طنطا
|مكيف ومميز
|32
|18:30
|الإسكندرية
|22:30
|القاهرة
|مميز
|926
|19:00
|الإسكندرية
|21:30
|القاهرة
|VIP
|2008
|20:00
|الإسكندرية
|23:20
|القاهرة
|VIP
|930
|20:10
|الإسكندرية
|23:20
|القاهرة
|مكيف
|28
|20:20
|الإسكندرية
|12:30
|القاهرة
|مميز
|920
|20:45
|الإسكندرية
|22:40
|طنطا
|مكيف
|518
|21:15
|الإسكندرية
|23:00
|طنطا
|مكيف ومميز
|1204
|21:25
|الإسكندرية
|23:30
|طنطا
|مميز
|934
|22:00
|الإسكندرية
|12:45
|القاهرة
|VIP
|942
|23:11
|دمنهور
|1:15
|القاهرة
|مكيف
|1918
|22:20
|الإسكندرية
|12:05
|طنطا
|مكيف
|36
|22:30
|الإسكندرية
|12:50
|طنطا
|مميز
|285
|5:40
|الإسماعيلية
|7:20
|بورسعيد
|مطور
|287
|7:30
|الإسماعيلية
|بورسعيد
|9:01
|مطور
|593
|5:00
|القاهرة
|الإسماعيلية
|8:15
|مميز
|941
|5:15
|القاهرة
|الزقازيق
|7:10
|مكيف ومميز
|945
|6:10
|القاهرة
|بورسعيد
|10:30
|مكيف
|589
|8:25
|الزقازيق
|القاهرة
|11:20
|مكيف ومميز
|1113
|7:00
|القاهرة
|الاسماعيلية
|10:40
|مميز
|185
|8:40
|القاهرة
|بورسعيد
|12:50
|مميز
|951
|12:00
|القاهرة
|بورسعيد
|16:50
|مميز
|955
|14:40
|القاهرة
|بورسعيد
|19:10
|مكيف ومميز
|957
|15:40
|القاهرة
|الزقازيق
|17:30
|مكيف ومميز
|959
|17:40
|القاهرة
|الاسماعيلية
|20:40
|مكيف ومميز
|573
|19:50
|الزقازيق
|بورسعيد
|22:30
|مكيف ومميز
|961
|19:50
|القاهرة
|بورسعيد
|12:10
|مميز
|339
|12:15
|القاهرة
|الزقازيق
|23:10
|مميز
|963
|22:00
|القاهرة
|الاسماعيلية
|1:15
|مميز
|944
|6:00
|الزقازيق
|القاهرة
|7:45
|مكيف ومميز
|946
|5:00
|الاسماعيلية
|القاهرة
|8:10
|مكيف ومميز
|1112
|6:15
|الاسماعيلية
|الزقازيق
|8:10
|مميز
|952
|5:30
|بورسعيد
|القاهرة
|10:00
|مكيف ومميز
|570
|7:25
|بورسعيد
|الزقازيق
|10:15
|مكف ومميز
|186
|8:30
|بورسعيد
|القاهرة
|1:00 م
|مميز
|286
|10:40
|بورسعيد
|الاسماعيلية
|12:30م
|مطور
|954
|12:40 م
|الاسماعيلية
|القاهرة
|4:00م
|مميز
|956
|1:00م
|بورسعيد
|القاهرة
|5:30 م
|مكيف ومميز
|288
|3:05 م
|بورسعيد
|الاسماعيلية
|5:00م
|مطور
|594
|5:00م
|الاسماعيلية
|القاهرة
|8:20 م
|مميز
|960
|5:30
|بورسعيد
|القاهرة
|9:50
|مميز
|341
|9:20
|الزقازيق
|القاهرة
|11:00
|مميز
|590
|6:15
|بورسعيد
|الزقازيق
|9:20
|مكيف ومميز
|962
|7:30 م
|بورسعيد
|القاهرة
|12:00م
|مميز
|285
|5:36 ص
|الإسماعيلية
|بورسعيد
|7:20 ص
|مطور
|287
|7:30
|الاسماعيلية
|بورسعيد
|9:10 ص
|مميز
|593
|5:00 ص
|القاهرة
|الإسماعيلية
|8:20
|مميز
|941
|5:15 ص
|القاهرة
|الزقازيق
|7:15 ص
|مكيف ومميز
|945
|6:10
|القاهرة
|بورسعيد
|10:30
|مكيف
|589
|8:30
|الزقازيق
|بورسعيد
|11:20
|مكيف ومميز
|760
|5:15
|البصيلي
|رشيد
|5:40
|مطور
|762
|6:40
|البصيلي
|رشيد
|7:00
|مطور
|764
|6:20
|المعمورة
|رشيد
|8:00
|مطور ومميز
|766
|7:50
|المعمورة
|رشيد
|9:30
|مطور
|768
|10:30
|المعمورة
|رشيد
|12:00
|مطور
|772
|2:20 ص
|محرم بك
|مطروح
|6:30 ص
|نوم
|300
|6:40 ص
|الإسكندرية
|مطروج
|12:30م
|أكسبريس
|940
|9:00ص
|جنينة القباري
|مطروح
|12:30
|مكيف
|1206
|10:30ص
|محرم بك
|مطروح
|3:30
|مميز
|654
|1:45 م
|الإسكندرية
|مطروح
|8:30 م
|مميز
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 1914 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.
قطار رقم 404 يتحرك الساعة 6.10 من شبين القناطر، وينهي رحلته فى تمام الساعة 7.25 فى منطقة يوليو.
قطار رقم 406- يتحرك الساعة 7.30 من منطقة شبين القناطر، وينهي رحلته فى محطة 23 يوليو 8:55.
قطار رقم 408 –يقوم الساعة 8:30 منطقة شبين القناطر، وتنتهي رحلته الساعة 10:00 فى 23 يوليو.
قطار رقم 964- يبدأ القطار التحرك في الساعة 6:00 من دمياط ويصل القاهرة الساعة 10:10.
قطار رقم 307 – يتحرك من عين شمس الساعة 10:00 ويصل السويس الساعة 13:20.
قطار رقم 309 – يقوم من عين شمس الساعة 14:30 ويصل السويس الساعة 17:50.
قطار رقم 331 يتحرك القطار في الساعة 18:00 من عين شمس ويصل السويس الساعة 21:20