مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 1-11-2020

مواعيد القطارات المميزة والمكيفة العاملة اليوم من القاهرة إلى الصغيد ومواعيد قطارات إسكندرية القاهرة

وفرت هيئة السكة الحديد عدد كاف من العربات، درجة فئة VIP، ومكيفة أولى وثانية، وفئة مميزة، لنقل الركاب وفق مواعيد القطارات المعلنة رسميًا، مع تشديد الرقابة على المتهربين من دفع التذاكر.

ويحق للركاب الذين لم يتمكنوا من الحجز المسبق، التوجه لمحطات السكة الحديد والحصول على تذكرة باسم ” واقف”، تجنبًا لغرامة، مع الحصول على جميع مواعيد القطارات العامة بانتظام على الخطوط.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – تنطلق رحلة القطار من محطة سوهاج، الساعة 5.20 وتنتهي الرحلة الساعة 13:05 في القاهرة.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 6.30، ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – تتحرك رحلة القطار الساعة 4.50 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 16:50.

قطار رقم 159 مميز – تنطلق رحلة الساعة 6.00 من محطة الأقصر، وتنتهي فى تمام الساعة 18:20 بالقاهرة.

قطار رقم 891 مكيف – يصل القطار محطته النهائية في القاهرة الساعة 17:35 بعد قيامه الساعة 11.00 من محطة سوهاج.

قطار رقم 157 مميز – تنتهي رحلة القطار في الساعة 19:05 بالقاهرة بعد تحرك الساعة 7:30 من الأقصر.

قطار رقم 981 VIP – ينطلق القطار من محطة أسوان في الساعة 5:30 ويصل محطته النهائية القاهرة الساعة 19:35.

قطار رقم 167 مميز – تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 13.30 بمحطة المراغة، وتنتهي الرحلة في الساعة 15.15 في أسيوط.

جدول مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط محافظات الوجه القبلي من القاهرة والعكس

رقم القطار الدرجة محطة الانطلاق ساعة التحرك محطة الوصول توقيت نهاية الرحلة 166 مميز المنيا 6:30 سوهاج 11:00 776 مميز القاهرة 4:30 سوهاج 13:10 974 مميز القاهرة 5:14 أسيوط 13:30 987 VIP القاهرة 6:30 سوهاج 6:30 980 VIP القاهرة 8:00 أسوان 22:40 80 مميز القاهرة 8:30 اسوان 1:40 158 مميز القاهرة 10:30 الأقصر 22:30 982 مكيف القاهرة 12:00 أسوان 2:30 160 مميز القاهرة 12:15 الأقصر 12:40 986 مكيف القاهرة 13:00 الأقصر 24:00 186 مميز القاهرة 13:30 سوهاج 21:30 162 مميز القاهرة 14:20 أسيوط 21:35 1110 مميز القاهرة 15:40 الواسطي 17:15 164 مميز القاهرة 15:30 أسوان 7:00 990 مكيف القاهرة 16:00 سوهاج 24:00 972 مميز القاهرة 16:20 اسوان 6:00 2006 VIP القاهرة 17:15 أسوان 6:00 872 مكيف القاهرة 17:45 أسيوط 23:50 188 مميز القاهرة 18:00 اسيوط 12:45 988 مكيف القاهرة 19:00 أسوان 1:50 196 مميز القاهرة 19:10 الواسطى 20:45 84 نوم الجيزة 19:50 اسوان 9:25 86 نوم القاهرة 19:45 اسوان 9:30 88 مكيف القاهرة 20:00 اسوان 11:00 2014 VIP القاهرة 21:00 اسوان 9:40 82 نوم الجيزة 21:40 اسوان 11:15 976 VIP القاهرة 21:30 الأقصر 7:50 996 مكيف القاهرة 22:00 اسوان 11:25 90 مميز القاهرة 22:15 السد العالي 15:05 2008 VIP القاهرة 23:00 اسوان 11:45 890 مكيف القاهرة 23:30 سوهاج 6:30 1902 مكيف القاهرة 13:20 اسوان 13:20 832 مميز القاهرة 12:35 اسوان 17:40 934 VIP القاهرة 1:10 الأقصر 11:00 971 مكيف سوهاج 5:20 القاهرة 13:05 991 مكيف سوهاج 6:30 القاهرة 14:15 987 مكيف الأقصر 4:50 القاهرة 16:50 159 مميز الأقصر 6:00 القاهرة 18:20 891 مكيف سوهاج 11:00 القاهرة 17:35 157 مميز الأقصر 7:30 القاهرة 19:5 981 vip أسوان 5:30 القاهرة 19:35 167 مميز سوهاج 13:30 أبو قرقاص بالمنيا 17:55 983 مكيف السد العالي 7:30 القاهرة 21:40 935 VIP الأقصر 12:40 القاهرة 22:5 777 مميز سوهاج 16:00 القاهرة 12:30 81 مميز أسوان 9:30 القاهرة 1:50 163 مميز السد العالي 12:30 القاهرة 3:35 2007 vip أسوان 15:00 القاهرة 3:55 2015 VIP أسوان 16:00 القاهرة 4:20 977 VIP الأقصر 19:30 القاهرة 5:20 83 نوم أسوان 16:20 القاهرة 5:30 1903 مكيف أسوان 17:00 القاهرة 5:50 87 نوم أسوان 17:15 القاهرة 6:30 185 مميز سوهاج 12:18 القاهرة 8:20 2009 VIP أسوان 18:10 القاهرة 6:45 187 مميز السد العالي 17:30 القاهرة 10:40 85 نوم أسوان 20:20 القاهرة 9:50 997 مكيف أسوان 20:45 القاهرة 9:50 89 مكيف أسوان 21:05 القاهرة 11:00 989 مكيف أسوان 23:00 القاهرة 11:40 91 مميز السد العالي 22:40:00 القاهرة 14:50 833 مميز أسوان 12:10 القاهرة 16:50 142 مميز القاهرة 8:45 الواسطى 10:50 144 مطور ركاب الجيزة 11:35 الواسطى 13:10 146 مطور ركاب الجيزة 14:10 الوسطى 16:15 152 مطور ركاب الجيزة 17:00 الواسطى 19:10 156 مطور ركاب الجيزة 20:40 الواسطى 22:15 778 مطور ركاب المعمورة 14.1 رشيد 15.2 780 مطور ركاب المعمورة 16 رشيد 17.3 966 مكيف القاهرة 22 أسوان 11.25 90 مميز القاهرة 22.15 السد العالي 15.05 2008 vip القاهرة 23 أسوان 11.45 890 مكيف القاهرة 23.3 سوهاج 6.3 1902 مكيف القاهرة 12.2 أسوان 13.2 802 مطور الإسكندرية 7.35 دمنهور 8.42 904 vip الإسكندرية 8 القاهرة 10.3 900 مكيف الإسكندرية 8.15 القاهرة 11.15 12 مميز الإسكندرية 9.15 القاهرة 13.25 132 مميز الإسكندرية 10.2 القاهرة 14.05 912 مكيف الإسكندرية 11.3 القاهرة 14.45 164 مميز الإسكندرية 12 القاهرة 14.15 914 مكيف الإسكندرية 13 القاهرة 16.2 18 مميز الإسكندرية 13.1 القاهرة 17.15 916 vip الإسكندرية 14 القاهرة 16.3 586 مكيف ومميز الإسكندرية 14.15 طنطا 16.17 285 مطور الإسماعيلية 5.35 بورسعيد 7.15 287 مميز الإسماعيلية 7.3 بورسعيد 9.05 593 مميز القاهرة 5 الإسماعيلية 8.1 941 مكيف ومميز القاهرة 5015 الزقازيق 7.05 1113 مميز القاهرة 7 الإسماعيلية 10.3 971 مكيف سوهاج 5.2 القاهرة 13.05 991 مكيف سوهاج 6.3 القاهرة 14.15 987 مكيف الأقصر 6 القاهرة 15.35 159 مميز الأقصر 6 القاهرة 18.2 891 مكيف سوهاج 11 القاهرة 17.35 157 مميز الأقصر 7.3 القاهرة 19.05 981 vip أسوان 5.3 القاهرة 19.35 1006 روسي القاهرة 6:00 سوهاج 13:20 1007 روسي سوهاج 17:00 القاهرة 23:55 1004 روسي القاهرة 8:15 القاهرة 13:30 1005 روسي القاهرة 8:15 اسيوط 22:45 1131 روسي القاهرة 8:10 الإسكندرية 11:05 1006 مميز روسي القاهرة 6:00 سوهاج 13:20 1007 مميز روسي سوهاج 17:00 القاهرة 23:55 1004 مميز روسي القاهرة 8:15 القاهرة 13:30 1005 مميز روسي أسيوط 17:30 القاهرة 22:45 2010 مكيف اسباني القاهرة 10:00 أسوان 23:55 2011 مكيف اسباني أسوان 5:15 القاهرة 18:00 2012 مكيف اسباني القاهرة 17:30 اسوان 6:20 166 مميز المنيا 6:30 سوهاج 11:00 776 مميز القاهرة 4:30 سوهاج 13:30 974 مميز القاهرة 5:15 اسيوط 12:30 978 مكيف VIP القاهرة 6:30 أسوط 12:50 980 مكيف VIP القاهرة 8:00 أسوان 22:50

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 586 مكيف ومميز – موعد القيام الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 925 مكيف – قيام القطار من محطة القاهرة الساعة 5:10 م ويصل إسكندرية بتوقيت الساعة 8:40 م.

قطار رقم 8- موعد القيام من الإسكندرية الساعة 5.20 ص ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15ص.

قطار رقم 7 مميز- يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ص، يصل الإسكندرية الساعة 10:40 ص.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ص ويصل القاهرة 9:25 ص.

قطار رقم 588 مكيف ومميز – يقوم من الاسكندرية 4:30 ص ويصل طنطا 6:35 ص.

قطار رقم 1904 مكيف – يتحرك من طنطا الساعة 7:10 ص ويصل القاهرة 8:35 ص.

جدول مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط محافظات الوجه البحري من القاهرة والعكس

رقم القطار ساعة التحرك محطة القيام ساعة الوصول محطة نهاية الرحلة الدرجة 1 3:00 القاهرة 6:45 الإسكندرية مميز 2 5:00 طنطا 7:10 الإسكندرية مميز 661 6:00 إيتاي البارود 7:30 الإسكندرية مميز 163 4:20 القاهرة 7:50 الإسكندرية مميز 129 7:20 طنطا 9:20 الإسكندرية مميز 119 5:00 القاهرة 9:50 الإسكندرية مميز 903 6:000 القاهرة 9:30 الإسكندرية مكيف 7 6:20 القاهرة 10:10 الإسكندرية مميز 1205 6:50 القاهرة 9:30 دمنهور مميز 1916 8:30 المنصورة 11:00 القاهرة مكيف فرنساوي 1917 16:36 القاهرة 19:10 المنصورة مكيف فرنساوي 1115 5:00 طنطا 7:55 الإسماعلية مميز ومكيف 1114 15:45 الاسماعيلية 19:00 طنطا مكيف ومميز 1970 5:00 بورسعيد 8:55 القاهرة مكيف 1917 16:25 القاهرة 20:30 بورسعيد مكيف 1131 8:10 القاهرة 11:05 الإسكندرية مكيف 1130 16:35 الإسكندرية 19:25 القاهرة مكيف روسي 353 5:20 القاهرة 9:10 طنطا مميز 544 10:00 طنطا 13:20 القاهرة مميز روسي 121 14:15 القاهرة 17:52 طنطا مميز روسي 558 21:00 طنطا 12:35 القاهرة مميز روسي 374 4:00 الزقازيق 6:25 القاهرة مميز 809 18:15 القاهرة 21:35 كفر الشيخ سياحي 809 4:40 كفر الشيخ 8:15 القاهرة سياحي 687 16:30 القاهرة 19:00 ايتاي البارود سياحي 666 5:00 ايتاي البارود 7:40 القاهرة سياحي 341 14:10 القاهرة 17:55 المنصورة سياحي 334 7:25 القاهرة 11:15 القاهرة سياحي 379 21:40 القاهرة 12:05 الزقازيق سياحي 633 3:40 القاهرة 6:35 ايتاي البارود سياحي 672 7:35 ايتاي البارود 10:55 القاهرة سياحي 334 7:25 المنصورة 11:15 القاهرة سياحي 1 3:00 القاهرة 6:45 الإسكندرية مميز 3 3:00 طنطا 7:10 الإسكندرية مميز 163 4:20 القاهرة 7:45 الإسكندرية مميز 585 6:25 طنطا 8:30 الإسكندرية مكيف ومميز 129 7:15 طنطا 9:20 الإسكندرية مميز 119 5:00 القاهرة 9:50 الإسكندرية سياحي 903 6:00 القاهرة 9:30 الإسكندرية مكيف 7 6:20 القاهرة 10:10 الإسكندرية مميز 1205 6:50 القاهرة 9:25 دمنهور مميز 905 8:00 القاهرة 10:30 الإسكندرية VIP 1131 8:10 القاهرة 11:05 الإسكندرية روسي 901 8:20 القاهرة 11:30 الإسكندرية مكيف 1109 8:30 القاهرة 11:50 الإسكندرية مكيف ومميز 567 10:20 طنطا 12:20 الإسكندرية مكيف ومميز 911 10:00 القاهرة 13:05 الإسكندرية مكيف 571 11:40 طنطا 13:35 الإسكندرية مكيف ومميز 11 10:10 القاهرة 14:30 الإسكندرية مميز 89 11:15 القاهرة 14:00 الإسكندرية مكيف 15 11:30 القاهرة 15:10 الإسكندرية مميز 913 11:30 القاهرة 15:30 الإسكندرية مكيف 883 14:50 دمنهور 16:00 الإسكندرية مطور 133 12:50 القاهرة 16:50 الإسكندرية مميز 917 14:00 القاهرة 16:30 الإسكندرية VIP 1203 14:10 القاهرة 18:00 الإسكندرية مميز 20001 15:00 القاهرة 17:30 الإسكندرية VIP 915 15:20 القاهرة 18:30 الإسكندرية مكيف 21 15:30 القاهرة 20:00 الإسكندرية مميز 923 16:00 القاهرة 19:30 الإسكندرية مكيف 27 16:10 القاهرة 20:00 الإسكندرية مميز 835 16:45 القاهرة 17:29 بنها مكيف 925 17:10 القاهرة 20:25 الإسكندرية مكيف 23 17:20 القاهرة 22:00 الإسكندرية مميز 921 18:00 القاهرة 20:35 الاسكندرية VIP 927 19:00 القاهرة 12:30 الاسكندرية VIP 31 18:30 القاهرة 22:30 الاسكندرية مميز 157 19:40 القاهرة 23:00 الاسكندرية مميز 931 20:15 القاهرة 23:40 الإسكندرية مكيف 29 20:30 القاهرة 12:25 الإسكندرية مميز 591 22:45 طنطا 12:50 الاسكندرية مكيف ومميز 935 22:30 القاهرة 1:010 الاسكندرية VIP 35 23:10 القاهرة 1:00 طنطا مميز 773 23:00 القاهرة 19:00 طنطا - ثم إلى مطروح نوم مكيف 775 3:52 مطروح طنطا - ثم اليى الاسكندرية نوم مكيف 818 4:00 ميت غمر 5:10 قويسنا مميز 2 2:15 الإسكندرية 6:25 القاهرة مميز 1202 5:25 طنطا 7:00 القاهرة مميز 1108 3:30 الإسكندرية 7:10 القاهرة مميز 936 6:00 طنطا 7:30 القاهرة مكيف 4 6:15 طنطا 7:50 القاهرة مميز 1904 7:10 طنطا 8:35 القاهرة مكيف 588 4:30 الإسكندرية 6:35 طنطا مكيف ومميز 8 5:20 الإسكندرية 9:15 القاهرة مميز 902 6:00 الإسكندرية 9:25 القاهرة مكيف 906 7:00 الإسكندرية 9:35 القاهرة VIP 158 7:15 الإسكندرية 10:20 القاهرة مميز 14 7:25 الإسكندرية 12:00 القاهرة مميز 802 7:35 الإسكندرية 8:45 دمنهور مطور 904 8:00 الإسكندرية 10:30 القاهرة VIP 900 8:15 الإسكندرية 11:20 القاهرة مكيف 12 9:15 الإسكندرية 13:40 القاهرة مميز 132 10:30 الإسكندرية 14:20 القاهرة مميز 912 11:30 الإسكندرية 14:45 القاهرة مكيف 164 12:00 الإسكندرية 15:15 القاهرة مميز 1208 13:08 دمنهور 15:35 القاهرة مميز 914 13:00 الإسكندرية 16:20 القاهرة مكيف 18 13:10 الإسكندرية 17:15 القاهرة

مميز 916 14:00 الإسكندرية 16:30 القاهرة VIP 586 14:15 الإسكندرية 16:20 طنطا مكيف ومميز 24 14:25 الإسكندرية 18:40 القاهرة مميز 688 15:10 الإسكندرية 16:55 ايتاي البارود مميز 922 15:30 الإسكندرية 18:50 القاهرة مكيف 196 15:40 الإسكندرية 19:00 القاهرة مكيف ومميز 572 15:55 الإسكندرية 18:00 طنطا مكيف ومميز 1130 16:35 الإسكندرية 19:30 القاهرة روسي 88 17:00 الإسكندرية 19:40 القاهرة مكيف 894 17:15 الإسكندرية 18:20 دمنهور مطور 118 120 الإسكندرية 19:30 طنطا مميز 928 18:00 الإسكندرية 20:50 القاهرة مكيف 568 18:00 الإسكندرية 20:10 طنطا مكيف ومميز 32 18:30 الإسكندرية 22:30 القاهرة مميز 926 19:00 الإسكندرية 21:30 القاهرة VIP 2008 20:00 الإسكندرية 23:20 القاهرة VIP 930 20:10 الإسكندرية 23:20 القاهرة مكيف 28 20:20 الإسكندرية 12:30 القاهرة مميز 920 20:45 الإسكندرية 22:40 طنطا مكيف 518 21:15 الإسكندرية 23:00 طنطا مكيف ومميز 1204 21:25 الإسكندرية 23:30 طنطا مميز 934 22:00 الإسكندرية 12:45 القاهرة VIP 942 23:11 دمنهور 1:15 القاهرة مكيف 1918 22:20 الإسكندرية 12:05 طنطا مكيف 36 22:30 الإسكندرية 12:50 طنطا مميز 285 5:40 الإسماعيلية 7:20 بورسعيد مطور 287 7:30 الإسماعيلية بورسعيد 9:01 مطور 593 5:00 القاهرة الإسماعيلية 8:15 مميز 941 5:15 القاهرة الزقازيق 7:10 مكيف ومميز 945 6:10 القاهرة بورسعيد 10:30 مكيف 589 8:25 الزقازيق القاهرة 11:20 مكيف ومميز 1113 7:00 القاهرة الاسماعيلية 10:40 مميز 185 8:40 القاهرة بورسعيد 12:50 مميز 951 12:00 القاهرة بورسعيد 16:50 مميز 955 14:40 القاهرة بورسعيد 19:10 مكيف ومميز 957 15:40 القاهرة الزقازيق 17:30 مكيف ومميز 959 17:40 القاهرة الاسماعيلية 20:40 مكيف ومميز 573 19:50 الزقازيق بورسعيد 22:30 مكيف ومميز 961 19:50 القاهرة بورسعيد 12:10 مميز 339 12:15 القاهرة الزقازيق 23:10 مميز 963 22:00 القاهرة الاسماعيلية 1:15 مميز 944 6:00 الزقازيق القاهرة 7:45 مكيف ومميز 946 5:00 الاسماعيلية القاهرة 8:10 مكيف ومميز 1112 6:15 الاسماعيلية الزقازيق 8:10 مميز 952 5:30 بورسعيد القاهرة 10:00 مكيف ومميز 570 7:25 بورسعيد الزقازيق 10:15 مكف ومميز 186 8:30 بورسعيد القاهرة 1:00 م مميز 286 10:40 بورسعيد الاسماعيلية 12:30م مطور 954 12:40 م الاسماعيلية القاهرة 4:00م مميز 956 1:00م بورسعيد القاهرة 5:30 م مكيف ومميز 288 3:05 م بورسعيد الاسماعيلية 5:00م مطور 594 5:00م الاسماعيلية القاهرة 8:20 م مميز 960 5:30 بورسعيد القاهرة 9:50 مميز 341 9:20 الزقازيق القاهرة 11:00 مميز 590 6:15 بورسعيد الزقازيق 9:20 مكيف ومميز 962 7:30 م بورسعيد القاهرة 12:00م مميز 285 5:36 ص الإسماعيلية بورسعيد 7:20 ص مطور 287 7:30 الاسماعيلية بورسعيد 9:10 ص مميز 593 5:00 ص القاهرة الإسماعيلية 8:20 مميز 941 5:15 ص القاهرة الزقازيق 7:15 ص مكيف ومميز 945 6:10 القاهرة بورسعيد 10:30 مكيف 589 8:30 الزقازيق بورسعيد 11:20 مكيف ومميز 760 5:15 البصيلي رشيد 5:40 مطور 762 6:40 البصيلي رشيد 7:00 مطور 764 6:20 المعمورة رشيد 8:00 مطور ومميز 766 7:50 المعمورة رشيد 9:30 مطور 768 10:30 المعمورة رشيد 12:00 مطور 772 2:20 ص محرم بك مطروح 6:30 ص نوم 300 6:40 ص الإسكندرية مطروج 12:30م أكسبريس 940 9:00ص جنينة القباري مطروح 12:30 مكيف 1206 10:30ص محرم بك مطروح 3:30 مميز 654 1:45 م الإسكندرية مطروح 8:30 م مميز

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 321 – يقوم الساعة 5:50 ص، من القاهرة، ويصل سبين القناطر الساعة 7:10 ص.

قطار رقم 379 – يقوم الساعة 6:30 ص من القاهرة، ويصل الزقازيق الساعة 9:15 ص.

قطار رقم 389 – موعد القيام الساعة 2:25 م من القاهرة، ويصل الزقازيق الساعة 5:00 م.

قطار رقم 397 – يقوم من القاهرة الساعة 9:40 م، ويصل الزقازيق الساعة 12:15 ص.

قطار رقم 173 – يقوم من الزقازيق الساعة 5:00 ص، ويصل أبوكبير الساعة 5:45 ص.

قطار رقم 383 – يقوم من الزقازيق الساعة 1:10 م، ويصل المنصورة 3:20 م.

قطار رقم 378 – يقوم من المنصورة الساعة 5:00 ص، ويصل الزقازيق الساعة 7:00ص.

قطار رقم 330 – يقوم الساعة 6:05 ص من المنصورة، ويصل الزقازيق 8:20 ص.

قطار رقم 386 – موعد القيام من المنصورة الساعة 2:00 م، ويصل الزقازيق 4:20 م.